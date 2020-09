Biden a Trump: ¿Por qué no te callas, hombre? 0:43

(CNN) — CNN Opinión les pidió a los colaboradores sus opiniones sobre cómo les fue a Donald Trump y Joe Biden en el primer debate presidencial. Las opiniones expresadas en este comentario son las suyas.

Scott Jennings: Esto fue un gran desastre

Mi reacción instintiva a este debate es que Donald Trump se sentirá muy bien por atar y golpear a Joe Biden toda la noche; Biden se pregunta si debe aparecer en los próximos dos debates, y el moderador Chris Wallace planea darse un baño caliente y llorar.

Este debate fue un desastre. Si te encanta el estilo agresivo y confrontativo de Trump, seguramente te encantó esta noche. Si estás mortificado por su comportamiento, estás más enojado que un avispón por la forma en que trató a Biden. Y si estabas realmente indeciso, aprendiste muy poco.

Los errores de Trump — Una agenda de segundo mandato y mujeres. Trump cometió un error clásico del presidente en funciones al recitar los logros del primer mandato, pero nunca articuló realmente una agenda para los próximos cuatro años. Y sospecho que muchas mujeres votantes se sentirán disuadidas por sus implacables interrupciones y su acoso a Biden y a Wallace.

Los errores de Biden — El ex vicepresidente no pudo hacer mucho. Claramente, no se había preparado para la rutina de ataque de Trump, a pesar de ser lo más predecible de este debate. Realmente nunca encontré un ritmo en ningún tema. Mejoró a medida que avanzaba la noche mientras Trump se relajaba.

Las fallas de Wallace — Dios bendiga al moderador, quien hizo todo lo posible para controlar este debate mientras era golpeado en la cara con una sartén durante 90 minutos seguidos. Esto será recordado como el mayor lío en debates en la historia de las campañas presidenciales.

Me deja preguntándome si los próximos dos debates se llevarán a cabo.

— Scott Jennings, colaborador de CNN, es ex asistente especial del presidente George W. Bush y exasesor de campaña del senador Mitch McConnell. Es socio de RunSwitch Public Relations en Louisville, Kentucky. Síguelo en Twitter @ScottJenningsKY.

S.E. Cupp: Las palabras de Trump asquearon a las mujeres de los suburbios

«Habrías perdido a mucha más gente».

Eso es lo que el presidente Trump le dijo a Joe Biden, mientras el ex vicepresidente trataba de pintar el trágico panorama de un país que ha perdido a más de 205.000 personas por el covid-19.

«¿Cuántos de ustedes se encuentran en una situación», preguntó Biden, «en la que perdieron a su mamá o papá y ni siquiera pudieron hablar con ellos, tuvieron que tener una enfermera sosteniendo el teléfono para poder despedirse …?»

A lo que Trump dijo —lo repetiré— «Habrías perdido a mucha más gente».

En una noche de frases condenatorias, para mí, esa fue una de las peores de la noche. Y me dio náuseas.

El presidente Trump defendiendo su respuesta al covid-19, que ha provocado una explosión de enfermedad y muerte, todo bajo su mandato, utilizó esas muertes como un remate político para desviar sus propios fracasos. Llamarlo grotesco es ser demasiado amable. Y para las mujeres suburbanas, como yo, a quienes Trump ha perdido en masa, es exactamente lo que las apaga. En un momento de crisis estadounidense, el bosque no le deja ver los árboles y, en cambio, solo puede emprender pequeños ataques personales que buscan desviar la culpa o la responsabilidad.

Esa frase fue una bofetada no solo a las familias de los que murieron, sino a todos los estadounidenses que han luchado contra esta pandemia. Trump no se ha responsabilizado por negar la seriedad del covid durante mucho tiempo, y aquí, en este momento, eligió apuntar aún más. En un debate lleno de horribles inventivas, burlas infantiles e intimidatorias y difamaciones infundadas contra Biden y su familia, este ataque en particular no fue contra el ex vicepresidente, fue, peor aún, contra el pueblo estadounidense.

— S.E. Cupp es comentarista política de CNN y presentadora de «SE Cupp Unfiltered«.

Van Jones: Lo único que importó

Solo sucedieron tres cosas que importaron en el debate presidencial del martes. Número uno: Donald Trump se negó a condenar el supremacismo blanco. Número dos: el presidente de Estados Unidos se negó a condenar el supremacismo blanco.. Número tres: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se negó a condenar el supremacismo blanco..

En un escenario global, frente a mis hijos y sus familias, se le dio la oportunidad varias veces de condenar el supremacismo blanco y se negó.

En cambio, dijo «casi todo lo que veo es del ala izquierda» y guiñó un ojo y asintió con la cabeza a una organización de extrema derecha —los Proud Boys— diciéndoles que «retrocedan y se mantengan al margen». Los Proud Boys ahora están celebrando porque están orgullosos y emocionados de escuchar a este hombre respaldarlos con la orden de «esperar«.

