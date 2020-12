Cómo pasar de forma segura la temporada de Navidad pese a la pandemia de covid-19

Los riesgos de celebrar la Navidad en interiores 2:27

(CNN) — La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, es quien cocina en su familia y su esposo es el panadero, por lo que ya están probando recetas de asado de costilla, guiso de judías verdes y magdalenas de pan de jengibre para sus celebraciones navideñas.

Su hijo de 3 años está pintando adornos y ayudará a sus padres a decorar el árbol de Navidad familiar. También está diseñando un calcetín navideño para él y para su hermanita de 8 meses.

Ya están haciendo noches de juegos virtuales con su hermana que vive en Seattle (el favorito actual es Catan). En Nochebuena, continuarán la tradición familiar de los villancicos, con Wen tocando el piano y las dos familias cantando juntas a través de Zoom, seguido de servicios religiosos remotos el día de Navidad.

Lo que la familia de cuatro integrantes no hará es reunirse con parientes fuera de su hogar este año, no en lugares cerrados, no todavía. A la luz de todas las buenas noticias sobre el desarrollo de vacunas, CNN le pidió al Dr. Wen, médica de emergencias y profesor visitante de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, que explicara por qué sigue tantas medidas de seguridad.

CNN: Tenemos una vacuna contra el coronavirus, ¿no son buenas noticias, justo a tiempo para Navidad?

Dra. Leana Wen: Esas son buenas noticias, pero la gran mayoría de los estadounidenses aún no tiene acceso a la vacuna. Las infecciones por coronavirus están aumentando y saliéndose de control en todo el país. El último millón de nuevas infecciones se reportaron en solo cinco días. Los hospitales ya están abrumados y las muertes también están aumentando. Vamos a ver el impacto de los viajes de Acción de Gracias y la cantidad de infecciones y hospitalizaciones seguirá aumentando. El Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), advirtió que los próximos tres meses serán los más difíciles en la historia de la salud pública.

publicidad

Los hospitales, que son la última línea de defensa, están al borde del colapso. Si eso sucede, no solo comprometerá la atención de los pacientes con coronavirus. También afectará a las personas que necesitan ayuda para los ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, asma y otras enfermedades.

Hay demasiado virus rondando y todos tenemos que resguardados para ayudar a «aplanar la curva» nuevamente. Eso significa un sacrificio colectivo, con cada persona haciendo su parte. Sé que es muy difícil con la Navidad y otras fiestas importantes que se acercan, pero este es el momento para que nos comprometamos a dejar de vernos, en persona y en casa. Este sacrificio individual ayuda a proteger nuestro sistema de atención médica, y nos protege a nosotros mismos y a los que amamos, para superar este invierno.

Modelo muestra la propagación del covid-19 en el aire 2:16

CNN: ¿Eso significa que no podemos reunirnos para Navidad?

Wen: Les recomiendo encarecidamente que no se junten en lugares cerrados con nadie fuera de su hogar. Mezclar hogares es de muy alto riesgo, especialmente dada la cantidad de virus que hay en nuestras comunidades. En muchas partes del país, hay tanta infección que si tienes una reunión de 10 personas, hay una probabilidad de casi una en cuatro de que alguien tenga coronavirus. Hasta el 60% de la propagación se debe a personas que no presentan síntomas.

Estoy segura de que ninguno de nosotros querría ser parte de una reunión navideña que, sin querer, termina enfermando a nuestros familiares o amigos.

CNN: ¿Por qué las reuniones familiares en lugares cerrados se consideran de alto riesgo?

Wen: Está bien reunirse con las personas con las que vives. Pero cuando se expande a otros hogares, aumenta el riesgo sustancialmente, porque si incluso una persona se involucra en actividades de mayor riesgo, ese riesgo se transfiere a ti.

