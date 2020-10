Mira qué hizo Trump antes de dar positivo por covid-19 3:11

(CNN) — El martes, el presidente Donald Trump grabó un foro con Eric Bolling de Sinclair Broadcasting Group. En él, Bolling le hizo al presidente una pregunta simple, y la respuesta que dio Trump es enormemente reveladora.

Aquí está el intercambio:

Bolling: «Con covid, ¿hay algo que crea que podría haber hecho de manera diferente —si tuviera una segunda oportunidad o una repetición— de algún aspecto de la forma en que manejó (el covid)? ¿Qué sería?».

Trump: «No mucho».

El presidente de Estados Unidos, enfrentado a un virus que todavía está furiosamente en auge y que ha infectado a 8,2 millones de estadounidenses y ha matado a más de 221.000, dice que «no hay mucho», que hubiera hecho de manera diferente si pudiera hacer las cosas de nuevo.

publicidad

¿De Verdad? ¿¡¡¿DE VERDAD?!!?

Donald Trump, ¿quién es el contrincante? 3:09

¿Qué tal no convertir el uso de mascarillas en un problema político?

¿O dejar que los científicos lideren nuestra respuesta a la pandemia?

¿O no restarle importancia desde el inicio a la amenaza del virus cuando ya sabía lo contagioso que era en febrero?

¿O arreglar el proceso de pruebas en Estados Unidos en los primeros días del virus?

¿O mostrar algún tipo de empatía por los estadounidenses que han perdido la vida? («Es lo que es», dijo Trump en septiembre cuando se enfrentó al número de muertos por covid-19.)

No está claro si la respuesta de «no mucho» de Trump está impulsada por pura sordera o su obsesión por tener siempre la razón y nunca admitir un error. En este último punto, se le preguntó a Trump, en julio de 2019, qué haría si tuviera una segunda oportunidad como presidente y respondió: «Sería del personal. Yo diría que si tuviera una segunda oportunidad, no habría… no habría nombrado a Jeff Sessions como secretario de Justicia. Ese sería el mío … ese fue el mayor error».

¡Oooooooook!

El manejo de la pandemia por parte de Trump

La verdad es que realmente no importa por qué Trump no entiende que no ha manejado la pandemia a la perfección (o ni siquiera cerca). Simplemente importa que se encuentre en el lado equivocado de la mayoría del país en esa cuestión.

En una encuesta de The Wall Street Journal / NBC, publicada durante el fin de semana, solo 4 de cada 10 votantes (41%) dijeron que aprobaban la forma en que Trump está manejando la pandemia de covid-19. El 57% lo desaprueba. En la última encuesta nacional de CNN, realizada a principios de este mes, solo el 37% aprobó el trabajo que estaba haciendo Trump en cuanto al covid-19.

Encuesta tras encuesta muestra lo mismo: una clara mayoría de votantes desaprueba cómo Trump ha manejado la pandemia. Y esa desaprobación está directamente relacionada con sus números de encuestas en decadencia a nivel nacional y en estados indecisos contra el ex vicepresidente Joe Biden.

Al ver esas cifras, un político normal habría pasado los últimos meses trabajando para cambiar las percepciones de los votantes sobre su manejo del tema.

Podrían reconocer que se trataba de un desafío sin precedentes para el país y el mundo, y que, aunque su administración siempre trató de tomar las decisiones correctas, algunas de sus decisiones no resultaron como esperaban.

Podrían hacer un llamado a nuestros mejores ángeles, argumentando que la única forma en que podemos superar este virus es dejar de lado el partidismo y reconocer nuestra humanidad común. Podrían hacer una de varias cosas, todas con el objetivo de dejar en claro al público que comprenden las dudas y preocupaciones de los estadounidenses y que van a hacer todo lo posible para demostrar que son la opción correcta para sacar al país de este virus y lo conducirán hacia un futuro mejor.

¿Qué significa esta desconexión?

Pero Trump no es un político normal. (¡Breaking news!) Y no ha hecho nada ni siquiera parecido a lo que sugerí en el último párrafo. En cambio, ha seguido insistiendo en que salvó millones, MILLONES, de vidas y sin él las cosas hubieran sido mucho peor. Y que estamos «doblando la esquina» en cuanto al covid-19, a pesar de todos los datos que indican lo contrario.

«La gente está cansada del covid», dijo Trump al personal de campaña en una llamada a principios de esta semana. «Tengo los mítines más grandes que he tenido, y tenemos covid. La gente dice lo que sea. Déjanos en paz. Están cansados. La gente está cansada de escuchar al [Dr. Anthony] Fauci y todos estos idiotas».

¿Qué significa esta salvaje desconexión entre cómo se siente la gente sobre el manejo del virus por parte de Trump y la propia evaluación de Trump de cómo lo ha hecho para sus posibilidades de ganar?

Bueno, «No mucho».