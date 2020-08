Más de 800 millones de niños no pueden lavarse las manos en la escuela, dice informe de la OMS y Unicef

Esta es la manera correcta de lavarse las manos, según la OMS 0:50

(CNN) — Más de 800 millones de niños en todo el mundo no pueden lavarse las manos en la escuela, según un nuevo informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), publicado el miércoles.

Las pautas para reabrir las escuelas durante la pandemia de covid-19 enfatizan la necesidad de higiene para reducir la transmisión y recomiendan que las escuelas hagan cumplir el lavado de manos regular, entre otras medidas.

“Sin embargo, en los 60 países identificados como de mayor riesgo de crisis humanitaria y de salud debido al covid-19, una de cada dos escuelas carecía de servicios básicos de agua y saneamiento y tres de cada cuatro carecían de servicios básicos de lavado de manos al inicio de la pandemia”, dice el informe.

Muere niño de 7 años por covid-19; los casos van en aumento 1:17

Hay 818 millones de niños en todo el mundo que no tienen acceso a un lavado de manos básico en la escuela. De esos niños, 355 millones, principalmente en el norte de África y Asia occidental, tienen acceso al agua, pero no al jabón. Los 462 millones restantes no tienen acceso a lavarse las manos.

Más de la mitad de los niños que no tienen acceso a lavarse las manos viven en África subsahariana.

Casi el 70% de las escuelas tenían servicios básicos de agua potable, pero esto aún deja a 584 millones de niños en todo el mundo sin acceso a agua potable básica en la escuela, según el informe. Muchos vivían en África subsahariana, y en tres países en particular: Etiopía, Nigeria y la República Democrática del Congo.

Casi 700 millones de niños carecían de saneamiento básico en la escuela y el 20%, o más de 350 millones de escuelas, no tenían ningún servicio de saneamiento.

Crisis en Medio Oriente y África por casos de covid-19 1:24

“El acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene es esencial para la prevención y el control de infecciones eficaces en todos los entornos, incluidas las herramientas”, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado de prensa adjunto al informe.

«Debe ser un enfoque principal de las estrategias gubernamentales para la reapertura y el funcionamiento seguros de las escuelas durante la pandemia mundial de covid-19 en curso».

La OMS y Unicef también lanzaron la iniciativa global “Higiene de manos para todos”, en junio de 2020, que tiene como objetivo aumentar la higiene de manos en respuesta al covid-19.