Tengo un amigo de color cuyo hijo vio esto, se volvió hacia su mamá y le preguntó si deberían comprar un arma para protegerse. Estamos más allá de la política en ese momento. Estamos en un pantano moral, observando el comportamiento del presidente, que no sería tolerado en una clase de jardín de infantes.

Todos los que conozco están disgustados, tristes u horrorizados. Eso incluye a los amigos republicanos, que están disgustados por la actuación de Trump esta noche.

Necesitamos un líder con gran empatía para vendar las heridas de Estados Unidos y traer paz y estabilidad. Pregúntate: ¿Qué líder mostró empatía esta noche? ¿Quién habló directamente con el pueblo estadounidense? ¿Cuál se relaciona con el dolor de las personas que sufren? ¿Y cuál pasó toda la noche interrumpiendo, gritando, discutiendo con el moderador, lanzando ataques personales y negándose a denunciar a los supremacistas blancos?

Biden se volvió repetidamente hacia la cámara y se dirigió directamente al pueblo estadounidense. Habló sobre las muertes por covid-19 que han dejado sillas vacías en las mesa de las familias. Compartió la lucha de tener un hijo con problemas de abuso de sustancias. Tuvo algunos momentos difíciles. No fue perfecto. Podemos hablar de política y presentación durante todo el día.

Pero en los grandes temas morales que trascienden el debate partidista, está claro qué candidato ganó.

— Van Jones es presentador de CNN y director ejecutivo de REFORM Alliance, una organización de justicia penal.

Raúl Reyes: El hecho de que Trump no haya denunciado el supremacismo blanco es una parodia

Llamar circo al primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden es un insulto a las buenas personas que realmente trabajan en la industria del circo, incluidos los payasos. Esta noche fue desalentadora, poco iluminadora, y demostró, una vez más, que Trump es capaz de llevar a todos los que lo rodean a su nivel. Fue un gran perjuicio para el pueblo estadounidense que Trump tuviera una presencia tan corrosiva durante todo el debate.

Trump fue tremendamente agresivo, a veces parecía estar en un debate tanto con el moderador como con el ex vicepresidente. Biden seguramente habló por muchos espectadores cuando dijo: «¿Podrías callarte, hombre?».

Es poco probable que la personalidad combativa de Trump le haga ganar un nuevo apoyo entre los votantes independientes o las mujeres suburbanas. Pero Biden estaba fuera de juego, claramente perturbado por las interrupciones infantiles de Trump, y trastabilló para articular sus puntos de manera efectiva. Aún así, su exasperación se puede relacionar con cualquiera que se haya enredado con un abusivo.

Dicho esto, Biden ofreció mucha más sustancia que Trump. Donde el presidente lanzó acusaciones e insultos, Biden reconoció la desigualdad racial y el devastador costo del covid-19. También tocó inteligentemente dos números importantes: 750 (la cantidad de impuestos federales sobre la renta que The New York Times informa que Trump pagó en 2016, aunque el presidente argumentó esta noche que pagó en millones) y 200.000 (el número aproximado de muertes estadounidenses por covid-19, hasta ahora).

Hubo dos puntos bajos notables en la noche: Uno fue cuando el presidente se negó a condenar clara y sucintamente el supremacismo blanco. Dado el tiroteo masivo en El Paso, Texas, y el ataque a la sinagoga en Pittsburgh, todavía es impactante que Trump no denunciara tal intolerancia.

En lugar de culpar directamente a los supremacistas blancos, cuando se le presionó para abordar el tema, dijo: «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Quiero ver la paz». Luego se socavó a sí mismo al referirse a un grupo de derecha, diciendo: «Proud Boys: retrocedan, esperen, pero les diré algo, alguien tiene que hacer algo con antifa y la izquierda porque este no es un problema de derecha … Este es un problema de izquierda».

El segundo fue cuando Biden habló con emoción sobre su difunto hijo Beau, rechazando los informes de que el presidente había llamado «perdedores» y «tontos» a los que murieron en el servicio militar, informes que Trump sigue negando. Incluso entonces, Trump no pudo mostrar un mínimo de compasión y humanidad, sino que siguió adelante y atacó a Hunter Biden, el otro hijo del ex vicepresidente.

Biden hizo todo lo posible para tener una discusión seria sobre los problemas y merece crédito por eso. Los perdedores de esta noche fueron Trump, el desafortunado moderador Chris Wallace y los espectadores que soportaron más de 90 minutos de esta desgracia televisada.

Sarah Isgur: El ganador fue un botón de silencio en el control remoto del televisor

Lo sintonicé esta noche esperando escribir sobre lo que aprendimos sobre la estrategia de cada campaña para atraer a sus votantes. Pero este debate nos enseñó que solo hay una herramienta que nos ayudará a construir un Estados Unidos más feliz y saludable: el botón de silencio.

