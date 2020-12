¿Cómo prepararme para las fiestas y no terminar sin dinero? 4:09

(CNN) — Las fiestas son a menudo una época en la que el objetivo de ahorrar dinero se contrapone al de mostrar a las personas nuestro amor de la manera más grandiosa.

Controlar los gastos de las fiestas puede ser lo último que la gente quiera hacer. Sin embargo, en un momento de problemas económicos relacionados con la pandemia, reducir los gastos es una necesidad.

En la primera semana de diciembre, 712.000 estadounidenses solicitaron el subsidio por desempleo. Los ingresos de muchas otras personas en todo el mundo se han visto afectados, lo que significa que algunos pueden estar saltándose esta temporada de fiestas. Pero hay formas de tener una Navidad económica sin fundirse.

«Las personas realmente tienen que ponerlo en perspectiva», dijo Tawra Kellam, una de los blogueras detrás del blog Living On a Dime to Grow Rich. «Se trata de celebrar con la familia. Se trata de tomarse un tiempo libre del trabajo y divertirse juntos. E incluso hacer pequeñas cosas para la Navidad puede hacer que sea especial», agregó.

A continuación te presentamos una serie de consejos sobre cómo disfrutar de las decoraciones, los regalos, las comidas y las actividades navideñas por poco dinero o sin costo alguno. Con estos consejos, puede ser una Navidad sin dudas peculiar, pero rica en significado y alegría. Los conceptos principales son ver lo que tienes con nuevos ojos, pensar fuera de la caja y aprender a encontrar las mejores ofertas. La forma más segura de comprar este año es en línea, pero si necesitas salir, lo mejor es planificar a dónde tienes que ir, hacerlo en un solo viaje y usar mascarillas.

Consejos para decorar la casa en Navidad

Tener un hogar festivo estimula el estado de ánimo en esta temporada, y especialmente este año. Reutilizar elementos de tu casa como decoración es una forma de comenzar.

«Si puedes hacer solo algo pequeño para que sea especial, es suficiente», dijo Melissa Riker, creadora del blog The Happier Homemaker. «Son las pequeñas cosas bastante fáciles de hacer y económicas las que pueden agregar ese toque especial», agregó como parte de sus consejos para esta Navidad.

Si no tienes decoraciones viejas, intenta elegir un color o colores que funcionen como tema y luego examina tu casa en busca de cualquier cosa en esos colores. «Puede que no pienses en ellos porque están esparcidos por la casa», dijo Riker, «pero si los juntas todos, los pones en la repisa de la chimenea o los añades al centro de tu mesa de café, realmente puedes hacer un diseño hermoso».

Eso es usar la creatividad en lugar del dinero, dijeron Jodie Kammerer y Julie Lancia, las creadoras del blog The Design Twins. Si no eres del tipo creativo, habla por video con tus amigos modernos para que puedan escanear tus habitaciones y darte consejos sobre cómo podrías decorar en esta Navidad. También puedes encontrar inspiración en lo que los usuarios de las redes sociales comparten bajo los hashtags #budgetdecor y #DIYChristmas.

Puedes comprar de la naturaleza en tu patio trasero, en el vecindario, un parque o una caminata. «Corta algunas agujas de pino o ramas de pino», dijo Riker. «Incluso las ramas simples sin hojas pueden verse realmente bonitas si les pones brillantina y parecen ramas de hielo», dijo. Con hierbas del jardín, piñas, muérdago y acebo, flores y recortes de arbustos o árboles, puedes hacer un arreglo de mesa, una corona o una guirnalda.

En las tiendas que venden árboles de Navidad, «pide los recortes que tiran», dijo Lancia. Con un lazo o arpillera atado alrededor, «es inmediatamente una decoración navideña».

Aprovecha las ofertas y los cupones en las tiendas de manualidades, tiendas vintage, tiendas de segunda mano y secciones de objetos por un dólar, que probablemente tengan decoraciones económicas a granel, proyectos de bricolaje y cajas de 12 bastones de caramelo por US$ 1. «He decorado árboles enteros solo con cosas de diferentes tiendas de objetos a un dólar», dijo Riker. «De hecho, tienen una gran cantidad de decoraciones que, cuando las combinas todas juntas, pueden parecer realmente elegantes», agregó.

