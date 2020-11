El costo del coronavirus en EE.UU. 2:52

(CNN) –– El presidente de la Corte Suprema de Justicia John Roberts y el magistrado Brett Kavanaugh sugirieron este martes que no correspondía al alto tribunal anular por completo la extensa Ley de Cuidado de Salud Asequible, de 900 páginas, también conocida como Obamacare. Lo anterior, incluso si una o más disposiciones se consideran inconstitucionales. Esto indica que las partes clave de Obamacare sobrevivirán al más reciente desafío judicial.

Justamente, la Corte Suprema escuchó argumentos orales para discutir si invalida o no el eje del sistema de salud de Estados Unidos. Un proceso que ocurre mientras la pandemia avanza en el país. Y en medio de que el presidente Donald Trump arremete contra los resultados electorales, cuando Joe Biden se prepara para un nuevo gobierno.

Lo que se discute en la Corte Suprema

La administración de Trump y varios estados liderados por republicanos piden a la Corte Suprema que derogue Obamacare, justo 10 años después de su aprobación. Dicha medida podría afectar a millones de estadounidenses. Si Roberts y Kavanaugh, como mínimo, se alinean con los tres liberales de la corte, la ley permanecería intacta.

Por su parte, Roberts dijo simplemente que si Trump y los republicanos quisieran acabar con la ley, podrían haberlo hecho.

«Creo que es difícil argumentar que el Congreso tenía la intención de derogar toda la ley si el mandato era anulado, cuando el mismo Congreso que redujo la penalidad a cero ni siquiera intentó anular el resto de la ley», le dijo Roberts al abogado que representa a Texas, uno de los estados que lucha contra Obamacare.

«Creo, francamente, que querían que la corte hiciera eso, pero ese no es nuestro trabajo», agregó Roberts.

En otro momento, Kavanaugh le dijo a un abogado defensor de la ley que él se inclina a estar de acuerdo con su posición sobre que algunas disposiciones podrían anularse de ser necesario.

¿Existe el daño legal necesario? Pregunta clave sobre Obamacare

Roberts y otros jueces comenzaron preguntando si los demandantes individuales y los estados liderados por republicanos pueden demostrar que cuentan con el daño legal necesario que les permite llevar al tribunal el desafío frente a Obamacare. Esta discusión sobre la legitimación es un concepto legal específico, pero podría resultar crítico.

Los partidarios de Obamacare dicen que quienes demandaron la ley no tienen ningún daño legal. Lo anterior porque, según argumentan, después de que el Congreso enmendó la ley en 2017, ya no existe una sanción por no comprar seguro médico. Los abogados de estados liderados por demócratas y la Cámara de Representantes señalan que la corte debería, por tanto, desestimar las impugnaciones.

Pero varios de los jueces plantearon hipótesis que sugieren que incluso si ya no hay una sanción por no seguir una regulación, igual podría existir daño. Lo que, a su vez, insinúa que se podría presentar una impugnación.

Por ejemplo, el juez Clarence Thomas preguntó sobre una posible regulación que exige el uso de máscaras. Incluso si no hay una sanción por no hacerlo.

«¿Qué pasa si alguien viola ese mandato, digamos que en términos similares al mandato aquí pero sin sanción, tendría legitimación para impugnar el mandato de usar una máscara?», preguntó Thomas.

Lo que está en riesgo

Hasta ahora, los magistrados han mantenido un perfil bajo, al evitar cualquier participación significativa en litigios poselectorales. Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en la Corte Suprema mientras evalúa el caso más controvertido del período. La decisión sobre Obamacare podría afectar a millones de estadounidenses. Entre ellos, aproximadamente 20 millones que obtuvieron cobertura sobre los intercambios de la ley y la expansión de Medicaid a adultos de bajos ingresos.

También están en riesgo las disposiciones populares que protegen a las personas con afecciones preexistentes. Así como las que permiten a los padres mantener a sus hijos en sus planes de seguro médico hasta los 26 años.

Es la tercera vez que Obamacare llega la Corte Suprema

La disputa enfrenta a California y otros estados liderados por demócratas contra Texas y estados liderados por republicanos más la administración de Trump.

Es la tercera vez que la corte evalúa un desafío significativo a la ley. Sin embargo, las apuestas en esta ocasión son mayores dadas las implicaciones del covid-19. También las muertes catastróficas y las cargas actuales que enfrenta el sector del cuidado de la salud.

En 2012, Roberts emitió el voto clave en una decisión de 5 a 4 que sorprendió a los republicanos. El juez sostuvo que el mandato de cobertura individual de Obamacare era válido bajo el poder impositivo del Congreso. Para 2017, el Congreso liderado por republicanos redujo a cero la multa fiscal para quienes no tienen seguro, como parte de la reforma fiscal de fin de año.

Entonces, los estados liderados por republicanos demandaron. Su argumento es que como el mandato ya no está vinculado a una multa fiscal específica, perdió su fundamento legal. También señalaron que debido a que el mandato individual estaba entrelazado con una multitud de otras disposiciones, toda la ley debería derogarse. Incluidas las protecciones para las personas con condiciones preexistentes.

En diciembre pasado, una corte federal de apelaciones sostuvo que el mandato individual era inconstitucional. Pero, de manera crítica, cuestionó si el resto de Obamacare, incluso las disposiciones no relacionadas con el mandato, podría permanecer en firme.

Los argumentos en contra de Obamacare

En documentos judiciales, el procurador general de Texas, Kyle D. Hawkins, dijo que el cambio de 2017 hizo «imposible interpretar de manera justa» el mandato como un impuesto. Por lo que concluyó que es inconstitucional. Argumentó que no solo caerían las disposiciones relativas a las condiciones preexistentes, sino también toda la ley masiva.

