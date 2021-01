El actor Nick Gehlfuss habla de cómo el covid-19 es el personaje principal de la sexta temporada de la serie “Chicago Med” y cuenta cómo fue grabarla en plena pandemia. También da detalles del éxito de las series de médicos y cómo es que su personaje ha madurado…o no. (Fotografía: Universal TV - Elizabeth Sisson/NBC)

(CNN Español) – El covid-19 se ha vuelto protagonista de la trilogía de series “Chicago Med”, “Chicago Fire” y “Chicago P.D.”.

Con los médicos como protagonistas y desarrollada en el servicio de urgencias del Centro Médico Gaffney Chicago, regresa a enfrentarse con la crisis mundial que ha causado la pandemia de covid-19.

Zona Pop CNN conversó a través de una videollamada con el actor Nick Gehlfuss, quien le da vida al doctor William Halstead, y asegura que su personaje ha madurado en ciertos aspectos: “Continúa cometiendo los mismos errores y teniendo los mismos retos. Ha crecido un poco, pero sigue lidiando con su complejo de sentirse un Dios”.

“Lo que espero es que nunca deje de luchar por sus pacientes sin importar lo que suceda. Él siempre está abierto a probar cosas nuevas. En el aspecto personal, continúa con este descanso de la doctora Manning”, dice el actor licenciado en Bellas Artes por el Marietta College.

¿Por qué logran las series de médicos tanto éxito?

En Estados Unidos, las series que involucran a un hospital y todo lo que se lleva a cabo ahí adentro siempre han sido aceptadas por el público.

La serie “General Hospital” se estrenó en 1963 y lleva 58 temporadas al aire. Otra exitosa serie medica fue “E.R.”, que duró 15 temporadas. Por su lado “Scrubs”, que era una comedia con toques de drama, permaneció en el gusto del público durante ocho temporadas, al igual que “House”.

publicidad

La lista puede continuar y continuar. ¿Pero por qué logran las series de médicos tanto éxito? Cuando tienen doctores que, además, suelen tener problemas personales y nos llevan a las salas de emergencia y a involucrarnos con sus pacientes.

Gehlfuss responde: “Resultan atractivas porque son universales. Todos tenemos un cuerpo y no todos sabemos cómo funciona. Una buena serie de médicos se mantiene en contacto con la ciencia y trata con las nuevas enfermedades”.

“Todos hemos ido a un hospital, y la gran mayoría de las personas salimos de un hospital. Nuestro director, Dick Wolfe, siempre está buscando historias actuales con las que la audiencia se pueda relacionar”, dice.

El covid-19, protagonista

Sin dudas, los doctores, enfermeros, trabajadores de la salud, camilleros y técnicos de inhaloterapia e intendencia se han convertido en los superhéroes del momento. Muchas series suspendieron sus grabaciones y otras continuaron.

Zona Pop

¿Cómo fue regresar al set de filmación en plena pandemia?

Nick Gehlfuss

“El primer día de grabación fue un caos. En lo personal me siento muy agradecido por haber regresado a un set en el cual me sentí muy seguro. Pero fue raro estar ahí con el material médico, los movimientos y además con las mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y tratando de escuchar a tu compañero, al que no le entiendes porque tiene la boca tapada”.

Las historias que la audiencia verá se pueden dividir en dos, tal y como Nick cuenta: “En esta sexta temporada, veremos todo lo que sucede en una sala de emergencias, como en cualquier hospital, y las relacionadas al covid-19 y los padecimientos ante esta enfermedad”.

“Tenemos una gran oportunidad de mostrar lo que muchas personas están viviendo. Espero que ‘Chicago Med’ traiga algún tipo de esperanza. Tenemos la obligación de hacer esto de la mejor manera”, concluye.

Chicago, el escenario más elegido

Muchas series y películas se llevan a cabo en Chicago, conocida como la ciudad ventosa. “E.R.”, “Married…with children”, “Shameless”, “Sense8” y “Prison Break”, entre otras.

¿Qué tiene esta ciudad para que allí se desarrollen tantas historias? Gehlfuss tiene la respuesta: “Chicago es el corazón de Estados Unidos, está justo en el centro. Es la tercera ciudad más grande del país. Es hermosa, tienes el lago, mucha arquitectura. Dick Wolfe la ha puesto en el mapa tanto para series como para películas. Es mágica”, dice.

¿Quién es quién?

Nick Gehlfuss – Dr. Will Halstead

Yaya DaCosta – April Sexton

Torrey DeVitto – Dr. Natalie Manning

Brian Tee – Dr. Ethan Choi

Marlyne Barrett – Maggie Campbell

S. Epatha Merkerson – Sharon Goodwin

Oliver Platt – Dr. Daniel Charles

Dominic Rains – Dr. Crockett Marce

Esta será, sin dudas, la temporada más desgarradora, porque está basada en hechos que la humanidad entera ha vivido. El equipo de médicos de primera línea deberá luchar contra un virus del que no se conocía nada.

La sexta temporada de “Chicago Med” se estrena el lunes 25 de enero a las 9:00 P.M. (para toda la región) en Universal TV. *Confirma con tu operador de TV paga.