Tupperware registra un aumento en las ventas y las ganancias a medida que la gente cocina más en casa durante la pandemia.

(CNN) — Después de una serie de ganancias pésimas y expectativas que no se cumplieron el año pasado, Tupperware reporta ahora un gran aumento de sus beneficios impulsado en gran parte por la demanda de los nuevos «chefs» caseros en la pandemia.

La compañía anunció el miércoles que logró US$ 477,2 millones en ventas en el tercer trimestre de 2020, un 14% más que el año pasado. Las ganancias del trimestre aumentaron a US$ 34,4 millones, frente a los US$ 7,8 millones del año pasado.

«La pandemia ha creado una nueva norma con más personas que permanecen en las casas y un aumento de las preocupaciones de los consumidores con respecto a la seguridad de los alimentos y el almacenamiento de alimentos», dijo el director ejecutivo Miguel Fernandez en la conferencia telefónica sobre las ganancias de la empresa el miércoles. «Nuestra capacidad para ayudar a satisfacer esas nuevas necesidades de los consumidores fue más pronunciada en nuestro negocio en América del Norte», agregó.

Fernandez dijo que las ventas en Estados Unidos y Canadá aumentaron un 72%. Según él es el nivel más alto de crecimiento de ventas en la región en más de 20 años.

La compañía es famosa por sus fiestas Tupperware, que habían pasado de moda antes de la era del distanciamiento social. Fernandez dijo que un elemento clave en el éxito reciente de la marca ha sido la adopción de aplicaciones móviles y otras herramientas digitales.

Fernandez dijo que más de 8.000 personas asistieron a la conferencia de ventas virtual de este año, en comparación con las 2.500 a 3.000 personas que asistían a las conferencias anuales antes de la pandemia.

Los planes de Tupperware

El vicepresidente ejecutivo Rich Goudis dijo que Tupperware estaba trabajando para alinear la marca con la tendencia de las personas a cocinar y comer en casa mediante la creación de productos que ayuden a los clientes a ahorrar tiempo durante la preparación de las comidas y a mantener sus alimentos más frescos y seguros durante períodos de tiempo más largos.

La compañía también espera beneficiarse de una mayor demanda de productos reutilizables que reemplacen los plásticos de un solo uso y otros artículos desechables.

Las acciones de Tupperware Brands Corp., que podían adquirirse por US$ 1,15 en marzo, subieron a más de US$ 34 para el mediodía del jueves. Las acciones han aumentado más del 279% en lo que va de año.

Tupperware no es la única marca que se beneficia de que las familias tengan que pasar más tiempo en casa debido a la pandemia.

Hasbro, el fabricante de juegos populares como Monopoly y Magic: The Gathering, reportó un aumento del 21% en las ventas de juegos en su último informe de ganancias.