Bomberos mexicanos ayudan a luchar contra incendios en California 1:13

(CNN Español) — Desde el 23 de septiembre una expedición de 100 bomberos de la Comisión Nacional Forestal de México se encuentra en Estados Unidos para auxiliar a sus colegas de California en la lucha contra los incendios.

La situación es de tal magnitud que según los reportes oficiales el fuego ha dejado en el estado decenas de muertes, miles de estructuras destruidas y más de un millón y medio de hectáreas calcinadas en lo que va del año.

Un representante del Servicio Forestal de EE.UU., Salvador Benabe, asegura que los bomberos forestales mexicanos no están trabajando en las líneas frontales de los incendios, pero sus labores son clave para controlar las llamas.

«En el primer término estuvieron en distintas áreas trabajando; haciendo líneas directas, haciendo líneas indirectas, limpiando las líneas y sacando líneas de mangueras», explicó.

Este equipo de bomberos fue convocado en 22 estados de México. También son conocidos como combatientes. Su arribo a suelo estadounidense se dio luego de que el Servicio Forestal, que depende del Departamento de Agricultura de EE.UU., solicitó ayuda al Gobierno de México para combatir los incendios en California.

«México y Estados Unidos tienen un preacuerdo de ayuda mutua, y por la situación tan severa como están los fuegos aquí en California, se comunicaron. Estados Unidos pidió la ayuda y México colaboró con 100 bomberos», explicó Benabe.

Por su parte, el subgerente de operaciones de la Comisión Nacional Forestal de México, Juan Manuel Villa, reiteró que esta expedición de combatientes «no es un apoyo de forma voluntaria, sino que se está atendiendo a una solicitud que se realizó por parte del grupo de coordinación institucional de parte de Estados Unidos hacia el Gobierno de México».

‘Me llevo una gran satisfacción’, dice uno de los bomberos mexicanos

Villa agregó que un 5% del contingente de bomberos mexicanos está integrado por mujeres.

Sandra Mota, de 38 años y oriunda del estado de Veracruz, es una de ellas. Dice que se siente afortunada de haber sido elegida para formar parte de este contingente. Pero también afirma que no goza de ningún privilegio por ser mujer.

«En esta brigada en la que yo me encuentro soy un hombre más. Aquí no por ser mujer no vas a cargar una rama. Aquí todos trabajamos igual», aseguró Mota.

Luego de un mes de trabajo intenso para contener los incendios, se espera que este grupo de bomberos mexicanos regrese a casa este fin de semana.

«Me llevo una gran satisfacción definitivamente… La gratitud que recibimos a veces de la población, de gente que se quita su cachucha y nos saluda», dijo Miguel Ángel Méndez, uno de los combatientes mexicanos.