(CNN) –– La noche del domingo fue muy especial para LeBron James. Por un lado, logró su cuarto título como campeón de la NBA y se llevó su cuarto premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

Luego tomó su teléfono y llamó a su mamá.

Con la mayor parte de su cuerpo de más de dos metros descansando cómodamente en el piso de un pasillo de la burbuja de la NBA en Orlando, Florida, y mientras fumaba un puro de victoria al estilo Red Auerbach, James habló por FaceTime con su madre Gloria. En la conversación recordó el camino que han recorrido juntos.

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020