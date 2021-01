El futbolista argentino Sergio Agüero da positivo por coronavirus

(CNN) — El goleador récord de todos los tiempos del Manchester City, Sergio Agüero, anunció este jueves que está en aislamiento después de dar positivo por covid-19.

“Después de un contacto cercano, me he estado autoaislando y la última prueba que hice fue positiva para covid-19. Tuve algunos síntomas y estoy siguiendo las órdenes del médico para la recuperación. ¡Cuídense, todos!», escribió el delantero argentino en Twitter.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021