En lugar de comprar cintas navideñas, puedes comprar tela y cortarla en tiras, usándola para formar las cintas. Y «si colocas una cinta en un árbol de Navidad, no necesitas tener un carrete completo para envolverlo», dijo Riker. «Puedes tomar tiras más cortas y meterlas de manera que parezca que entran y salen del árbol», explicó.

Un hilo de luces brillantes puede ser todo lo que necesitas para que un espacio luzca festivo, dijo Kammerer. Si tienes niños, haz que la preparación sea más divertida haciendo que «tus pequeños duendes trabajen», dijo Lancia. Pueden crear cadenas de papel y copos de nieve, guirnaldas de arándanos y palomitas de maíz y adornos de galletas navideñas.

Para conseguir un árbol de Navidad, busca descuentos en tiendas de artesanías, supermercados, granjas de árboles o ferreterías. Comprar árboles preiluminados puede ser menos costoso que comprar los árboles y las luces por separado. Y no creas que tienes que usar adornos.

«Una de mis cosas favoritas es un árbol de elementos naturales», dijo Lancia. «Has juntado tus piñas en el parque. Y ahora vas a pintarlas con aerosol de un color plateado brillante» y ponerlas en el árbol, en un cuenco o en tu mesa o repisa.

Si tienes una impresora, busca en línea decoraciones imprimibles gratis. «Esa es una manera muy, muy fácil de cambiar tu decoración sin gastar dinero en absoluto», dijo Riker.

Los regalos

Los regalos pueden ser estrensantes desde el punto de vista financiero si es así como quieres animar a la gente después de un año difícil. Pero hay alternativas austeras que también te permiten mostrar el aprecio.

«No todo el mundo necesita un regalo, no todo el mundo quiere un regalo», dijo Judy Woodward Bates, quien está detrás del blog The Bargainomics Lady y es autora de A Bargain to Die For. «No se enojen porque no pueden permitirse comprar regalos para todos, porque el propósito de la Navidad es dejar que los demás sepan cuánto se preocupan el uno por el otro», agregó.

A aquellos que quieran mantener la tradición, les damos los siguientes consejos de regalos de Navidad y alternativas:

Envía tarjetas electrónicas en lugar de tarjetas impresas.

Visita las tiendas de segunda mano y de descuentos para obtener precios bajos en ropa, DVD, electrónicos, electrodomésticos de cocina, utensilios de cocina, tazas, muebles, ropa de cama, juguetes y libros exclusivos.

Las tiendas de todo a un dólar tienen muchos de los mismos artículos, además de velas y maquillaje. A partir de eso, podrías crear pequeñas cestas de regalos relacionadas con los pasatiempos de las personas.

Regala servicios, como una oferta para rastrillar las hojas, hacer sus recados o comprar en línea para las personas.

Prueba una de las cientos de ideas de regalos hechos en casa disponibles en línea, que incluyen velas caseras, sopa seca o mezclas de chocolate caliente en frascos o exfoliantes de azúcar.

Organiza un intercambio de regalos de Santa Claus secretos. De esta manera, cada persona debe concentrarse en una sola persona en lugar de en todos. Ponte retro creando un libro de cupones caseros canjeables por favores o experiencias que les interesan a los receptores. Si tienes hijos, prueba la regla de los cuatro regalos personalizables. Diles que solo pueden recibir cuatro regalos: algo que quieran, algo que necesiten, algo para ponerse y algo para leer.

Para encontrar las mejores ofertas, las opciones incluyen:

Pedir regalos en línea el Día Nacional del Envío Gratis, que es el 14 de diciembre.

Buscar complementos, aplicaciones y sitios web que te ayuden a ahorrar dinero en productos a través de códigos de descuento o cupones, o te muestren dónde puedes comprar algo más barato, como RetailMeNot, Honey, Groupon o Student Beans.

Comprar en la sección de liquidación en las tiendas y en línea escribiendo «liquidación» en la barra de búsqueda de la tienda.

Registrarse en programas de lealtad (sin crédito) que otorgan descuentos.

Solo comprar en tiendas que ofrecen envío gratuito.

Comprar ropa usada en tiendas en línea de pares como Depop y thredUP.

