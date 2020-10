(CNN) — Las posibilidades de ganar la lotería son escasas o nulas, pero la suerte de un hombre ha desafiado las probabilidades.

Michael Christiansen, de Norfolk, Nebraska, ganó el premio mayor por segunda vez este año.

A principios de este mes, Christiansen ganó US$ 100.000 después de comprar un boleto 20X The Money Scratch.

Recogió sus ganancias el 15 de octubre en la oficina de la Lotería de Nebraska en Lincoln.

Fue su segundo viaje a la oficina este año porque en marzo ganó US$ 50.000 con un boleto Money Clip Scratch.

«No podía creerlo», dijo. «¿Cuáles son las probabilidades? No pensé que fuera real», dijo Christiansen en un comunicado de prensa.

Compró los dos boletos ganadores de la lotería en la tienda Louie’s Liquor de Norfolk.

Cuando se le preguntó qué planeaba hacer con el dinero, Christiansen dio algunas ideas.

Dijo que quiere construir un nuevo garaje y guardar parte del dinero para su jubilación.

Christiansen dijo que su hija falleció recientemente y que intentará comprar la casa donde ella vivía.

El juego 20X The Money ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar diversos premios, desde un boleto gratis de US$ 10 hasta US$ 100.000.

Las posibilidades de ganar los US$ 100.000 son 1 en 80.000, según la Lotería de Nebraska.

En el juego Money Clip, las probabilidades de ganar el premio mayor de US$ 50.000 también son de 1 en 80.000, según la lotería.