Este debate fue un ejercicio inútil. Tres hombres hablaron entre sí durante la gran mayoría de los 90 minutos. Para los votantes que querían incluso la comprensión más básica sobre lo que harían Donald Trump o Joe Biden como presidente durante los próximos cuatro años, era un objetivo demasiado ambicioso para este debate. Cuando solo una persona estaba hablando, algo raro, era más probable que un espectador escuchara pequeños insultos y pensamientos inconexos que un plan para acelerar la producción y distribución de una vacuna para enfrentar la pandemia de coronavirus o cómo asegurarse de que los niños regresen a la escuela en primavera.

No sé qué decir. Trabajé en las campañas presidenciales de Mitt Romney, en 2008 y 2012, y Carly Fiorina, en 2016, y en las tres ramas de nuestro Gobierno. Nunca había visto nada como esto y no sirvió para ningún propósito discernible.

El presidente Trump entró en la sala de debates de esta noche detrás de Joe Biden en todas las encuestas nacionales. Necesitaba cambiar la carrera, y había docenas de formas en las que podría haber intentado hacerlo. No hace falta decir que nada de lo que sucedió en el debate de esta noche cambió los fundamentos de esta carrera, excepto, quizás, para reducir la audiencia de futuros debates, a menos que los moderadores tengan la capacidad de silenciar a cada candidato cuando no sea su turno de hablar.

¿El ganador de esta noche? El botón de silencio del control remoto.

Sarah Isgur es analista política de CNN. Es redactora de The Dispatch y profesora adjunta en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Anteriormente trabajó en tres campañas presidenciales republicanas y se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard.

Tara Setmayer: El contraste entre Biden y Trump no podría haber sido más marcado

Después de casi cuatro años, no debería sorprender a nadie que el primer debate presidencial reflejaría la disfunción caótica de la presidencia de Trump. Se supone que los debates presidenciales son plataformas para que los candidatos informen a los votantes sobre sus registros y prescripciones políticas, su visión del país y su temperamento para el liderazgo.

Desafortunadamente, la intransigencia petulante de Trump y su exhibición deshonesta mancharon el evento consagrado.

Al entrar en el debate del martes, Trump ya estaba bajo el agua con las mujeres votantes por márgenes históricos. Es difícil encontrar algo que haya dicho o hecho Trump que revierta esa tendencia.

Era tan grosero e incontrolable que el moderador Chris Wallace tuvo que detenerse y regañar al presidente como un niño rebelde varias veces. Los pocos votantes indecisos que aún quedan deberían preguntarse por qué, si no tolerarían tal comportamiento de su propio hijo, lo aceptarían del presidente de Estados Unidos.

Después de las incesantes interrupciones de Trump durante casi todas las respuestas, Biden sucumbió frustrado a su exasperación y dijo que Trump era un payaso. Afortunadamente, hubo muchos otros momentos en los que se manifestó la pasión, la empatía y la decencia de Biden.

Uno de los momentos más efectivos y memorables se produjo después de un aluvión de despotricaciones de Trump, cuando Biden miró a la cámara y habló directamente con el pueblo estadounidense sobre los devastadores impactos de las fallas de liderazgo de Trump, particularmente en cuanto al covid-19. A diferencia de Trump, quien atacó el proceso electoral como «va a ser un fraude como nunca se ha visto» y se abstuvo de condenar claramente a los supremacistas blancos (nuevamente), Biden se comprometió a aceptar los resultados de las elecciones y se pronunció contra la anarquía y la injusticia racial.

Si bien las respuestas del debate de Trump parecían dirigidas a brindar ayuda y consuelo a los extremistas y teóricos de la conspiración, el mensaje de Biden fue de unidad, seguridad y retorno a la normalidad.

El contraste no podía ser más marcado y estaba a la vista del pueblo estadounidense. ¿Realmente quieren cuatro años más de indecencia, incompetencia y caos? Cuando llegue el día de las elecciones, sabremos qué visión para Estados Unidos han elegido.

— Tara Setmayer es exdirectora de comunicaciones del Partido Republicano, presentadora del podcast «Honestly Speaking with Tara» y colaboradora política de CNN. Es asesora principal del Proyecto Lincoln.

Keith Boykin: Fue el peor debate en la historia de Estados Unidos

Joe Biden ganó claramente el debate del martes por la noche, pero ese no es el punto. Lo que los estadounidenses acaban de presenciar fue el peor debate presidencial en la historia de Estados Unidos y un argumento convincente para cancelar el resto de los debates presidenciales de la temporada.

Desde la primera pregunta, el presidente Donald Trump fue grosero, irrespetuoso y poco presidencial, pero sus respuestas a tres de las preguntas del moderador Chris Wallace fueron completamente descalificantes.

En primer lugar, Trump calificó las próximas elecciones, en las que estamos viendo un aumento en las boletas por correo, como «un fraude», fue indignante. Nunca hemos visto a un presidente estadounidense socavar abiertamente la integridad del sistema electoral estadounidense justo antes de una elección. Eso es lo que hacen los dictadores, no los líderes democráticos.

