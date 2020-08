OPINIÓN | Trabajador postal: Estamos orgullosos de nuestro servicio a Estados Unidos

Demócratas cuestionan cambios en el Servicio Postal 2:41

Nota del editor: Sinikka Melvin es el presidente del área de Clarksburg, Virginia Occidental, del Sindicato de Trabajadores Postales de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Leer más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — En años postales, soy un bebé. Hace seis años, me encontré en una encrucijada profesional y me postulé como empleado del Servicio Postal de Estados Unidos. Empecé al final de la gran consolidación. Virginia Occidental había perdido una planta de clasificación de correo y varios centros de procesamiento.

Muchas oficinas de correos en áreas rurales tenían sus horas reducidas a inexistentes, lo que significaba que el correo viajaba una distancia más larga a otras oficinas postales solo para llegar a su destino.

No solo los empleados estaban enojados y desanimados por esta injusticia, sino también nuestros clientes. A pesar de estos contratiempos y desafíos, mis colegas perseveraron y trabajaron diligentemente para cumplir con la misión del Servicio Postal de Estados Unidos de «brindar servicios rápidos, confiables y eficientes a los usuarios en todas las áreas y prestar servicios postales a todas las comunidades«.

A medida que pasaba el tiempo, la oficina de correos siguió haciendo más recortes, se eliminaron puestos de trabajo y se alargaron las horas para los que se quedaron. Pero nos mantuvimos fuertes y seguimos trabajando sin descanso para garantizar que el correo se entregara a cada uno de nuestros clientes en horario. Sin tiempo para recuperar el aliento de la temporada alta navideña de 2019, nos enfrentamos de repente a la epidemia de covid-19, al igual que todos los ciudadanos y empresas. Sin embargo, no nos detuvimos.

Aceptamos cada paquete, cada sobre. Enviamos mascarillas de parientes preocupados. Continuamos la misión del Servicio Postal a pesar de que de alguna manera el coronavirus nos afectó personalmente. Al igual que usted, hicimos malabares con la educación en el hogar, la guardería y esta enfermedad. Los empleados postales somos personas que nos sentimos orgullosas. Conocemos nuestro trabajo y hacemos lo necesario para hacerlo, desde el transportista hasta el custodio, desde nuestros empleados más nuevos hasta el más antiguo, que tiene 47 años en el Servicio Postal, en mi área. Definitivamente hemos estado ocupados.

Cuando se anunció que se iba a nombrar un nuevo director general de Correos, se guardaron las expectativas. Sabíamos que la orden, que requería que el Servicio Postal financiara previamente los beneficios de salud de los jubilados, nos obstaculizaba.

Sabíamos que las cosas debían cambiar. Sabíamos que el covid-19 tenía un impacto en nuestros ingresos, transporte y personal. No teníamos suficiente personal y teníamos exceso de trabajo a expensas de nuestra vida y salud personales, pero aun así nos comprometimos a mantener los estándares postales.

Quizás este nuevo régimen se acercaría a los empleados trabajadores de la zona cero para obtener información útil sobre cómo mejorar la oficina de correos porque ¿quién lo sabría mejor? Quizás ellos se acercarían a nuestros líderes sindicales por lo mismo. Para nuestra sorpresa, no recibimos ningún aviso, ninguna entrada, nada.

Nuestros miembros comenzaron a enviar mensajes de texto frenéticamente y a llamar a los líderes sindicales el 10 de julio porque se envió un correo electrónico de la alta gerencia advirtiendo que algunas oficinas estaban cerrando durante el almuerzo, su hora más ocupada.

El 24 de julio nos sorprendió cuando se colocaron letreros en los vestíbulos de 12 ubicaciones en Virginia Occidental, avisando a los empleados postales que sus oficinas iban a cerrar en menos de 30 días.

Muchos otros estaban reduciendo sus horas de operación y cesando los servicios de los sábados.

El anuncio sembró mucha confusión. ¿Cómo podría sucedernos esto sin la debida notificación o discusión? ¿Cómo pudo pasar esto en Virginia Occidental? ¿No nos habían reducido lo suficiente? Nuestra infraestructura carece de un servicio de internet confiable, con muchas comunidades rurales ubicadas en áreas sin acceso a nada más que la oficina de correos. Dependen del Servicio Postal de EE.UU. para cheques, medicinas, suministros y mucho más.

Nuestros clientes rurales vienen a nuestra oficina de correos todos los meses para obtener giros postales para cosas como sus facturas de agua y un sello para enviarlo por correo. Y un empleado, que con mucho gusto ayuda a los clientes a colocar la dirección en sus sobres porque su vista no es la que solía tener, está allí también. ¿Qué pasa con nuestro vecino que acaba de comenzar su nuevo negocio vendiendo productos desde su casa y dejándolos en su oficina de correos local? No se trata solo de los empleados; se trata de nuestras comunidades.

Los empleados postales y los ciudadanos de todo el estado se pusieron inmediatamente en acción y pidieron ayuda al Congreso. Nos comunicamos con todos nuestros senadores y representantes, independientemente de su partido. Porque no se trata de eso. Este es el Servicio Postal de Estados Unidos. El Servicio Postal de cada comunidad.

Ahora, después de que el senador de Virginia Occidental Joe Manchin pidiera una aclaración al director general de Correos Louis DeJoy sobre lo que estaba sucediendo, la gerente de enlace del gobierno, Sheila Meyers, dijo, en una carta a Manchin, que se trataba de un supuesto «malentendido» y esas 12 oficinas en Virginia Occidental no cerrarían en este momento, pero estaban bajo un estudio de viabilidad financiera.

Si bien los planes de cerrar oficinas están en suspenso, todavía enfrentamos una nueva batalla: correo retrasado. La frase en sí es tabú entre los empleados postales.

Sin embargo, aquí estábamos, sin tener más remedio que retrasar el correo porque las nuevas pautas estrictas significaban que no podíamos hacer viajes adicionales o tardíos.

Este no es el Servicio Postal que hemos luchado tanto por mantener. Esta no es la declaración de misión de la oficina de correos. Estamos aquí para brindar un servicio a cada comunidad. Socava nuestra integridad y ética laboral. Ahora estamos atrapados en medio de una batalla política no deseada.

Somos republicanos, demócratas, libertarios y todo lo demás. Independientemente, seguimos siendo trabajadores postales que, con la nieve, la lluvia, el calor o la política, enviaremos el correo a nuestras comunidades. Queremos que nuestro nuevo director general de Correos nos brinde las herramientas para hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. Los impactos de una oficina de correos fallida son incomprensibles. El aumento de los costos de envío no solo para los consumidores y las empresas, sino también para los gobiernos locales, tendrá un gran impacto en todos, ya que trasladará la carga al consumidor.

Las entregas demoradas perjudican al público. Es el cliente quien llega a primera hora de la mañana para obtener un medicamento que necesita con urgencia y no puede esperar. Es su cheque de pago lo que necesita para poner comida en la mesa. Es ese abrigo nuevo que su hijo necesita para el invierno. Es su pasaporte que ha esperado con impaciencia. Su lista de lectura para el nuevo semestre. Su tarjeta de cumpleaños número 12. Su nueva mascarilla. Las formas en que el Servicio Postal afecta nuestras vidas son infinitas. Debemos encontrar una manera de salvar la oficina de correos sin privar de derechos a las comunidades estadounidenses y dañar la alta integridad del Servicio Postal de Estados Unidos.