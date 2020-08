Sean Connery cumple 90 años. Sí, lo leíste correctamente

Sean Connery cumple 90 años 1:15

(CNN) — ¡Feliz cumpleaños, Sean Connery!



El primer James Bond cumplió 90 años este martes, por difícil que sea de creer.

Connery nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia.

El querido actor, que interpretó al Agente 007 en la primera película de Bond, “Dr. No”, en 1962, no ha estado en el radar de Hollywood durante años, pero eso no significa que todavía no sea una gran estrella.

Las redes sociales celebraron su cumpleaños histórico y Peter Bradshaw de The Guardian celebró al actor y su carrera en un artículo titulado “Sean Connery a los 90: un ícono de masculinidad peligrosamente seductor”.

“Tanto como los Beatles, fue el carismático Bond de Connery quien mantuvo vivo el amor propio británico de posguerra”, escribe Bradshaw. “¿Parece que Gran Bretaña está menguando patéticamente en el escenario mundial? Oh, no. Gran Bretaña sigue siendo poderosa, pero en secreto, ya ves, como 007″.

La carrera de Connery se extendió mucho más allá de las siete películas de Bond que protagonizó.

También apareció en la película clásica de Alfred Hitchcock de 1964 “Marnie” y ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por su papel en la película de 1987 sobre la mafia “The Untouchables” (Los Intocables).

Su último papel acreditado fue la voz del personaje principal en la película animada de 2012 “Sir Billi”.

En 2003, Connery concedió una entrevista a Michael Parkinson y dijo que él y su esposa, Micheline Roquebrune, que entonces tenía 70 años, “se sentían más cerca de los tres (años)“.