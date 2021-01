Osos de tela para sanar el dolor causado por muertes por covid-19: un abrazo a los que ya no están

Erendira Guerrero confecciona ositos de peluche con las prendas de vestir que sus clientes le llevan a su taller. (Foto: EFE)

(CNN Español) –– En la ciudad mexicana fronteriza de Ciudad Juárez, Eréndira Guerrero elabora osos de tela con ropa que seleccionan sus clientes. Guerrero los hacía para celebrar matrimonios o cumpleaños. Debido a la pandemia y el incremento de muertes por covid-19, sus clientes se acercan a su taller para poder tener un osito hecho con la ropa de familiares fallecidos por el covid-19 y, así, intentar guardar su esencia y sanar su pérdida.

«La idea de los osos surgió hace dos años y ahora con el covid-19 incrementó mucho más. Se hacían esporádicamente, según se requerían. Honestamente, ahorita se disparó más a partir de finales de noviembre», dice Eréndira Guerrero en entrevista para CNN desde su taller.

Ella dedica varias horas a la fabricación de los osos. Las prendas deben llegar lavadas a su taller. Una vez que se cuenta con la prenda está se vuelve a desinfectar. La tela es cortada y luego transformada en un osito. La artesana describe que la entrega de los osos siempre es algo especial, pero al tratarse de un oso hecho con la prenda de alguien fallecido la relevancia es mayor.

«Cuando vienen por él. Y me encamino a entregárselo. Cambia totalmente la historia. Ves a una persona triste, a la vez gustosa y a la vez con la ilusión de abrazarlo. Viene el flechazo de sus recuerdos. De sus vivencias. Y no pueden evitar el sentimiento de llorar, por más que lo comprimen, por tratarse de mí, de ‘no puedo no llorar porque no estamos acostumbrados a llorar ante la gente’. Y ahí es donde te quiebras junto con ellos. Es es el sentimiento a distancia, pero hay una conexión muy bonita, muy enriquecedora. En lo particular es un honor muy grande para mí», explica Eréndira.

Las personas que han adquirido un oso de tela envían mensajes de agradecimiento para Eréndira en redes sociales. Los osos tienen un costo de alrededor de US$ 30. Se pueden agregar detalles, frases bordadas e incluso se han incluido audios personalizados.

La costurera mexicana menciona que tiene la teoría que los osos guardan la esencia de los seres queridos que han fallecido y ayudan de alguna manera a sanar el dolor de las familias. «No estás hablando de una tela que nunca se ha usado, entonces, los ositos quedan diferentes. Yo le llamo su esencia de cada uno», menciona.

«El coronavirus no te da la misma oportunidad que antes, que la misma muerte incluso te daba, que era ver a tu enfermo. O si pasaba algo, tenías la oportunidad de velarlo y pasar por ese proceso. El hecho de que estés hasta en una funeraria velando y orando, viendo a tu familia, un apapacho, eso te hacía un poco más fuerte. Y yo digo que psicológicamente te ayudaba a sanar y aceptar la partida de ese ser querido y despedirlo de alguna manera. Como estamos acostumbrados, sobretodo los mexicanos. Ahorita no, ahorita estás hablando de que no tienes la oportunidad ni despedirte en el último momento», reflexiona Guerrero.

Debido a que es un trabajo artesanal, los tiempos de entrega suelen tardar. Y la alta demanda del producto ha hecho que que las hijas de Eréndira se involucren en el negocio.

Guerrero también ha realizado algunos osos para la madres y padres trabajadores del sector salud que combaten la pandemia y dejan a sus hijos solos por varias horas.

«Para las personas que a veces están en el sector salud que dejan a sus bebés en casa, a sus niñitos, pues la voz de mamá, la ropa, el olor de mamá, es un detalle bonito. Estamos hablando de que duran los pobres acuartelados sabrá Dios cuánto tiempo», dice Eréndira.

La artesana dijo a CNN que tiene clientes que, al saber de sus osos, la contactaron para pedirle que elaborará algunos con un «mensaje en vida» pues «la situación del covid-19 también ha hecho reflexionar a las personas sobre la muerte», asegura.

«Una persona en particular me dijo ‘yo quiero un osito, en vida para mis dos hijos. Ahora que vi la propuesta me llamó mucho la atención porque yo quiero grabar mi voz a cada uno de mis hijos, con un mensaje para que el día que yo no esté lo tengan mis nietos, bisnietos y demás, que sea un recuerdo y que sepan quién fui yo'», dice Guerrero.

En Chihuahua, Ciudad Juárez, de donde es originaria Eréndira Guerrero las muertes por covid-19 persisten. El estado se encuentra en semáforo epidemiológico color naranja, solo a un peldaño del máximo riesgo epidemiológico.

México vuelve a tener un repunte de contagios y muertes por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia se han confirmado 1,7 millones casos positivos de covid-19 y 146.174 muertes relacionadas con la enfermedad, según las autoridades. 29 de los 32 estados se encuentran en alta o máxima alerta por contagios y muertes de coronavirus.