En segundo lugar, Trump se niega a condenar enérgicamente a los supremacistas blancos y a los grupos de milicias de derecha, incluso después de que uno de sus propios partidarios fue acusado recientemente de matar a dos personas y herir a un tercero. Esto muestra cuán insensible es al furioso problema racial de Estados Unidos. Presionado por el moderador Chris Wallace sobre si condenaría a los partidarios del supremacismo blanco, Trump dijo: «Claro. Estoy dispuesto a hacer eso». Pero luego pareció retroceder, diciéndole al grupo Proud Boys, un grupo de extrema derecha, que «retrocediera y permanezca al margen». Fue una desgracia que brindó ayuda y consuelo a los fanáticos racistas en todo Estados Unidos.

En tercer lugar, en medio de la peor crisis de salud pública en 100 años y la peor crisis económica en 80 años, Trump no proporcionó planes sobre lo que haría con respecto a estas crisis si se le dieran otros cuatro años en el cargo. En cambio, con más de 200.000 estadounidenses muertos por covid-19, Trump se atribuyó el mérito de haber recuperado el fútbol universitario.

Mientras el presidente pasó toda la noche atacando, mintiendo, distrayendo, divagando e interrumpiendo, Biden estaba tranquilo e inteligente, a menudo mirando directamente a la cámara para dejar atrás el espectáculo y dirigirse directamente al pueblo estadounidense. Biden preguntó: «¿Crees por un momento lo que él te está diciendo, a la luz de todas las mentiras que ha dicho, sobre todo el tema relacionado con el covid?».

Finalmente, mientras Trump hizo vagas promesas de «aire inmaculado» y «agua inmaculada», Biden dio propuestas específicas sobre el cambio climático y otros temas. El contraste fue dramático. Estados Unidos debería avergonzarse de haber permitido que Trump fuera presidente.

— Keith Boykin es comentarista político de CNN y exasesor de la Casa Blanca del presidente Bill Clinton.

Peter Bergen: Biden ganó en la crisis más importante que enfrenta Estados Unidos

El coronavirus es la peor crisis de salud pública que ha enfrentado el país en un siglo; sin embargo, en el debate presidencial del martes por la noche, el presidente Donald Trump ni siquiera hizo una declaración formal reconociendo el dolor y el sufrimiento de las más de 200.000 familias estadounidenses que han tenido seres queridos muertos a causa del covid-19. El presidente tampoco hizo ningún tipo de gesto de empatía hacia los 7 millones de estadounidenses que se han contagiado con el coronavirus, muchos de los cuales enfrentarán complicaciones de salud que pueden no ser letales, pero que aún los dejarán gravemente enfermos.

En cambio, durante el debate, Trump, como lo ha hecho repetidamente antes, se dio una palmada gigante en la espalda por el «gran trabajo» que su administración ha hecho en la lucha contra el covid-19.

Como Biden se apresuró a señalar, EE.UU. tiene el 4% de la población mundial, pero más del 20% de las muertes reportadas por el virus.

Durante el debate, Trump no presentó ningún plan de lo que realmente haría con el coronavirus si fuera elegido para un segundo mandato, aparte de gritar algunos eslóganes sobre Biden que quiere cerrar el país y que Estados Unidos está «a semanas de una vacuna», mientras que los principales científicos de su propia administración dicen que cualquier vacuna potencial probablemente no estará ampliamente disponible hasta el verano de 2021.

Biden saltó sobre Trump sobre su pensamiento delirante pasado sobre el coronavirus: que desaparecería en Pascua; que tomar desinfectante podría ayudar a eliminar el virus y que el clima cálido ahuyentaría el virus.

El coronavirus, por supuesto, no se tomó unas vacaciones de verano. En cambio, en estados como Minnesota, Montana, Oregon, Dakota del Sur, Utah, Wisconsin y Wyoming durante la última semana ha habido aumentos récord de un día en las tasas de infección por coronavirus, según Reuters.

Entonces, quien asuma la Presidencia, el 20 de enero de 2021, tendrá que lidiar con la crisis posiblemente más compleja que enfrenta Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump ciertamente no argumentó que él fuera el hombre adecuado para lidiar con esta crisis en el escenario del debate el martes por la noche.

— Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona. Es editor sénior de Coronavirus Daily Brief y autor del libro «Trump and His Generals: The Cost of Chaos».

Frida Ghitis: En un debate espantoso, Trump mostró por qué es una amenaza para Estados Unidos

Si la elección es un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump, este debate, por horrible que fuera, ofreció el escaparate perfecto. Trump actuó como un matón, mintiendo, gritando, sudando y diciendo cosas que podrían fomentar más racismo y más violencia. Ni siquiera fue sutil.

Presionado por el moderador Chris Wallace, quien insistió en saber si Trump estaría dispuesto a condenar a los partidarios del supremacismo blanco, Trump finalmente dijo: «Seguro. Estoy dispuesto a hacer eso». Pero también hizo un llamado a uno de los grupos más aborrecibles de Estados Unidos, los llamados Proud Boys, cuyo nombre pudiste haber escuchado por primera vez en el infame mitin de 2017, en Charlottesville, en medio de la multitud que gritaba «Los judíos no nos reemplazarán». El mensaje de Trump desde la etapa del debate, «Proud Boy: retrocedan y esperen». ¿Esperen? ¿Para qué?

