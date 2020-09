Nueva York (CNN Business) — Kim Kardashian West, quien tiene una de las mayores cantidades de seguidores en Instagram del mundo, dijo el martes que se uniría a otros usuarios de alto perfil en una protesta contra la empresa matriz de Instagram, Facebook, y su manejo de la desinformación y el odio.Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Orlando Bloom, Kerry Washington y Sacha Baron Cohen se encuentran entre los que también participan en la protesta, que está programada para el miércoles.

«Me encanta poder conectarme directamente con ustedes a través de Instagram y Facebook, pero no puedo sentarme y quedarme en silencio mientras estas plataformas continúan permitiendo la difusión del odio, la propaganda y la desinformación», escribió Kim Kardashian West en un mensaje publicado en varias cuentas de redes sociales el martes.

Y agregó: «La información errónea compartida en las redes sociales tiene un impacto grave en nuestras elecciones y socava nuestra democracia. Por favor, únase a mí mañana cuando ‘congelaré’ mi cuenta de Instagram y FB para decirle a Facebook que #StopHateForProfit (Detengan el odio por el lucro)».

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020