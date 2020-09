ANÁLISIS | Éxitos y fallas del primer debate Trump-Biden

Biden a Trump: ¿Por qué no te callas, hombre? 0:43

(CNN) — El primer debate de las elecciones generales entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden ha terminado (afortunadamente).

Fue, en una palabra, espantoso. Aquí lo mejor y lo peor de la noche.

Éxitos

[Este espacio se ha dejado en blanco intencionalmente. Este fue un debate absolutamente terrible que no hizo absolutamente nada para educar al público sobre los dos candidatos y lo que harían si se les dieran cuatro años para servir como presidente de Estados Unidos. Fue, sin lugar a dudas, el peor debate que he cubierto en mis dos décadas en este trabajo. El hecho de que haya sucedido incluso cuando más de 200.000 estadounidenses han muerto a causa del covid-19 y las proyecciones sugieren que el número podría duplicarse, para el 1 de enero, hizo que la falta de seriedad fuera aún más sorprendente… y dolorosa. En pocas palabras, fue un flaco favor a la democracia.]

1 de 24 | Trump habla durante el debate. Estuvo al ataque la mayor parte de la noche, frecuentemente interrumpiendo a Biden. Jim Watson/AFP/Getty Images 2 de 24 | El moderador, Chris Wallace de Fox News, tuvo dificultades en hacer que los candidatos no hablaran al mismo tiempo. En un punto, Wallace le habló directamente a Trump y le pidió que dejara de interrumpir: "Señor presidente, su campaña aceptó que ambas partes tendrían dos minutos de respuesta. Sin interrupciones. Entonces, su lado aceptó. ¿Por qué no sigue lo que su campaña aceptó como regla de juego?". Patrick Semansky/AP 3 de 24 | Biden subraya un punto durante el debate. Sus frustraciones hacia Trump fueron evidentes durante todo el debate. Morry Gash/Pool/AP 4 de 24 | La Universidad de Notre Dame era originalmente el lugar donde se realizaría el debate, pero se retiró en julio debido a preocupaciones por el coronavirus. El debate de 90 minutos se llevó a cabo en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. Matthew Hatcher/Bloomberg/Getty Images 5 de 24 | El debate y se centró en seis temas, cada uno de los cuales duró aproximadamente 15 minutos: "Los registros de Trump y Biden", "La Corte Suprema", "Covid-19", "La economía", "Raza y violencia en nuestras ciudades" y "La integridad de las elecciones". Morry Gash/AP 6 de 24 | Biden hace gestos en el debate. Julio Cortez/AP 7 de 24 | Gente viendo el debate desde el Market Garden Brewery en Cleveland. Maddie McGarvey para CNN 8 de 24 | El moderador Wallace les hace gestos a los candidatos. La Comisión de Debates Presidenciales dijo que solo él seleccionó las preguntas. Morry Gash/AP 9 de 24 | Trump responde una pregunta. Saul Loeb/AFP/Getty Images 10 de 24 | Biden entró al debate del martes en la noche liderando las encuestas. Olivier Douliery/Pool/Getty Images 11 de 24 | Pantallas de televisión muestran el debate en el bar Walters Sports en Washington. Sarah Silbiger/Getty Images 12 de 24 | Biden resalta un punto durante el debate. Matthew Hatcher/Bloomberg/Getty Images 13 de 24 | Trump sostiene un tapabocas mientras habla en el debate. "Yo no uso una máscara como Biden, cada vez que lo ves, tiene una máscara. Puede estar hablando a 60 metros y aparece con la máscara más grande que he visto". Jim Watson/AFP/Getty Images 14 de 24 | La sombra de Trump sobre el texto de la Declaración de Independencia. Scott Olson/Getty Images 15 de 24 | Biden reacciona durante el debate. Scott Olson/Getty Images 16 de 24 | Trump y Biden ofrecieron versiones diferentes a la respuesta federal a la pandemia. Matthew Hatcher/Bloomberg/Getty Images 17 de 24 | Debido a la pandemia de coronavirus, Trump y Biden no se dieron la mano. Scott Olson/Getty Images 18 de 24 | Jill Biden abraza a su esposo al final del debate mientras Melania Trump se acerca al presidente. Morry Gash/Pool/Getty Images 19 de 24 | La audiencia mantiene distanciamiento social entre las sillas. Brian Snyder/Reuters 20 de 24 | Jill Biden usa una mascarilla mientras ve el debate. Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg/Getty Images 21 de 24 | Eric e Ivanka Trump ven el debate. Olivier Douliery/Pool/AFP/Getty Images 22 de 24 | Globos de 'Trump bebé' en el suelo en una protesta en Cleveland antes del debate. Maddie McGarvey para CNN 23 de 24 | Un partidario de Trump usa una mascarilla de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez". Brian Snyder/Reuters 24 de 24 | Preparaciones finales dentro del lugar donde se realizó el debate. Meg Vogel/Cincinnati Enquirer/USA Today Network

LEE: 6 conclusiones del primer debate descarrilado entre Biden y Trump

Fallas

* Donald Trump: Recuerda que el presidente necesita estos debates para cambiar la dinámica de la carrera. Porque si no lo hace, es probable que pierda (y mucho) ante Joe Biden. No vi absolutamente nada en unos tortuosos 90 minutos que cambie algo. Sí, Trump dominó el debate, pero eso se debió a que intimidó, interrumpió y engatusó tanto a Biden como al moderador Chris Wallace en todo momento. Seguro, eso animará a sus más firmes seguidores. Pero ¿de verdad crees que necesitaban una actuación de debate como esta para emocionarse y votar por él? Las interrupciones hicieron que el debate fuera literalmente imposible de ver.