Cuando se le preguntó más tarde si le diría a sus partidarios que se abstuvieran de la violencia y aceptaran los resultados de las elecciones, Trump se negó y en cambio les dijo a sus partidarios que fueran a «ver» las urnas. Ya hemos visto informes de partidarios de Trump que acosaban a los votantes demócratas en las urnas. Trump arrojó más troncos al fuego que ha estado construyendo durante meses, con reclamos sobre fraude electoral, lo que siniestramente sentó las bases para rechazar los resultados de las elecciones si pierde.

Demostró lo peligroso que es él como presidente. Confirmó que esta elección es una opción sobre si el país acelerará su deriva hacia la autocracia o volverá a su camino democrático.

Biden mantuvo la calma e hizo muchos puntos positivos. Gritar a Trump estaba fuera de discusión incluso para el moderador debilitado. Biden estaba en su mejor momento cuando ignoró las peroratas de Trump y habló directamente a los espectadores. «¿Crees por un momento lo que él te está diciendo, a la luz de todas las mentiras que ha dicho, sobre todo el tema relacionado con el covid?». Trump intentó repetidamente cambiar de tema y golpear a Biden por su hijo Hunter, que no se postula para presidente. Biden rechazó las afirmaciones sobre su hijo. Luego miró directamente a la cámara y dijo: «No se trata de mi familia ni de la suya. Se trata de tu familia. No quiere hablar de ti, de lo que necesitas».

No sientas pena por Biden, siente pena por Estados Unidos. Esta fue una mala noche para el país, una demostración vergonzosa de un presidente desvergonzado.

— Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos internacionales. Es colaboradora frecuente de opinión de CNN, columnista colaboradora de The Washington Post y columnista de World Politics Review. Síguela en Twitter @fridaghitis.

Paul Begala: Trump confirma que él es el candidato que trae el caos

Caos.

Esa es la palabra que los demócratas quieren usar para definir la presidencia de Trump. El caos es la acusación que los demócratas quieren presionar contra Donald Trump. Y esta noche, Donald Trump se declaró culpable.

El primer debate presidencial fue, incluso para la era Trump, caótico. El presidente interrumpió repetidamente al ex vicepresidente Joe Biden, se quejó de la prensa y se enfrentó al pobre Chris Wallace, el moderador.

Biden respondió con frustración, diciéndole a Trump en un momento: «¿Quieres callarte, hombre?». Y la gente que miraba en casa seguramente gritó: «¡Amén!». Biden estaba en su momento más fuerte hablando de la crisis de covid-19, hablando de los más de 205.000 muertos; las familias con una silla vacía en la mesa.

La actuación de Trump parecía casi desquiciada, como si él o sus estrategas concluyeran que el pueblo estadounidense quería que gritara más, interrumpiera más, mintiera más. Es difícil imaginar que alguien que no esté ya comprometido con Trump vea esa actuación y se tranquilice. Repulsión es lo más parecido.

Durante meses, Trump ha afirmado que Joe Biden no está a la altura del trabajo. La mañana del debate, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, incluso acusó a Biden de tener demencia. De hecho, Biden mostró destellos de justa indignación, lanzando su línea más fulminante y efectiva de la noche cuando Trump atacó a su hijo Hunter: «Esto no se trata de mi familia», dijo, volviéndose hacia la cámara. «Se trata de tu familia, del pueblo estadounidense. Se trata de ti».

Muchas familias están luchando. Están equilibrando los trabajos perdidos, lidiando con los ahorros agotados, el desalojo inminente, el seguro médico cancelado, un virus mortal en aumento, los niños que no pueden ir a la escuela. Sus vidas son lo suficientemente caóticas. Quieren compasión. Quieren competencia. Quieren cariño. Biden ofreció eso esta noche. Trump solo ofreció más caos.

Nayyera Haq: Biden fue el que atacó más fuerte

A pesar de que no había ninguna mujer en el escenario en el debate presidencial del martes, el tono y la compostura de Joe Biden lo hicieron identificable para las mujeres votantes. Las respuestas de Biden a Donald Trump mostraron empatía con las votantes de los suburbios que pueden determinar el resultado de las elecciones. Biden habló directamente a la cámara varias veces y les dijo a los espectadores que estaba comprometido con trabajar para las familias estadounidenses, en contraste con Trump, que solo se centró en enriquecerse.

Todas las madres que miraban seguramente se relacionaron con los suspiros cada vez más exasperados y las respiraciones profundas y calmantes de Biden en respuesta a las constantes e infantiles interrupciones de Trump, y cada mujer trabajadora debe en algún momento haber canalizado los esfuerzos de Biden por la serenidad cuando hombres como Trump la critican y la rechazan. Biden gana puntos extra por mantener en gran medida la compostura durante el debate; la mayoría de los padres habrían roto mucho antes de los 90 minutos de parloteo sin parar.

