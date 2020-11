Harvey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel 2:13

(CNN) — Harvey Weinstein tiene fiebre y el personal médico en prisión lo está monitoreado, dijo su publicista.

«En este momento … no podemos confirmar ni negar que el señor Weinstein haya dado positivo en la prueba de covid-19», dijeron Juda Englemeyer, su publicista, y Craig Rothfeld, su representante autorizado del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (NYSDOCCS) y del Departamento de Salud de Nueva York en un declaración.

«Podemos confirmar que el señor Weinstein tiene fiebre y está siendo monitoreado de cerca por el excelente personal médico de Wende CF por lo que todo el equipo de defensa legal está agradecido», agregó Englemeyer.

Con la promesa de ser una mejor persona, Weinstein va a la cárcel por 23 años 1:42

El exproductor de Hollywood fue sentenciado a 23 años de prisión, en marzo de 2020, luego de sus condenas por acto sexual penal en primer grado y violación en tercer grado. Sus abogados defensores habían pedido que fuera condenado a cinco años de prisión, argumentando que, dada su frágil salud, cualquier cosa más larga constituiría de facto una cadena perpetua.

Horas después de su sentencia, Weinstein fue trasladado a un hospital de Nueva York debido a dolores en el pecho, donde permaneció unos seis días.

«No debería sorprendernos que el señor Weinstein padezca numerosas enfermedades y afecciones, entre las que se incluyen una afección cardíaca, presión arterial alta y estenosis espinal», dijo Englemeyer en el comunicado.

«A medida que haya información disponible que tengamos la libertad de discutir, actualizaremos a todos en consecuencia».

La condena de Harvey Weinstein

Lo que debes saber sobre el juicio contra Harvey Weinstein 1:23

Weinstein, de 67 años, llegó a su audiencia de sentencia en una silla de ruedas y con esposas. El exproductor de películas enfrentaba entre cinco y 29 años por las condenas por actos sexuales criminales de primer grado y violaciones de tercer grado.

Los cargos se basaron en el testimonio en un tribunal de Nueva York de Miriam Haley y Jessica Mann, quienes hablaron en la sentencia.

«Si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado por este jurado, habría sucedido una y otra vez», dijo Haley ante la corte en aquel momento. «Me alivia que ahora sepa que no está por encima de la ley. Me alivia que haya mujeres más seguras porque él no está».

Haley y las otras cinco mujeres que testificaron contra Weinstein en su juicio —Mann, la actriz Annabella Sciorra y tres testigos de «actos impropios anteriores», llegaron a la corte con los fiscales y se sentaron en primera fila. La actriz Rosie Pérez, quien testificó en apoyo de las afirmaciones de Sciorra, entró con ellos y se sentó en la segunda fila.

Weinstein fue absuelto de dos cargos más graves de agresión sexual depredadora, que podrían haberle significado la cadena perpetua.