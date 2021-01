(CNN) — Al menos siete personas, incluido el conductor, resultaron heridas después de que un autobús se estrellara contra una barrera en un paso elevado en el área del Bronx, en la ciudad de Nueva York, según el Departamento de Policía local.

El autobús quedó colgando sobre la carretera de abajo, dijo la policía.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche del jueves en la autopista Cross Bronx Expressway, en dirección oeste, y University Avenue, según la policía. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, dijeron las autoridades.

«El autobús cayó aproximadamente 50 pies (15 metros) sobre la carretera de acceso», dijo el subjefe del departamento de bomberos de Nueva York, Paul Hopper, en la cuenta de Instagram del departamento.

FDNY units are on scene of a motor vehicle accident at University Ave and the Cross Bronx Expressway in the Bronx where a tandem bus has crashed through the barriers and is hanging off the overpass onto the roadway below. There are nine civilian injuries reported at this time. pic.twitter.com/00YQ897hhs

— FDNY (@FDNY) January 15, 2021