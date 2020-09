Experto: Corte le recuerda a Trump que no es inmune

(CNN Business) — The New York Times acaba de publicar una de las historias más importantes de los últimos cinco años. La historia trata sobre la evasión de impuestos del presidente Donald Trump. Este es un momento parecido al cuento de «El traje nuevo del emperador» para Trump y el comienzo de un ciclo de noticias largo y extenso sobre sus finanzas.

Como dijo John Harwood, de CNN, durante el cubrimiento de noticias del domingo por la noche, la historia le da «una imagen devastadora de un presidente que está sangrando financieramente y que depende de su presidencia para apoyarlo financieramente».

La portada de The New York Times, este lunes, tiene un titular de seis columnas y dos líneas, que es casi tan grande como el ejemplar impreso. El titular dice «EL GRÁFICO DE IMPUESTOS DEL PRESIDENTE MUESTRA PÉRDIDAS CRÓNICAS, BATALLA DE AUDITORÍA Y EVASIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA».

Las tres firmas pertenecen a Russ Buettner, Susanne Craig y Mike McIntire. También contribuyeron con el reportaje David Kirkpatrick, Kitty Bennett y Jesse Drucker, de The New York Times.

El informe sobre evasión de impuestos de Trump es un servicio público

Ahora, cuando digo que la historia es «importante», no estoy diciendo que vaya a cambiar a muchas personas. Esa fue la defensa de algunos partidarios de Trump el domingo: que nadie en su mundo se preocupará por estas revelaciones.

Como me dijo Oliver Darcy, en un mensaje de texto: «Los partidarios de Trump que están encerrados en la burbuja de Fox donde esto se manejará con indulgencia. Y han sido condicionados a creer que el NYT es un brazo de la maquinaria demócrata».

Quizás tenga razón. La mayoría de seguidores de Trump están decididos y algunos ya están votando. Pero las cifras en dólares de la historia siguen siendo asombrosas. Creo que la historia de la evasión de impuestos es singularmente importante porque ocupa gran parte del retrato de Trump. Los votantes, los periodistas y los historiadores deberían tener el retrato más completo posible de Trump y Joe Biden. Entonces el NYT ha hecho un verdadero servicio público.

Las predecibles difamaciones de Trump

Pocos minutos después de que se publicara la historia de The New York Times, Trump comenzó una conferencia de prensa planificada de antemano divagando sobre Biden y otros temas.

Cuando reporteros como Jeremy Diamond, de CNN, preguntaron sobre los informes fiscales, Trump se burló de ellos como «noticia falsa» y procedió a decir mentiras sobre el diario. Luego buscó a sus amistosos salvavidas de derecha, de la misma manera que los participantes de programas de concursos intentan llamar a un amigo para pedir ayuda. Es difícil determinar quién preguntó qué, pero los jugadores de softbol incluían a John Gizzi, de Newsmax; Christina Bobb, de One America News, y un miembro por determinar de la prensa extranjera.

Después de la conferencia de prensa, la presentadora de CNN Ana Cabrera señaló que Trump recurrió a interlocutores de derecha y dijo que «podría resolver todo esto publicando sus declaraciones de impuestos, haciéndolas públicas …»

Detrás de escenas de The New York Times

Esta primicia estuvo muy, muy contenida dentro del NYT, al igual que la exposición fiscal de Trump de 2018 del periódico. Me dijeron que los reporteros de la historia han estado trabajando «las veinticuatro horas del día» desde que obtuvieron el tesoro de los datos de las declaraciones de impuestos. El artículo del domingo se describió como una «descripción general» con esta nota: «Se publicarán artículos adicionales en las próximas semanas». Eso es lo que los reporteros de The New York Times dicen en privado también: Hay más por venir …

El periódico dice que no publicará los documentos de declaración de impuestos reales

Citando la carta del editor ejecutivo Dean Baquet a los lectores: «Continuaremos con nuestros informes y publicaremos artículos adicionales sobre nuestros hallazgos en las próximas semanas. No vamos a hacer públicos los registros en sí porque no queremos poner en peligro nuestras fuentes, que han asumido enormes riesgos personales para ayudar a informar al público».

