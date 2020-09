“Si los tacos fuera una religión, la taquería sería la iglesia»: llega la segunda temporada de “Las crónicas del taco” a Netflix

La segunda temporada de "Las Crónicas del Taco" cuenta la historia de 7 tacos on historias de este platillo que no conoce fronteras (Foto cortesía Netflix)

(CNN Español) -– Cierra los ojos… tienes hambre, imagínate una tortilla recién hecha, con carne de res o cerdo o pescado. Le pones salsa (picante o no), limón o chile habanero y envuelves la tortilla y te llevas a la boca un rico taco. Al mismo tiempo, este platillo mexicano es quien te cuenta su historia y te dice cómo comerlo. De esto se trata el serial “Crónicas del taco” que presenta la plataforma Netflix.

“En la primera temporada nos enfocamos en tacos tradicionales, grabamos en el centro del país y en la segunda temporada hay diversidad geográfica, vamos al norte, al Pacífico y a la península de Yucatán. En esta temporada exploramos dos tacos, y los pongo entre comillas, que son muy controvertidos. Por un lado, tenemos a ‘El Burrito’ y por otro lado al ‘American taco’ que, incluso, está narrado en inglés”, afirma Hallie Davison, productora general.

MIRA: Taco Bell anuncia la venta de su propio vino, el Jalapeño Noir

«Las crónicas del taco» vuelven a Netflix con más sabor



Esta nueva temporada en Netflix servirá 7 tacos tan ricos que van desde el grasoso, pero sabroso, taco de suadero; el d cochinita pibil y sus raíces mayas; los tacos de pescado, típicos en el Pacífico; el clásico del noreste caliente, el cabrito; la jugosita birria de Jalisco; el burrito y sus raíces norteñas y americanas, y el taco más controversial de todos: el taco americano.

Dirigida por Santiago Fábregas, contará la historia no solo de los 7 tacos que se presentan, sino se conocerá a los hombres y mujeres que preparan estos manjares. “El taco es la excusa para hablar de muchas cosas, entre ellas, conocer a estos personajes que los preparan. Elegimos estos tacos porque son conocidos, a la gente les gustan. Las historias detrás de los puestos, restaurantes y los taqueros quienes transmiten su conocimiento…”

El gran debate: el ‘american’ taco

Los protagonistas de esta segunda temporada de «Las crónicas del taco» en Netflix son los tacos de suadero, cochinita pibil, cabrito, burrito, birria, pescado. Además, llega el controversial ‘american’ taco.

¿Es un taco? ¿No lo es? ¿Qué es? Davison, quien además de ser productora de la serie es estadounidense, afirma: “Para nosotros era importante explorar cómo el taco ha evolucionado. La historia es fascinante, que haya tacos en Estados Unidos y que un episodio explora. A veces tenemos ciertas ideas que son más ortodoxas de qué es un taco o tal platillo. Para mí, el mundo es más interesante cuando somos menos rígidos con esas ideas, creo que es importante dejar espacio para nuestras interpretaciones del taco, el ‘american’ taco, no lo es, pero hace 50 si lo fue. Este es un ejemplo de cómo las personas llevan sus tradiciones y las adaptan al país en el que vive”.

Por su parte, Fábregas, el director de «Las crónicas del taco», mexicano, asegura que el plato es un orgullo para los mexicanos: “A la gente le ofende que se reinterprete su comida, hay mexicanos que dicen “no me toquen mis tacos”, pero esta serie demuestra que el taco está en todo el mundo, no solo Estados Unidos, no solo Centroamérica», afirma.

«Hay tacos en Japón, Argentina, seguramente hay una taquería en Australia, ya no nos ofendamos, veamos que el taco le gusta a todo el mundo, es para sentirnos orgullosos que un platillo mexicano está en todo el mundo”.

“Si los tacos fueran una religión, la taquería sería la iglesia”

La frase tan cierta y se menciona en el primer episodio dedicado de «Las Crónicas del taco» en el que se menciona a los tacos de suadero preparados por el chef Fermín Núñez, originario de Torreón, Coahuila, y quien trabaja en el restaurante “Suerte” en Austin, Texas.

Podría pensarse que hablar de tacos es muy fácil, pero investigar sobre la historia, los ingredientes y los elementos que hacen a cada taco único para esta serie de Netflix no fue tarea fácil, de acuerdo con Davison.

“Creo que el primer episodio dedicado al taco de suadero es un muy buen ejemplo de qué tan difícil es investigar una comida popular como el taco. Como es un platillo, no hay archivos, no hay una historia documenta. Nos dedicamos a buscar el origen del taco de suadero. En una conversación con uno de los escritores periodistas tuvimos que meternos con los mismos taqueros. Es algo único, tuvimos que investigar quién hizo la choricera en donde la carne se cuece y así con cada uno de nuestros personajes”.

Según Fábregas, la audiencia de Netflix se quedará con hambre.

“Esta experiencia me recordó lo maravilloso que es México y su gente. Me encanta que esta serie cambia el discurso que hay de México con todos los temas de violencia y crimen, y una serie como esta, que no tiene ese objetivo, muestra que México es un país maravilloso; espero que la audiencia se quede igual. Es muy divertida y entretenida, muchas veces el contenido gastronómico puede ser muy solemne y condescendiente, y esta serie te lleva a estar cerca de la gente, que el mismo taco te hable y cuente su historia, y que sea muy musical, hace que te den muchas ganas de comer”.

No importa si eres mexicano, guatemalteco, paraguayo o español, si eres alguien a quien le guste probar nuevos platillos, “Las crónicas del taco 2” son la opción. Conocerás 7 tacos de estados como Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco y la Ciudad de México, e incluso de Estados Unidos y Japón. Habrá algunos que se te antojen, habrá otros que quizás no, pero el simple hecho de ver cómo se cocinan, de dónde vienen y el sabor final, seguramente, te abrirá el apetito.