De hecho, me encontré preguntándome repetidamente por qué alguien a quien, como yo, no se le paga por ver el debate se quedó viéndolo durante más de los primeros 10 minutos. Trump hizo una serie de afirmaciones extravagantes: «Traje de vuelta el fútbol» es mi favorita personal, sin mencionar las declaraciones falsas sobre su propio historial y el de Biden. A propósito, malinterpretó la referencia de Biden al servicio militar de su hijo Beau para poder girar y atacar al otro hijo de Biden, Hunter. Rechazó la oportunidad directa de condenar a los Proud Boys y otros grupos supremacistas blancos. («Aléjense y esperen», dijo Trump a los Proud Boys, sea lo que sea que eso signifique). Fue nefasto. Todo.

* Chris Wallace: Mira, nadie, y quiero decir, ninguna persona que viva actualmente en la Tierra, podría haber manejado este debate de manera efectiva. Trump es como un martinete retórico: solo habla y habla y habla. No tiene ningún respeto por las reglas. U otras personas. O cortesía. O responder preguntas. Entiendes la idea. Dicho esto, Wallace simplemente no pudo sujetar a Trump (o Biden, para el caso) en casi cualquier detalle sobre ellos mismos y sus políticas que no conocíamos al entrar en este debate.

(Una excepción notable: Wallace presionó repetidamente a Trump sobre si había pagado US$ 750 en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017, como informó The New York Times, lo que obligó al presidente a decir finalmente que había pagado «millones de dólares» en impuestos federales sobre la renta. Lo cual, bueno, hmmm.) Wallace, de quien he dicho antes que es uno de los mejores entrevistadores en periodismo político, perdió el control del debate en los primeros cinco minutos. Y nunca estuvo cerca de recuperarlo. El resultado fue un festival de gritos entrecruzados, que perjudicó a cualquiera que intentara presenciar esta debacle.

* Reglas del debate: Las dos campañas presidenciales pasan meses negociando las reglas para gobernar los debates. En particular, que cada candidato tendría dos minutos de tiempo ininterrumpido para responder cada pregunta antes de que hubiera tiempo para una conversación más general. Eso nunca ocurrió. Ni una sola vez. En cambio, Trump intervino casi tan pronto como Biden comenzaba a hablar. Wallace luego le recordaría a Trump que su campaña había aceptado estas reglas. Trump lo interrumpió a él. Un debate sin reglas no es un debate. O, mejor dicho: un debate en el que uno de los candidatos se niega a seguir las reglas no es un debate.

* Joe Biden: El ex vicepresidente comenzó lentamente. Su respuesta sobre por qué no debería ocuparse el escaño de la Corte Suprema antes de las elecciones fue vaga y, francamente, mala. Lo cual es impactante dado que Biden TENÍA que saber que le harían esa pregunta. Pensé que Biden se fortalecía un poco en la parte intermedia del debate, particularmente cuando argumentó que el mal manejo de la pandemia de coronavirus por parte de Trump ha costado vidas estadounidenses. Pero con demasiada frecuencia se dejaba arrastrar por la cuneta de Trump.

Y aunque la base demócrata sin duda se regocijó cuando le dijo a Trump que se callara y lo llamó «payaso», es difícil para mí ver cómo eso está de acuerdo con el mensaje central de Biden de restaurar la decencia y el liderazgo en la Casa Blanca. Como señalé anteriormente, este debate probablemente cambie muy poco en términos de la dinámica general de la carrera, lo cual es bueno para Biden porque está por delante. Pero Biden con demasiada frecuencia jugó en la mano de Trump con los insultos y las afirmaciones extravagantes. Olvidó la primera metáfora de debatir con un candidato como Donald Trump: no te metas en el barro con el cerdo, porque los dos se ensucian y al cerdo le gusta.

* Debates futuros: Se supone que habrá dos debates presidenciales más antes del día de las elecciones. ¿Puede alguien que haya visto ese desastre creer que necesitamos más? Y si tú eres del equipo de Biden, ¿por qué permitirías que tu candidato se enfrente a ese infierno dos veces más, sabiendo que con solo aparecer, será menoscabado? La Comisión de Debates Presidenciales es una organización poderosa. Y ambas campañas saben que estos debates atraen más miradas de las que cualquiera de ellos puede obtener por sí solo. Pero incluso con todo eso tomado en consideración, me parece que ahora tenemos que tener una conversación seria sobre si tener más debates es realmente perjudicial para los votantes, y cómo están tratando de decidir por quién votar.

LEE: Encuesta de CNN posterior al debate: Seis de cada 10 dicen que Biden ganó

* Amantes de la política: He sido un amante de la política sin remordimientos durante décadas. Me encanta el boato, la competencia, la estrategia, la historia, la batalla de ideas. Y en la parte superior de la lista de lo que más disfruto de la política y las campañas siempre han sido los debates. Durante mucho tiempo, han sido una destilación efectiva de la combinación de desempeño y política requerida no solo para ser elegido presidente sino también para hacer bien el trabajo. Como amo tanto la política, fue profundamente decepcionante ver la debacle en la pantalla de mi televisor, el martes por la noche. No me hizo enojar. Me entristeció. Porque la política es, y tiene que ser, mejor que esto.