(CNN) — Hay que verlo para creerlo. El delantero del Glasgow Rangers, Kemar Roofe, hizo que los fanáticos del fútbol se derrumbaran el jueves después de anotar un gol impresionante en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Standard Liege en la Europa League.

Además de ser un gol realmente maravilloso, también fue un esfuerzo récord: ningún jugador ha marcado un gol desde más lejos (49,9 metros) en la aunque corta historia de la Europa League, según Opta.

Con su equipo aferrándose a una ventaja de 1-0 en el tiempo de descuento, Roofe se encargó de poner los puntos en el bolsillo.

Después de recuperar el balón a mitad de camino en su propio terreno, Roofe se abrió camino entre tres defensores antes de lanzar un tiro englobado justo antes de la línea de mitad de campo.

El balón pasó volando por encima de la cabeza del portero Arnaud Bodart que, como todos los espectadores del partido, no esperaba un esfuerzo tan audaz.

Roofe, de 27 años, solo ha estado en el club escocés durante dos meses, pero tendrá dificultades para crear un momento más memorable, ya que podría decirse que el inglés se insertó en el debate sobre uno de los mejores goles jamás marcados.

Su entrenador, el excapitán del Liverpool Steven Gerrard, lo describió como un final verdaderamente «de clase mundial» y le dijo a Rangers TV que «es el mejor gol que he visto en vivo». Un gran elogio de un hombre que se hizo famoso como jugador marcando goles milagrosos.

Roofe's goal from a different angle… it's even more beautiful than I thought!!! pic.twitter.com/h7eK6otEmv

— Raúl Sánchez MBE (@raulsdf) October 23, 2020