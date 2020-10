Tormenta tropical en el Caribe, con potencial de huracán 1:56

(CNN) — El huracán Delta se ha intensificado rápidamente durante las últimas 24 horas y ahora es un huracán de Categoría 4. Delta tiene vientos de 204 km/h, lo que lo convierte en un huracán importante, según datos de un avión Hurricane Hunter.

Es probable que Delta continúe fortaleciéndose hasta que llegue a la Península de Yucatán esta noche.

El ciclón tropical Delta ahora presenta un peligro significativo e inmediato para los destinos turísticos populares de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, que se encuentran directamente en el camino de la tormenta.

Los vientos máximos sostenidos del huracán Delta han aumentado en 112 km/h entre el lunes y el martes por la mañana. Se espera una mayor intensificación hoy a medida que la tormenta se acerca a la Península de Yucatán.

El camino de Delta

Se espera que toque tierra cerca de Cancún el miércoles por la mañana, probablemente como una poderosa tormenta de categoría 4 con vientos de 225 km/h o más. Las condiciones comenzarán a deteriorarse más tarde esta noche, con lo peor del viento, la lluvia y la marejada ciclónica entre las 4 a.m. y las 10 a.m. ET.

Fue publicada una advertencia de huracán para la región del norte de la península de Yucatán, al norte de Tulum, incluidos Cozumel, Cancún y Playa del Carmen.

En los últimos 100 años, seis huracanes han azotado a 80 km de Cancún. Solo dos de ellos han sido huracanes importantes (Categoría 3 y superiores).

El huracán Gilbert golpeó cerca de Cancún en 1988 como un huracán intenso de categoría 5 con vientos de 257 km/h y el huracán Wilma en 2005 también golpeó cerca de Cancún con vientos de 210 km/h, lo que lo convierte en un huracán de categoría 4. Ambos son huracanes legendarios que causaron daños catastróficos a la región.