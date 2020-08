Melania vs. Ivanka Trump: nuevo libro de la exconfindente de la primera dama revela detalles de las tensiones

(CNN) –– Stephanie Winston Wolkoff, exconfidente de Melania Trump, ha revelado detalles tras bambalinas de la supuesta relación conflictiva entre la primera dama, Melania Trump, e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.

En su libro próximo a lanzarse, Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady, Wolkoff relata los minuciosos esfuerzos que ella y, supuestamente, Melania Trump hicieron para impedir que Ivanka apareciera en las fotos de la juramentación del mandatario durante su inauguración, según un extracto publicado este miércoles en la revista New York Magazine.

Wolkoff escribió: «Estábamos todos agotados y estresados. Sí, la Operación Bloqueo a Ivanka fue mezquina. Melania estaba con en esta misión. Pero en nuestras mentes, Ivanka no debería haberse convertido en el centro de atención en la inauguración de su padre».

Wolkoff, exdirectora de eventos especiales de la revista Vogue que supervisó eventos como la Met Gala y ayudó a organizar eventos en torno a la inauguración de Trump, conoce a Melania desde hace más de una década. Fue la primera personas que la primera dama contrató en el Ala Este y trabajó sin remuneración como empleada especial del gobierno. Pero fue por un período breve. A medida que avanzaban las investigaciones sobre las actividades de la inauguración, la suma impresionante que se le pagó a la firma de Wolkoff, casi 26 millones de dólares, causó una desavenencia con la familia Trump.

Todo el dinero de ese pago, a excepción de 1,6 millones de dólares, se destinó a subcontratistas y proveedores. En febrero de 2018, el Ala Este de la Casa Blanca anunció que había «roto el contrato de servicios gratuitos con la Sra. Wolkoff».

El extracto conocido del nuevo libro de Wolkoff detalla el resentimiento entre Melania e Ivanka, a quien Melania, según Wolkoff, se ha referido como «princesa».

Un funcionario de la administración criticó el personaje de Wolkoff y dijo que su comportamiento era «completamente opuesto al estilo de la señora Trump».

«Ella exageró su relación con la primera dama», junto con otros comportamientos que irritaron al Ala Este, sostuvo el funcionario. Y agregó: «Ella tenía que llamar la atención de la señora Trump, quien no tolera ese tipo de comportamiento».

Wolkoff afirmó que Ivanka y su esposo Jared Kushner, ambos miembros del personal de la Casa Blanca, siempre estaban buscando oportunidades para disminuir y «controlar» a Melania, incluso tratando de ocupar espacio de oficina en el Ala Este durante la transición presidencial.

«Ivanka fue implacable y estaba decidida a ser la primera hija y a usurpar el espacio de oficina de Melania; quería ser la única mujer Trump visible en las instalaciones», escribió Wolkoff.

Una fuente de la transición cuestionó la noción de que Ivanka alguna vez estuvo en busca de espacio para oficinas en el Ala Este, al señalar que Ivanka siempre estuvo dispuesta a trabajar en asuntos de política desde el Ala Oeste. «La idea de que ella estaba tratando de apoderarse del Ala Este, que sé ha sido escrita un millón de veces no la hace más cierta», dijo la fuente.

Wolkoff también criticó a Ivanka por el uso de un servidor de correo electrónico privado para asuntos oficiales.

«Ivanka les estaba pidiendo a sus contactos laborales en la Casa Blanca que le escribieran a su correo electrónico privado, la infracción exacta por la que los Trump habían criticado a Hillary Clinton durante las elecciones generales», escribió Wolkoff. «¿Alguien gritaría ‘¡enciérrenla! Por el servidor privado de Ivanka? Lo dudo. Lo del correo electrónico fue hipócrita, por decir lo mínimo. Pero los Trump establecieron sus propias reglas», se lee en el extracto.

Los representantes de Ivanka dijeron en ese momento que ella usó un servidor privado antes de recibir información sobre las reglas y que ninguno de sus mensajes contenía información clasificada.

El breve anticipo del libro también revela los esfuerzos descuidados para organizar un comité inaugural.

El fiscal general de la ciudad de Washington demandó al comité inaugural de Trump a principios de este año por abusar de fondos sin fines de lucro. Los funcionarios del Distrito Sur de Nueva York también están investigando.

Wolkoff también escribió que Rick Gates ––el exvicepresidente de campaña que se declaró culpable de delitos financieros y cooperó en la investigación del fiscal especial Robert Mueller–– tenía acceso completo a la Torre Trump. Mientras tanto, según Wolkoff, Donald Trump ni siquiera parecía darse cuenta de que Gates estaba al mando de la planificación inaugural.

Según el extracto del libro, Trump dijo: «¡Quiero que despidan a Rick ahora mismo! Ese p*** …». Y luego se dio la vuelta rápidamente y llamó a John McEntee, un «hombre con un cuerpo de 25 años», para que dirigiera los esfuerzos de la inauguración.

Trump «le dijo al niño que se sentara. ‘Ahora estás a cargo de la inauguración'», escribió Wolkoff. «No sabría decir si Donald hablaba en serio acerca de elegir al hombre de cuerpo de 25 años para que fuera el nuevo vicepresidente del (Comité de Inauguración Presidencial). Parecía que acababa de terminar la universidad».

McEntee nunca tomó el timón de los esfuerzos de inauguración.

En cuanto a Wolkoff, ella recibió una citación el año pasado con respecto a su trabajo en la inauguración. Su libro saldrá el 1 de septiembre.

Kara Scannell contribuyó a este reporte.