Biden tampoco involucró a los hijos de Trump en el debate, a pesar de los ataques de Trump al hijo de Biden en todo momento, una señal de la admirable fuerza de carácter de Biden. Biden habló con emoción sobre sus dos hijos. Si bien la incapacidad de Trump para empatizar con la pérdida de su hijo Beau por parte de Biden fue discordante, la declaración de Biden de que estaba orgulloso de su hijo Hunter por superar la adicción ofreció un momento raro y conmovedor.

Eso no quiere decir que Biden fuera blando en respuesta al comportamiento de pitbull de Trump. Por el contrario, Biden fue en realidad el que atacó realmente el martes por la noche, regañando a Trump por «ladrar» y decirle a Trump que era «el cachorro de Putin». Mientras Trump seguía preocupándose por la esencia de la beligerancia, la compostura y el esfuerzo continuo de Biden por hablar directamente con las familias estadounidenses lo hicieron salir de este debate como el macho alfa.

— Nayyera Haq es presentadora de The Global Experience on SiriusXM Progress. Se desempeñó en la administración Obama como asesora principal del Departamento de Estado y directora principal de la Casa Blanca. Síguela en @nayyeroar.

Julian Zelizer: El gran problema que Chris Wallace, extrañamente, minimizó

Nadie «ganó este debate». Fue puro caos, un insulto a la democracia deliberativa. Todos perdemos cuando ocurre algo así.

Pero en términos de cuya campaña estará más complacida, probablemente sea para Joe Biden. ¿Por qué es este el caso? Biden está ganando la carrera ahora mismo; el presidente Trump es un titular débil. Las encuestas muestran consistentemente que a Biden le está yendo bien en la mayoría de los estados clave.

A pesar de todas las bajas expectativas, Biden demostró que domina los problemas y puede manejar este tipo de interacción mucho mejor de lo que predijeron sus críticos. Abordó una serie de cuestiones clave y se mantuvo al margen mientras el presidente no condenaba a los grupos supremacistas blancos. Cuando el presidente fue tras Hunter Biden, Trump mostró lo feo.

El debate, sin embargo, ciertamente no fue un jonrón para los demócratas. Chris Wallace estructuró el debate de una manera que restó importancia al tema central de nuestro tiempo: el covid-19. El moderador trató la pandemia y la respuesta fallida desde febrero como un problema entre muchos, en lugar de como el problema definitorio de nuestro tiempo. Es como no resaltar el colapso financiero y la Gran Depresión durante un debate en 1932.

En la segunda mitad del debate, el vaivén descendió al caos con los esteroides. Parecía que se dedicaba más tiempo a Hunter Biden que al covid-19. El caos aleja a Biden de los problemas centrales.

Por ahora, Biden puede vivir con eso. Trump no está funcionando para un gran número de votantes, incluidos esos preciosos suburbios. Este debate no cambiará las cosas.

Julian Zelizer, analista político de CNN, es profesor de Historia y Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton y autor del libro «Burning Down the House: Newt Gingrich, the Fall of a Speaker, and the Rise of the New Republican Party»«. Síguelo en Twitter @julianzelizer.

Jessica Anderson: Los asuntos pendientes después del primer debate

Los dos candidatos en el escenario esta noche tenían una audiencia en mente: indecisos independientes en estados indecisos. Biden no pudo convencerlos, mientras que Trump probablemente logró avances.

Biden puede haber tenido un buen desempeño, según los estándares del pensamiento grupal de Washington, pero no se comprometió con las preocupaciones reales en la mente de los independientes. Biden eludió una pregunta sobre cómo llenar la Corte Suprema, cómo manejaría la pandemia de manera diferente, además de cerrar todo el país, y si aboliría el obstruccionismo del Senado. También se tambaleó cuando se enfrentó a la violencia que azotaba las ciudades de la nación.

Biden no puede responder a estas preguntas sin alienar a los extremistas de su partido. Si grita que no se empaqueta en la Corte, pierde a los liberales. Si articula un plan bien coordinado para la recuperación económica y la pandemia, pierde los argumentos del hombre de paja contra Trump. Biden no tiene adónde ir, por lo que se mantuvo en silencio y perdió cualquier ventaja que pudiera haber tenido con los votantes indecisos.

Sabemos que Biden ha dicho que eliminaría muchos de los recortes de impuestos de Trump, que fueron una bendición histórica para la clase media, según The Heritage Foundation. En lugar de decirles a las familias trabajadoras cómo les ayudaría su plataforma, Biden las socavó al hablar sobre la expansión de Obamacare, aumentar los impuestos y ofrecer un comentario extraño sobre las selvas tropicales brasileñas.

Por el contrario, Trump se centró en los amplios logros de su administración y proporcionó detalles que importan, como la creación masiva de empleos antes del covid-19, que está recuperando, y su apoyo a las pequeñas empresas a través de una reforma tributaria procrecimiento. Reiteró su apoyo a la aplicación de la ley y la oposición a la violencia y la anarquía, algo que Biden se esforzó por hacer.

