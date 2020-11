La OMS recomienda no usar remdesivir para tratar el covid-19

Estudio: Remdesivir no ayuda a enfermos con covid-19 2:08

(CNN) — La Organización Mundial de la Salud ha actualizado su guía continua sobre los medicamentos contra el covid-19 y recomendó no usar el medicamento antiviral remdesivir para tratar a pacientes hospitalizados, sin importar cuán grave pueda ser su enfermedad.



Según la actualización, publicada en la revista médica BMJ este jueves, la evidencia actual no sugiere que el remdesivir afecte el riesgo de morir por covid-19 o necesitar ventilación mecánica, entre otros resultados importantes.

La nueva actualización de la OMS se produce aproximadamente un mes después de que la empresa Gilead Sciences, fabricante de remdesivir, anunciara que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobó el remdesivir para el tratamiento de la infección por covid-19.

El medicamento se convirtió en el primer tratamiento para el coronavirus en recibir la aprobación de la FDA. El jueves, la FDA otorgó la autorización de uso de emergencia a una combinación de remdesivir y el fármaco baricitinib para la artritis reumatoide para tratar casos sospechosos o confirmados de covid-19.

El remdesivir puede haber recibido la aprobación de la FDA, pero no la recomendación de la OMS debido a investigaciones emergentes, dijo el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, que no participó en la guía de la OMS. Los estudios inicialmente mostraron algún beneficio contra el covid-19, pero a medida que se acumulan más datos, eso parece estar cambiando.

«Hemos visto a personas darse cuenta de que el beneficio de remdesivir es marginal en el mejor de los casos, y el único beneficio que habíamos estado promocionando era que tal vez mejorara a las personas más rápido. Pero la base de evidencia para eso es débil, no es férrea, y creo que eso es lo que estamos viendo reflejado en la guía de la OMS, solo más evaluación de los datos que están disponibles ahora», dijo Adalja a CNN el jueves.

«El hecho de que fuera un antiviral que mostró algún beneficio en ciertos ensayos, pero no en todos los ensayos, fue suficiente para empujar a las personas a querer usarlo porque no teníamos herramientas, pero creo que probablemente será reemplazado en breve», dijo Adalja, y agregó que la indicación de los medicamentos puede cambiar con el tiempo.

«Tenemos muchos medicamentos aprobados por la FDA para muchas afecciones, pero ¿están siempre en las pautas y siempre se recomiendan? No, no necesariamente. No todos. Por lo tanto, a menudo estamos refinando tratamientos», dijo Adalja. «¿Va a ser el remdesivir un fármaco de referencia? Probablemente ya no tanto».

La OMS convocó a un panel internacional de 24 expertos y cuatro sobrevivientes del covid-19 para revisar los datos y hacer recomendaciones. La recomendación contra el remdesivir se basó en datos de cuatro ensayos aleatorizados que incluyeron a 7.333 personas hospitalizadas con covid-19.