(CNN) — Llegó el Día de Acción de Gracias y se acerca Navidad y Año Nuevo. Y este año será una temporada para quedarse en casa y mantenerse a salvo. Eso significa no tener más reuniones estridentes con la familia, no ser relegados a la mesa de los niños o tener que descubrir cómo rechazar cortésmente el pastel de frutas de la abuela.

Sabemos que pasar solos las festividades de fin de año mantendrá saludables a nuestros seres queridos. Sin embargo eso no lo hace más fácil.

Pero hay alegría en la soledad. Hablamos con expertos en estrés y conexión que nos dijeron cómo navegar por las complicadas emociones relacionadas con pasar estas festividades solos. Puede que no sea fácil o ideal, pero los humanos somos capaces de soportar más de lo que creemos, incluidas las solitarias festividades.

Acepta tus sentimientos y la soledad durante las festividades

Primero: las festividades se sentirán diferentes este año. Y si pasar solo te causa dolor, alivio o algo que no esperabas, debes apoyarte en esas emociones. Es saludable sentirlas en lugar de querer ignorarlas.

Pero si te inclinas profundamente hacia la negatividad puedes quedarte en ella por más tiempo del que quisieras.

«Debemos reconocer cuáles son nuestros sentimientos y lo que nos dicen», dice Lynn Bufka, directora ejecutiva asociada de la Asociación Estadounidense de Psicología para la Investigación de la Práctica y las Políticas. «Pero quedarse en ellas no ayudará».

Así que prueba algunas distracciones positivas: leer un buen libro, salir a caminar o emprender un proyecto de cocina, todo esto pone a trabajar tu mente y tu cuerpo.

Si todavía te sientes mal, también está bien, dice Jonathan Kanter, psicólogo que dirige el Centro para la Ciencia de la Conexión Social de la Universidad de Washington. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirse ahora. La autocompasión es clave.

Y si todo lo demás falla, dice, puedes despertarte a la mañana siguiente y volver a intentarlo.

Celebra un día especial solo para ti

Si estás solo este año, es hora de jugar según tus propias reglas. Bufka dice que hacer lo que quieras estas festividades hará que todo sea un poco más divertido.

«Piensa en ello como una oportunidad para reducir la velocidad y hacer las cosas que deseas hacer», dice.

Tal vez no puedas comerte un pavo entero, entonces come una pizza. No tendrás que enfrentarte al aguanieve y la nieve en el camino a la casa de tus padres este año, así que cambia tu típica celebración de invierno a julio. Y en lugar de ver a los miembros de su familia abrir regalos durante horas, puedes mirar horas y horas de reality shows de baja audiencia.

Judith Moskowitz, psicóloga social y profesora de la Universidad Northwestern, dice que su familia intentará una sala virtual en Zoom este año. Cómo funcionará es una incógnita aún. Pero para hacer frente a la distancia, ella continúa con sus «tradiciones navideñas normales: a la mil potencia».

«No necesariamente va a ser terrible», dice sobre las fiestas de fin de año. «Hay posibilidades de algo bueno. ¡Incluso podría ser mejor!».

Difunde amor

No hay razón para una pequeña charla superficial este año. En su lugar, usa este tiempo de separación para «volver a los pasos básicos de las relaciones», recomienda Kanter. Eso significa expresar nuestro amor por las personas más cercanas a nosotros de formas nuevas y un poco incómodas.

Sé más vulnerable de lo que normalmente serías en estas fechas, dice. Ten conversaciones significativas y dile a las personas que amas por qué las amas. El contacto físico está prohibido por ahora, así que envuelve a alguien en un cálido abrazo de emoción: Kanter dice que saldrás de la pandemia con relaciones más sólidas.

Si está harto de las llamadas de Zoom, considera escribir cartas a tus seres queridos, recomienda Bufka. Deja que tu bolígrafo divague, recuerda, ahora estamos expresando nuestro amor a lo grande, y puedes sorprender a alguien con una nota de agradecimiento escrita a mano.

Concéntrese en lo bueno

Si estás cayendo en un estado de ánimo desagradable, entrena tu mente para que se concentre en algunas de las cosas buenas en el camino, recomienda Moskowitz.

Aquí hay una muestra de algunas cosas buenas: Prometedoras vacunas contra el covid-19 pronto estarán disponibles, y Dolly Parton ayudó a financiar una de ellas. Fue encontrado un pequeño búho en el árbol de Navidad de Rockefeller Center y pronto será reenviado a la naturaleza. Las galletas existen y puedes hornear algunas en casa.

Momentos pequeños y tangibles de alegría o recordatorios de cosas buenas por venir pueden ayudarte a superar un día difícil, dice ella.

Encuentra el espíritu navideño

Mucho ha cambiado este año, pero todavía es la temporada para dar. Así que da de lo que tienes, dice Kanter, es casi seguro que te hará sentir mejor.

«Cuando nos involucramos en actos de altruismo, ayudamos a la persona a la que estamos ayudando, pero las investigaciones muestran que también tiene beneficios mentales para el donante», dice.

Investigadores de la felicidad han descubierto que las personas que se ofrecen como voluntarias a menudo se van con un mejor bienestar mental, habiendo hecho algo bueno por los demás en el proceso.

«Es el cliché de la temporada navideña: cuida y sé inclusivo con los demás», dice Kanter. «Pero creo que lo que nos ha enseñado la pandemia, más que nada, es que es importante volver a lo básico, a lo que realmente importa».

Cuidar a las personas y las causas cercanas a ti, de una manera segura y consciente del nuevo coronavirus, eliminará parte de la negatividad que puedes sentir. Y si quieres ayudar, pero no sabes por dónde empezar, Impacta tu Mundo de CNN compiló una lista completa de causas y organizaciones que ayudan a las personas durante la pandemia.

Recuerde el «por qué»

No será fácil rechazar una invitación de las personas que amas en esta temporada navideña. Probablemente estarás simplemente triste. Pero cuando te sientas deprimido, aconseja Bufka, recuerda por qué tomaste esa decisión difícil en primer lugar: mantener a esas personas a salvo.

Y aunque puede que no lo parezca, las situaciones estresantes como esta temporada de fiestas (y realmente, 2020 en su conjunto) es para lo que los humanos están hechos. Somos más resistentes de lo que creemos, dice Moskowitz, quien estudia cómo las personas encuentran positividad durante períodos de estrés extremo.

Todavía hay luz por encontrar, incluso si nuestras festividades son un poco más silenciosas de lo que estamos acostumbrados. Puedes encontrar esa luz en el voluntariado, en una llamada telefónica sincera o en un plato de galletas.