Nota del editor: Scott Jennings, colaborador de CNN, es exasistente especial del presidente George W. Bush y exasesor de campaña del senador Mitch McConnell. Es socio de RunSwitch Public Relations en Louisville, Kentucky. Síguelo en Twitter @ScottJenningsKY. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ve más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — El foro de Donald Trump en ABC News no salió bien, aunque le doy crédito por acceder a un juego como visitante en un terreno hostil. El presidente tuvo algunos momentos decentes en Filadelfia el martes, pero el evento demostró que simplemente es mejor en un debate pugilístico con un oponente que en dirigirse a votantes individuales en un formato de «foro».

No es que todas las interacciones negativas fueran culpa suya. Esto fue anunciado como una conversación con votantes «indecisos», lo cual es, caritativamente, una tontería. La mayoría de las preguntas fueron hostiles, y varios de los interrogadores claramente no tienen intención alguna de votar por Trump.

En realidad, se trata de una pregunta más amplia sobre el electorado estadounidense: ¿hay realmente alguien que no esté decidido en este momento? No hay ambivalencia sobre Trump. Lo amas o lo odias. Y algunas personas que lo aman van a votar en su contra, porque están exhaustas. Y algunas personas que lo odian van a votar por él porque ven a su oposición como desquiciada y ridícula.

Trump también tuvo que luchar contra el acoso implacable del presentador principal de ABC, George Stephanopoulos. Este es el trabajo de Stephanopoulos, supongo, y Trump a menudo dice cosas tan ridículas que invita a los acosadores. Pero se suponía que este formato tenía que ver con Trump y los votantes, y con frecuencia se trataba de Trump y el presentador. Este programa no debió haber sido moderado.

Si hay votantes indecisos, probablemente estén en los suburbios o, más ampliamente, en la clase media de Estados Unidos. Son personas que valoran su trabajo y entienden la economía de una forma muy personal. Y un buen número de ellos votó por Trump en 2016, emigraron del Partido Republicano en 2018 y están tratando de averiguar qué hacer ahora. Para traerlos de vuelta, Trump debería ver este tipo de eventos, incluidos los próximos debates con el candidato demócrata, Joe Biden, a través de una lente estrecha, dirigiendo sus respuestas directamente a ese grupo.

Trump hizo eso varias veces esta noche, hablando del innegable éxito económico que estaba teniendo antes de la pandemia y los problemas de seguridad pública. Pero el presidente a menudo se desvía hacia tangentes difíciles de seguir que no serían atractivas para ese grupo, lo que subraya los desafíos que tiene con los votantes suburbanos con educación universitaria. Trató de tener un momento de compasión con la inmigrante que recientemente se convirtió en ciudadana estadounidense, pero no entendió que su madre había muerto de cáncer de mama y no de coronavirus.

En cuanto a los temas, Trump probablemente tuvo su mejor momento político al hablar de traer las tropas a casa desde el Medio Oriente. Y definitivamente negó la historia con fuente anónima en The Atlantic que afirmaba que dijo cosas horribles sobre los soldados estadounidenses heridos o muertos en batalla. También tuvo una respuesta agradable que atraerá a su tipo de votantes cuando dijo: «Es un gran campo de batalla y tengo muchas fuerzas en mi contra. A veces no tienes tiempo para ser totalmente, como se diría, presidencial. Tienes que hacer las cosas». Este mensaje enloquecerá a las élites y emocionará a los que odian inmensamente a las élites.

En general, no estoy seguro de que este formato haya sido útil para Trump. Entiendo por qué lo hizo (después de todo, su campaña pedía debates adicionales al principio del proceso), pero dado que las preguntas y el moderador fueron demasiado hostiles, Trump no pudo encontrar mucha tracción.

Tendrá otra oportunidad el 29 de septiembre en el primer debate contra Biden en un formato que debería ser mejor para él. Trump necesita un buen desempeño nacional, ya que millones de votantes recibirán pronto sus boletas y la presión sobre él en dos semanas será enorme.