Estos temas son importantes. Si bien a los independientes puede que no les guste el estilo del presidente Trump, les gusta su sustancia y se han beneficiado de su presidencia. El próximo debate ofrece la oportunidad de llevar a esos votantes a casa.

— Jessica Anderson es directora ejecutiva de Heritage Action, una organización de base a nivel nacional. También es la fundadora y presidenta de Moms for Safe Neighborhoods, un grupo de apoyo político que aboga por temas de seguridad y apoya al presidente Trump. Anderson se desempeñó anteriormente como directora asociada de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca de 2017 a 2018. Sígala en Twitter en @JessAnderson2.

David Gergen: Un insulto grave a los votantes estadounidenses

El «debate» del martes por la noche, si es que se puede llamar así, fue un insulto grave a los votantes estadounidenses y una vergüenza para Estados Unidos en el extranjero. La Comisión de Debates Presidenciales debería suspender los debates presidenciales restantes a menos que pueda renegociar los términos.

Que mantenga el formato de dos minutos, por ejemplo, pero por cada minuto que un candidato interrumpe al otro, el moderador debe reducir su tiempo restante en dos minutos. Sin duda, puede haber soluciones más creativas, pero si la Comisión no puede negociar una, que baje el telón para evitar más monstruosidades como el primer debate.

También fue un desastre para el presidente Donald Trump. Entró en el debate con la necesidad urgente de cambiar la carrera. En la encuesta posterior de CNN al debate, seis de cada 10 votantes pensaron que Joe Biden venció a Trump. Quizás algún día miremos hacia atrás y digamos que este debate puso fin a sus perspectivas de reelección.

En cuanto a Biden, varios comentaristas pensaron que lo hizo bien. Para mí estuvo plano y vacilante en la primera media hora más o menos, pero justo cuando parecía que se estaba cansando, se recompuso y fue mucho más efectivo. En general, Biden demostró que tiene la energía, la firmeza y la agudeza para asumir el cargo. Rara vez dejaba que Trump lo molestara, lo cual no fue una tarea fácil. Y en lugar de ser un socialista radical, como argumentó Trump, dio la impresión de ser alguien moderado y que realmente se preocupaba por sus conciudadanos.

En pocas palabras: Trump se autodestruyó y Biden ahora es un fuerte favorito.

— David Gergen ha sido asesor de la Casa Blanca para cuatro presidentes y es analista político sénior de CNN. Graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, es profesor de Servicio Público en la Escuela Kennedy de Harvard, donde fundó el Center for Public Leadership.

Lanhee J. Chen: La democracia estadounidense quedó con un ojo morado

El debate del martes fue un ojo morado para la democracia estadounidense. En todo el país, la gente observó a los dos candidatos discutiendo y se preguntó: «¿Es esto lo mejor que podemos hacer?». A menudo se dice que los debates de las elecciones generales son una entrevista de trabajo para la Presidencia de Estados Unidos. Si es así, es posible que deseemos mirar hacia atrás en ese montón de currículums después del enredo de esta noche.

El moderador Chris Wallace trató valientemente de rechazar a ambos candidatos cuando violaron las reglas, pero no pudo hacer más que amonestarlos. Dado lo improductivo que fue el debate, no debería sorprendernos que los dos candidatos decidan no reunirse para uno o dos más. Y el pueblo estadounidense no estará peor por el desgaste si eso sucede, porque realmente no aprendimos nada nuevo sobre Donald Trump o Joe Biden esta noche.

Cada candidato podrá reclamar la victoria de alguna manera. Trump y su campaña pudieron usar el debate para dejar atrás un ciclo de malas noticias y pueden consolarse con el hecho de que Biden no fue más agresivo al atacar al presidente con la información de The New York Times sobre los minúsculos pagos de impuestos sobre la renta de Trump en 2016 y 2017.

Por otro lado, el equipo de Biden puede argumentar que su candidato fue competente (si no agudo) en sus respuestas durante el debate y no perdió la compostura incluso cuando fue atacado y empujado durante el debate. También pudo asestar algunos golpes contra el presidente, particularmente con respecto al manejo de su administración de la pandemia de covid-19.

En última instancia, sin embargo, es probable que el debate no importe mucho porque no hizo cambiar de opinión. Los votantes que están indecisos probablemente seguirán siéndolo, y la batalla por su apoyo continuará durante las próximas cinco semanas. Pero no deberían contar con más debates para ayudarlos a tomar una decisión.

— Lanhee J. Chen es David y Diane Steffy Fellow en Estudios de Políticas Públicas Estadounidenses en la Institución Hoover y Director de Estudios de Políticas Domésticas en el Programa de Políticas Públicas de la Universidad de Stanford. Se desempeñó como director de políticas de la campaña presidencial 2012 de Mitt Romney y asesor principal de la campaña de Marco Rubio, en 2016.

Alice Stewart: El pueblo estadounidense merece un debate, no una pelea en una jaula

Tres palabras para el primer debate presidencial en Ohio: choque de trenes.