También es una cuestión de lo que la gente tiende a hacer en las reuniones navideñas bajo techo. Por lo general, está reunido de cerca con familiares y amigos cercanos. Pueden abrazarse o besarse y sentarse juntos. Cuando se sirve comida y bebida, la gente no usa mascarillas. Puede hacer frío y las ventanas y puertas estarán cerradas, por lo que hay poca ventilación. Las personas se reúnen durante largos períodos de tiempo durante la cena, lo que aumenta aún más el riesgo. En conjunto, estos son algunos de los entornos de mayor riesgo de transmisión del nuevo coronavirus.

¿Cómo será el plan de vacunación en Florida? 1:23

CNN: ¿Qué pasa si realmente queremos vernos durante las festividades de fin de año?

Wen: Pueden verse con seguridad al aire libre, con hogares separados por al menos 2 metros. Esto es un desafío con el clima frío, pero existen algunas soluciones posibles con mantas calientes, fogatas y reuniones cortas que pueden reprogramarse fácilmente si llueve o nieva.

Para aquellos que realmente quieren verse en lugares cerrados, hay una forma segura de hacerlo: todos pueden ponerse en cuarentena durante 14 días. (También es posible diez días, aunque existe un riesgo mayor que con 14 días, y también es posible poner en cuarentena durante siete días seguidos tras una prueba). Esto es difícil para muchas personas, pero es una forma de verse de forma segura.

CNN: ¿Qué precauciones debemos tomar para vernos al aire libre?

Wen: La precaución más importante es asegurarse de que las personas de diferentes hogares permanezcan al menos a 2 metros de distancia en todo momento. Eso incluye a los niños. Asegúrense de que estén supervisados y, si juegan juntos, que usen máscaras faciales y hagan todo lo posible por mantenerse físicamente distanciados. Si están sirviendo comida, no lo hagan en forma de bufet, sino sirvan individualmente y pidan a los invitados que vayan por su comida uno por uno. Lo mismo ocurre con las bebidas. Asegúrate de que las personas no estén reunidas en un solo lugar, sino que lleven sus bebidas a sus asientos separados.

CNN: ¿Qué podemos hacer para que comer en lugares cerrados sea seguro?

Wen: Para las personas de diferentes hogares que no se pusieron en cuarentena, comer adentro no es seguro. Existen métodos que reducen el riesgo, por ejemplo, mantener las puertas y ventanas abiertas, con familias sentadas separadas. Pero cuando las personas no usan mascarillas y con circulación de aire interior en lugar de exterior, existe un riesgo. Además, existe la tentación de participar en otras actividades de mayor riesgo, como ver una película juntos en interiores. Por todas estas razones, no recomendaría cenar adentro con personas que no están en su hogar este invierno.

5 consejos para tener buenas fiestas virtuales 1:06

CNN: ¿Cuándo podemos esperar volver a la normalidad?

Wen: Es verdaderamente una maravilla de la ciencia que tengamos no una, sino dos vacunas que parecen ser seguras y extremadamente efectivas. Es posible que haya incluso más vacunas que también sean muy prometedoras. Tomará tiempo para que todos reciban una vacuna contra el coronavirus, pero es posible que podamos vacunar a la mayoría de los estadounidenses a fines de la primavera o principios del verano. Es posible que podamos vernos en persona para el verano. Podemos planificar esto y también tener unas celebraciones realmente maravillosas el próximo diciembre.

CNN: ¿Qué pasa con los miembros de la familia que no quieren esperar?

Wen: Acércate a ellos con compasión y trata de entender sus razones. La forma en que te dirijas a alguien que no cree que el coronavirus es real será muy diferente a si su razón es que te extrañan demasiado. Piensa en formas alternativas de celebrar la Navidad. Tengan noches de juegos virtuales, concursos de cocina de video y decoración de árboles de Navidad en Zoom. Hagan planes para verse este verano.

Si no puedes convencer un miembro de la familia o un amigo cercano y será el anfitrión de una reunión a pesar de sus mejores esfuerzos, debes decirle que no por ti y tu familia. Se trata de tu salud y la salud de los miembros de tu hogar.

Es muy difícil dejar de vernos este invierno, pero hacerlo nos permite celebrar la próxima Navidad y muchas más por delante. Los próximos meses serán muy desafiantes, pero podemos superarlo juntos.