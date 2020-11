EN VIVO: lanzamiento SpaceX y NASA

Los astronautas se sentaron para una última comida antes del lanzamiento. Esto es lo que comieron, según la portavoz de la NASA, Marie Lewis:

launch day tradition: big thanks for #NASA food team for curry rice on departure breakfast! #SpaceX #crew1 launch is tonight at 19:27 EST, 0927JST. 宇宙に行く前の食事はカツカレー! pic.twitter.com/JgfMnF7Xza

— NOGUCHI, Soichi 野口 聡-(のぐち そういち) (@Astro_Soichi) November 15, 2020