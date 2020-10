Imagen virtual del periodista Javier Valdez pide justicia 3:43

(CNN Español) — En México, la asociación Propuesta Cívica lanzó este jueves un video que recrea en forma virtual la imagen del periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, y lo convierte en protagonista de un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados», dice en el mensaje la imagen de Valdez.

Según dijeron desde la asociación a CNN, la imagen del periodista se creó mediante una técnica rusa de animación.

‘Aunque quieran callarnos, seguimos hablando’

En el mensaje se le exige al Gobierno de López Obrador el esclarecimiento de crímenes de periodistas en México, como el cometido en contra de Javier Valdez. También la continuación de las investigaciones para dar con el paradero de otros comunicadores desaparecidos en el país. «Un país sin verdad es un país sin democracia, y aunque quieran callarnos, seguimos hablando», dice la figura animada de Javier Valdez en el video.

Propuesta Cívica es una organización creada en 2011. Desde 2019 lanzó la campaña #SigamosHablando, con la reactivación de las cuentas en la red social Twitter de cuatro periodistas asesinados. Además se ha lanzado un decálogo a las autoridades para atender la impunidad y la violencia contra la prensa.

La directora, Sara Mendiola, explicó a CNN que el video de Javier Valdez es parte de esta campaña con la que buscan llamar la atención de autoridades de todos los órdenes de gobierno para exigir un cese a la violencia contra la prensa en México y la estigmatización del oficio periodístico.

La campaña detrás de la imagen de Javier Valdez

Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, dijo a CNN que este llamado la motivó a autorizar el uso de la imagen del periodista para la campaña. Y dijo que la única respuesta que espera es la misma que la de otras familias afectadas por la violencia contra periodistas: «que acaben los asesinatos, las amenazas, las intimidaciones y que los periodistas desaparecidos sean encontrados».

CNN se contactó con la presidencia de México para conocer su posicionamiento sobre la campaña, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

La campaña #SigamosHablando se inscribe en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas. Este día se conmemora el 2 de noviembre.

Según la organización, desde el año 2000, 135 periodistas han sido asesinados en México por causas ligadas a su labor. Quince de ellos han muerto durante la actual administración.