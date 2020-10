Zeta deja a casi 2 millones de hogares sin electricidad y al menos 2 muertos tras llegar a la costa del Golfo

(CNN) — Más de 32 millones de personas están bajo advertencias de tormenta tropical desde la costa estadounidense del golfo de México hasta el Atlántico medio, este jueves por la mañana, mientras Zeta avanza hacia el noreste.

Zeta tocó tierra en Louisiana como huracán de categoría 2, el miércoles, antes de debilitarse a tormenta tropical, con vientos sostenidos de 96 km/h a las 5 a.m., hora de Miami, del jueves.

El ciclón tropical ha causado la muerte de al menos dos personas y ha dejado sin electricidad a más de 1,9 millones de hogares en todo el sur del país.

A las 5 a.m., hora de Miami, del jueves, el centro de Zeta estaba cerca de la línea estatal en el norte de Alabama y Georgia, a unos 100 km al oeste del área metropolitana de Atlanta azotando partes de ambos estados con vientos de más de 110 km/h.

La tormenta tropical estaba cobrando impulso, viajando a unos 60 km/h. El Centro Nacional de Huracanes dijo que se espera un movimiento aún más rápido hacia el noreste este jueves.

«En la trayectoria pronosticada, el centro de Zeta se moverá a través de partes del sureste de EE.UU. esta mañana, a través de los estados del Atlántico medio esta tarde, y emergerá sobre el Atlántico occidental esta noche, dijo el Centro Nacional de Huracanes, el jueves por la mañana.

El rápido avance de Zeta significa que el sistema no perderá mucha energía, dijo el meteorólogo de CNN, Michael Guy. Esto le permitirá a Zeta mantener la intensidad de tormenta tropical con vientos fuertes a lo largo de su curso hacia el Atlántico.

Se espera que Zeta traiga rachas de fuertes vientos, genere tornados aislados y fuertes lluvias con el potencial de producir inundaciones repentinas durante la noche.

Las advertencias de huracanes y marejadas ciclónicas se han descontinuado para toda Louisiana y la costa de Mississippi, pero se advirtió a las áreas costeras de Alabama que la amenaza de marejadas ciclónicas persiste debido a los vientos remanentes del huracán.

Al menos 32,7 millones de personas de la costa del Golfo hacia las Carolinas estaban bajo advertencias de tormenta tropical esta mañana. La última vez que el área metropolitana de Atlanta estuvo bajo tal advertencia fue octubre de 2018, cuando el huracán Michael pasó sobre la región.

A medida que Zeta se movía tierra adentro a través del sur, causó cortes de energía sustanciales en varios estados. Más de 1,9 millones de clientes de servicios públicos estaban a oscuras en Georgia, Louisiana, Alabama y Mississippi el jueves temprano, según el sitio web PowerOutage.US.

Muchos de los cortes se produjeron en Louisiana, donde se informó el miércoles de la primera muerte atribuida a Zeta.

Un hombre de 55 años fue electrocutado por la caída de una línea eléctrica, informó la Oficina del Gobernador de Louisiana, citando al forense del distrito de Orleans.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, tuiteó que los residentes deberían quedarse en casa durante la noche.

«MANTÉNGASE ADENTRO: No podemos enfatizar suficientemente lo peligrosas que son las carreteras en este momento en #NOLA. Árboles y líneas eléctricas caídos en general. Además, muchos semáforos están apagados. Si DEBES conducir esta noche, ten mucho cuidado y trata las intersecciones con luces como paradas de cuatro vías. #Zeta», escribió la alcaldesa.

La ciudad tuiteó una imagen de una línea eléctrica caída y advirtió que los cables podrían estar activos.

#ENTERGYNOLA: Our crews are encountering damage as a result of Hurricane Zeta. There is no way to know if a downed line or any other damaged electrical equipment is energized or not, so if you encounter any damaged equipment, keep your distance & call 1-800-9OUTAGE (800-968-8243) pic.twitter.com/arJhW8CMv3

— The City Of New Orleans (@CityOfNOLA) October 29, 2020