La carta de Baquet fue una defensa del diario contra los inevitables ataques del mundo de Trump: «Algunos plantearán preguntas sobre la publicación de la información fiscal personal del presidente. Pero la Corte Suprema ha dictaminado repetidamente que la Primera Enmienda permite a la prensa publicar información de interés periodístico que se obtuvo legalmente por los reporteros incluso cuando los que están en el poder luchan por mantenerlo oculto. Ese poderoso principio de la Primera Enmienda se aplica aquí».

Así podría verse el cubrimiento de Fox News

Oliver Darcy dijo en un correo electrónico: «Cada vez que hay una gran historia en las noticias que Fox News tiene que cubrir en sus supuestos programas de ‘noticias directas’, la red lo hace liderando la negación de Trump. El domingo por la noche no fue diferente. El titular en el sitio web de Fox se centró únicamente en la negación de Trump y sus ataques al NYT. En otras partes de los medios de comunicación de derecha, algunos se concentraron en la línea de la historia del NYT que decía que los documentos que obtuvieron no ‘revelan ninguna conexión no informada previamente con Rusia.’ Espera que estos sean los ángulos que adopten los medios pro-Trump en las próximas 24 horas … »

>> Mientras tanto, el Drudge Report continúa entusiasmando a Trump. El titular de la pancarta del domingo por la noche decía: «¿EL FALSO BILLIONARIO?»

>> Los fanáticos de Trump como Mark Levin ya afirman que la filtración es el verdadero escándalo. Espere escuchar mucho más de eso …

Notas y citas

Así fue el cubrimiento de la noticia de la evasión fiscal de Trump en algunos medios de comunicación:

— Una de las razones por las que es importante: «Las acusaciones fiscales van al corazón mismo de la apelación de Trump», señaló Jill Colvin … (AP)

— Otra razón por la que importa esta noticia: si Trump «pierde las elecciones», escribió el exfiscal Michael Bromwich, «se enfrentará a un enjuiciamiento federal y estatal por fraude bancario, fraude fiscal, fraude electrónico y fraude postal, al igual que toda su familia …». (Twitter)

– La historia del NYT dice que Trump tiene» más de $ 300 millones en préstamos «que vencen en los próximos cuatro años. Una de las mayores preguntas sin respuesta del lunes es, como dijo Jim Sciutto, «¿a quién exactamente le debe el comandante en jefe este dinero?» (Twitter)

– El exreportero de The New York Times, Michael Luo, ahora en The New Yorker, tuiteó: «Podría decirse que ninguna otra organización de noticias en el mundo podría invertir tanto tiempo / recursos en las investigaciones fiscales de Trump como lo ha hecho el NYT. ¿Tal vez The Washington Post y ProPublica también? Tres reporteros; tiempo ilimitado. Apoyar el periodismo de investigación como baluarte de la democracia».

– Paul Farhi, reportero de los medios de The Washington Post: «El subtexto del informe del NYT es la importancia crucial de ‘El aprendiz’ para las finanzas de Trump y, en última instancia, para su carrera política. Sin ‘El aprendiz’, sin flujo de efectivo para apuntalar a muchos negocios con pérdidas. Ningún ‘aprendiz’, ningún mito de Trump como un genio financiero para seguir». (Twitter)

– Michael Cohen está dando una vuelta de victoria … (Twitter)

– La campaña de Biden está vendiendo stickers de «Pagué más impuestos sobre la renta que Donald Trump» … (Twitter)

– Investigador de opinión pública Gary Langer, resumiendo su última encuesta para ABC / WaPo, encontró un «total neto del 5% de votantes probables que pueden considerarse indecisos, una pequeña porción, aunque potencialmente lo suficiente como para importar en algunos estados …» (ABC)