Los puntos válidos y la persuasión se perdieron en las interrupciones y los insultos. Las visiones del futuro se vieron empañadas por las palizas del pasado. Si el objetivo es ganarse a los votantes indecisos, no veo dónde movió la aguja ninguna de las partes.

El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden hicieron varios puntos de conversación importantes que se dirigieron directamente a sus partidos, pero lo que no dijeron será recordado.

Trump promocionó sus éxitos: el nombramiento de cientos de jueces en los tribunales federales, una economía sólida prepandémica y un firme compromiso con la comunidad policial. Dijo que había hecho más en 47 meses de lo que Biden había hecho en 47 años.

El presidente, sin embargo, pagará un precio por su negativa a condenar enérgicamente a los supremacistas blancos y negar todo lo que defienden.

Trump también había puesto el listón bastante bajo para Biden, después de meses de atacar su agudeza mental. En el debate, Biden logró dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás.

El ex vicepresidente obtuvo puntos por mirar directamente a la cámara y conectarse con los votantes. En la medida en que se recuerde, será de gran ayuda para las mujeres y los votantes indecisos. Muchos de ellos probablemente quieran un candidato con empatía.

Pero Biden perdió puntos al llamar a Trump un «payaso» y decirle que se calle. Los votantes aprecian el mantra de Michelle Obama: «Cuando bajan, nosotros subimos». Tampoco ayudó a su causa cuando no respondió una pregunta directamente. Biden criticó a Trump por seguir adelante con una candidata a llenar la vacante en la Corte Suprema semanas antes de una elección, pero se negó a responder la pregunta sobre si empaquetará la Corte. Tarde o temprano, tendrá que dejar constancia de este problema crítico.

Me gusta un debate saludable, pero ambos candidatos deben volver a marcarlo en su próxima reunión. El pueblo estadounidense merece un debate, no una pelea en jaula.

— Alice Stewart es comentarista política de CNN, miembro del Instituto Kennedy de Política de la Universidad de Harvard y exdirectora de Comunicaciones de Ted Cruz para presidente.

John Avlon: El primer debate carece de la dignidad que EE.UU. merece

Se supone que los debates presidenciales iluminan, crean claros contrastes entre los candidatos y muestran la fuerza de nuestra democracia. Este fue un desastre, abrumadoramente debido a la actuación de matón del presidente Trump. Demostró la falta fundamental de respeto que tiene por el proceso democrático.

Los debates a menudo se recuerdan con frases ingeniosas. En mi opinión, estas son los dos que se destacarán cuando el humo se disipe:

Joe Biden: «¿Quieres callarte, hombre?».

Donald Trump: «Prod Boys, retrocedan y esperen».

El comentario exasperado del ex vicepresidente Joe Biden fue un raro momento en el que perdió la calma bajo el fuego constante. Pero con Trump interrumpiéndolo en serie, como una cuestión de estrategia o instinto, Biden habló en nombre de muchos estadounidenses que lo estaban viendo en casa.

La declaración de Trump sobre los Proud Boys fue la más preocupante: parecía retroceder en su respuesta a una pregunta del moderador Chris Wallace, momentos antes, de que condenaría la violencia supremacista blanca. No fue una pregunta difícil.

Trump dio la impresión de que cree que los Proud Boys le informan y, lo que es más importante, planteó la pregunta: ¿qué es lo que están esperando?

Cada vez que Biden se enfadaba, Trump interrumpía y bajaba, a veces de manera extraña. Por ejemplo, interrumpió una declaración sobre la pandemia que ha matado a unos 205.000 estadounidenses hasta la fecha para decir que Biden no es inteligente y para sugerir falsamente que mintió sobre dónde había ido a la universidad. Trump mintió sobre sus políticas ambientales, su historial económico, votaciones por correo y mucho más.

Biden podría haber dado más golpes: no golpeó lo suficientemente fuerte con el tema de los US$ 750 de Trump en impuestos federales sobre la renta. No mencionó la acusación de Trump, nuevamente, que fue por el intento del presidente de desenterrar la suciedad de la familia Biden, reteniendo la ayuda militar en el proceso (aunque Biden llamó a Trump «el cachorro de Putin» era una buena línea).

Algunas personas se alejarán pensando que ambos candidatos fueron disminuidos por el debate, pero este no es el momento para el bilateralismo, es peligroso. No te pierdas la amenaza subyacente que Trump volvió a duplicar, negándose a comprometerse con una transferencia pacífica del poder, y básicamente afirmando que creía que los resultados de las elecciones serían fraudulentos.

A pesar de todo el ruido, la señal aún era clara: Biden se presentó para tener un debate presidencial. Trump apareció para arrojar heces retóricas, confundiendo la bravuconería con la fuerza. En el proceso, hizo un lío de sí mismo y del debate.

Ahora dependerá del pueblo estadounidense limpiar este lío el día de las elecciones y restaurar algo de dignidad a nuestra democracia.

— John Avlon es un analista político sénior de CNN.