Caminar hasta los rincones más oscuros de las tiendas para encontrar sus mejores ofertas, sitios a los que «algunas tiendas se refieren como la cueva», dijo Woodward Bates.

Si te da vergüenza regalar menos este año, «confiesa», dijo. «Verás el alivio en los rostros de otras personas, porque solo hace falta que uno esté dispuesto a decir: ‘Estoy limitado este año’. Porque la mayoría de estas otras personas, cuando digas eso, admitirán: ‘Oye, estoy en el mismo barco que tú. Gracias a Dios que tuviste el coraje de hablar porque quería decirlo, pero tenía miedo de cómo reaccionaría la gente'», explicó.

Envolver los regalos de Navidad

Dar regalos puede volverse más complicado cuando te das cuenta de que también necesitas materiales para envolverlos, pero si tienes expectativas realistas y piensas fuera de la caja, puedes envolver los obsequios de formas creativas y atractivas con estos consejos para los regalos de Navidad, dijo Kellam.

Puedes:

Usar periódicos, recortes de revistas y hojas que estén por tu casa.

Comprar papel tisú, papel de estraza, manteles de plástico, papel de envolver, lazos y bolsas de regalo en tiendas de segunda mano, tiendas de todo a un dólar, grandes superficies o tiendas de artesanías.

Recortar partes de las tarjetas de Navidad para usarlas como etiquetas para los regalos.

Aceptar los envoltorios de regalo de cortesía de las tiendas en las que compras los regalos.

Consejos para una de Navidad económica

Con algunos consejos y trucos, aún puedes tener un festín elegante esta temporada. Cocinar desde cero en lugar de comprar alimentos preparados es una forma de reducir costos.

Algunas tiendas de comestibles tienen programas de donación de temporada en los que los clientes compran una bolsa preparada de alimentos tradicionales navideños no perecederos, que se dona a un banco de alimentos donde las personas necesitadas pueden recogerlos. Averigua estos programas si quieres una comida para las fiestas o visita un banco de comida para conseguir alimentos en general.

Algunos vecindarios tienen tiendas de descuentos. Y las tiendas de cosas a un dólar tienen bocadillos, cajas de mezclas para postres, alimentos congelados y enlatados, y dulces de Navidad.

También puedes ajustar el presupuesto de alimentos con menos cantidad de aperitivos y acompañamientos, o mediante versiones reducidas de recetas tradicionales. Brooklyn Farm Girl, un blog de cocina y jardinería, tiene una colección en línea de 30 recetas de cenas navideñas que puedes preparar con menos de US$ 10.

Gran diversión navideña por menos

El distanciamiento social y los fondos limitados pueden haber cambiado tus tradiciones navideñas, pero aún puedes organizar unas fiestas entretenidas y memorables con estos consejos para divertirse en Navidad. Podrías:

Disfrutar de celebraciones virtuales con la familia ampliada

Armar un libro de cocina con las recetas de las generaciones de la familia

Hacer canastas de chocolate caliente y s’mores

Crear una película familiar con las innumerables herramientas de edición disponibles en los teléfonos inteligentes y computadoras portátiles

Hacer un juego de mesa de una experiencia familiar

Leer una historia en Nochebuena

Mirar películas navideñas con palomitas de maíz y dulces

Crear un calendario familiar para el 2021 con fotos de todos en sus cumpleaños, graduaciones y otros hitos

Hacer un árbol de Navidad con palomitas de maíz

Hornear galletas navideñas en la víspera o el día de Navidad

Transmitir en vivo un servicio religioso de la mañana de Navidad

Juega en la nieve si tienes la suerte de que haya nieve donde estás

Escuchar y bailar música navideña

Hablar sobre recuerdos navideños significativos

Ser más consciente sobre cómo celebrar la Navidad este año puede hacer que sea aún más especial. Y aprender a aprovechar las ofertas y celebrar con menos puede tener un impacto a largo plazo en tu vida y en el enfoque hacia las fiestas incluso después de la pandemia.

«Usar nuestra creatividad y hacer todo es un juego divertido», dijo Lancia. «Y también sentirse bien por no tener que ir de compras y no tener que gastar dinero para lograr una casa fresca y festiva».

Sandee LaMotte y Katia Hetter de CNN contribuyeron a este reporte.