Hawkins dijo que el mandato individual sirve como el «núcleo operativo» de la ley. Por lo que sin él «otras disposiciones importantes trasladan los beneficios y las cargas de la atención médica a todo el sector sin ton ni son».

El gobierno de Trump se ha puesto del lado de Texas en gran parte parte. Aunque presentó un argumento relativamente nuevo: toda la ley debería caer, pero el fallo debería aplicarse solo a los 18 estados que presentaron el desafío. Texas les dijo a los magistrados que cree que el recurso restringido del Departamento de Justicia provocaría un caos. «Invalidar ACA en un área geográfica más limitada obligaría a los ciudadanos de los estados demandados a subsidiar fuertemente a otros estados con sus dólares de impuestos generales», dijo Hawkins.

Lo que ha dicho Amy Coney Barrett

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump dijo en repetidas ocasiones que tendría una alternativa a Obamacare, pero nunca dio detalles sustanciales. Sus tres jueces designados a la Corte Suprema ––Neil Gorsuch, Kavanaugh y Amy Coney Barrett–– desempeñarán un papel clave en decidir el futuro de la ley.

Antes de ocupar el cargo, Barrett expresó críticas sobre el razonamiento de Roberts de mantener la ley. Pero durante sus audiencias de confirmación el mes pasado, se negó a decir cómo podría decidir sobre la disputa acerca de Obamacare.

En la corte, Barrett también se centró en la intención del Congreso en 2017.

«Entonces, ¿qué debemos hacer con el hecho de que el Congreso no derogó la disposición?» preguntó.

La cuestión de divisibilidad de Obamacare

Los partidarios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible creen que la Corte Suprema debe respetar toda la ley. Pero, en caso de que anule el mandato, enfatizan que el Congreso nunca buscó anular todo Obamacare cuando hizo cambios en 2017.

«El Congreso dejó muy en claro que no tenía la intención de incurrir en los profundos costos que habrían resultado de la derogación de otras disposiciones de la ACA», escribió el procurador general de California, Michael Mongan, en informes judiciales.

«Las circunstancias aquí hacen inconcebible que el Congreso hubiera querido que un estatuto del que millones de personas dependen para su atención médica y sustento desaparezca de la noche a la mañana con el movimiento de una varita judicial», agregó.

El exprocurador general de los Estados Unidos, Donald Verrilli, argumentó en nombre de la Cámara de Representantes que los dos individuos y los estados liderados por republicanos no tienen el perjuicio legal necesario para presentar el desafío. Sostuvo que ahora que el Congreso ha reducido la sanción a cero, aquellos que se niegan a comprar un seguro médico ya no se enfrentan a un impuesto por no hacerlo.

«La ley de salud pública más transformadora del último medio siglo»

«No existe ninguna amenaza ––mucho menos una creíble–– de que el gobierno federal emprenda alguna acción contra los demandantes individuales si no compran un seguro», dijo Verrilli. Agregó que cualquier daño a los estados es especulativo.

También destacó que las impugnaciones «piden a esta Corte que invalide la totalidad de la ley de salud pública más transformadora del último medio siglo porque ven una sola sentencia como inconstitucional».

Durante el período judicial anterior, los jueces se basaron dos veces en la doctrina de la divisibilidad para salvar leyes, tras encontrar inconstitucionales disposiciones individuales. En un caso, Roberts escribió: «Creemos que está claro que el Congreso preferiría que usáramos un bisturí en lugar de una excavadora».

En otro caso, Kavanaugh insistió en su creencia de que el tribunal en el caso en cuestión debería trabajar para «salvar en lugar de destruir» una ley con una disposición inconstitucional.

Expertos legales dudan que jueces deroguen todo Obamacare

Richard Garnett, profesor de derecho de Notre Dame y cercano a Barrett, dijo en un comunicado que dudaba que la corte invalidara toda la ley. aAunque, en 2017, el Congreso redujo a cero la sanción por no cumplir con el llamado ‘mandato individual’, hay muy pocas posibilidades de que la mayoría de los magistrados concluyan que esta medida hace que toda la ACA ––incluidas las partes relacionadas con cobertura para condiciones preexistentes–– sea inconstitucional», dijo.

Y aunque Biden era vicepresidente cuando se aprobó la ley, los expertos dicen que el hecho de que el Senado continúe con mayoría republicana complicará sus esfuerzos por salvar Obamacare.

«Biden necesitaría aprobar una ley para poner el caso de patitas en la calle», dijo Nicholas Bagley, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.

Una opción «simple» de redactar

Bagley explicó que tal ley sería «simple» de redactar. «El Congreso podría aumentar la multa fiscal a una cantidad nominal (digamos, 1 dólar). También podría eliminar el lenguaje que dice a la gente que debe comprar un seguro. O podría agregar una cláusula de divisibilidad. Cualquiera de esas leyes acabaría con el caso», sostuvo.

«Si los republicanos aún controlan el Senado después de estas elecciones, es poco probable que cooperen. Lo que diga la Corte Suprema probablemente se mantendrá».

Cerca del final de los argumentos, el procurador general en funciones Jeff Wall, quizás haciendo el último argumento significativo de la administración Trump ante la Corte Suprema en un caso de gran éxito, dijo que el mandato individual «excede los poderes enumerados por el Congreso y que la corte debería dejarlo en manos del «poderes políticos para decidir cómo proceder».

Tami Luhby, Austen Bundy, Hannah Rabinowitz y Daniella Mora, todos de CNN, contribuyeron a este informe.