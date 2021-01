ANÁLISIS | La autoridad de Biden ya está a prueba en la primera semana completa de presidencia

Las primeras decisiones de Biden como presidente de EE.UU. 1:52

(CNN) — Mientras comienza su primera semana completa en la Casa Blanca, Joe Biden ya enfrenta las primeras pruebas críticas de una presidencia basada en el compromiso político y la unión de Washington para luchar contra la pandemia.

El equipo del presidente pidió el domingo dos cosas que, en última instancia, pueden ser esquivas: tiempo para hacer frente a un intento agresivo de finalmente dar la vuelta a la pesadilla del covid-19 y la aceptación republicana de su plan de ayuda económica de US$ 1,9 billones.

En la próxima semana, se espera que Biden desate una nueva oleada de acciones ejecutivas para impulsar su nueva administración; el lunes, por ejemplo, eliminando la prohibición de que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas.

El presidente planea actuar agresivamente más adelante en la semana, tomando medidas para impulsar a los trabajadores estadounidenses, abordar la desigualdad racial y combatir el cambio climático.

Pero el cambio verdadero y duradero y las esperanzas de la nación de superar finalmente la pandemia dependerán de la capacidad de Biden de aprovechar años de experiencia para forjar un terreno común en la tierra arrasada de la capital.

La tarea se vuelve más difícil día a día, en parte debido al desafío sin precedentes del juicio político al expresidente Donald Trump, que comenzará en dos semanas. El Partido Republicano se está desmoronando en la era post-Trump, reduciendo el espacio político para los legisladores republicanos que podrían pensar en ayudar a un nuevo presidente demócrata en tiempos de crisis. Y en los programas de entrevistas del domingo, parecía haber mucho menos apetito por el compromiso entre los legisladores rivales que en la Oficina Oval.

Es una dura realidad que Biden, que sigue a un presidente que a menudo ignoró la crisis del coronavirus, ya está evitando preguntas sobre si su promesa de aplicar 100 millones de dosis de vacunas en 100 días es lo suficientemente ambiciosa.

Pero es una medida de la desesperación en el país, con la vida normal como un recuerdo cada vez más lejano, en medio de nuevas y preocupantes advertencias sobre cepas virales más infecciosas y posiblemente más mortales.

‘El avión está en picada’

Xavier Becerra, el candidato de Biden para secretario de Salud y Servicios Humanos, abordó el domingo la tensión entre el impulso del presidente por una acción urgente para combatir el covid-19 y el hecho de que se necesitarán meses para que se muestren las mejoras.

«Creo que el presidente Biden lo está dejando muy claro, el avión está en picada y tenemos que detenerlo. Y uno no va a lograrlo de la noche a la mañana. Pero vamos a detenerlo», dijo Becerra en «State of the Union» de CNN en un día en que el número de muertos en Estados Unidos por el desastre fuera de control se acercó a 420.000.

Hablando con Dana Bash, Becerra no pudo responder la pregunta que todos quieren saber: ¿cuánto tiempo más pasará hasta que suficientes suministros de vacunas pongan fin a los días de distanciamiento social? Las esperanzas de liberación del país a principios del verano ya parecen prematuras.

El secretario general de la Casa Blanca, Ron Klain, defendió el objetivo de 100 millones de Biden, lo que significa que solo 50 millones de personas estarán completamente vacunadas, dado el régimen de dos dosis, durante el período en cuestión, como «un objetivo muy audaz y ambicioso».

Y trató de aclarar la confusión de la propia administración después de que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci, contradijera las afirmaciones de fuentes anónimas de la Casa Blanca de que la nueva administración tenía que comenzar desde «cero» en un plan de distribución de vacunas después de que Trump no dejara nada.

«Como todos en Estados Unidos han visto, la forma en que las personas se vacunan es caótica, es muy limitada», dijo Klain al programa «Meet the Press» de NBC.

La Casa Blanca hace un llamado a que los republicanos acepten el paquete de rescate

Intensificando el esfuerzo de la Casa Blanca para aprobar rápidamente el proyecto de ley de rescate por la pandemia, Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, realizó una llamada con hasta 16 senadores el domingo. Se invitó a ocho demócratas y ocho republicanos a un grupo central de jugadores de poder que serán cruciales para las ambiciones de Biden de acción bipartidista en muchos frentes.

Hubo un fuerte acuerdo sobre la necesidad de presionar mucho sobre el dinero para la distribución de vacunas, dijo Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, a Pamela Brown de CNN en «Newsroom» el domingo.

«Eso no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo en cada detalle», dijo Bernstein, antes de plantear a Biden, quien sirvió en el Senado durante más de tres décadas, como la pieza clave en el proceso en los próximos días.

«Joe Biden tiene una larga trayectoria trabajando en ese tipo de negociaciones».

El alcance de la tarea del nuevo presidente quedó claro cuando el senador de Utah Mitt Romney, uno de los senadores republicanos considerados abiertos al compromiso, pareció plantear preguntas sobre la velocidad y el tamaño de la oferta de rescate económico.

«¿Cómo se han distribuido los primeros US$ 900.000 millones que pasamos hace un par de semanas? La mayor parte aún no se han distribuido», dijo Romney en «State of the Union».

«Es importante que no tomemos prestados cientos de miles de millones, en realidad billones de dólares de los chinos para cosas que no son absolutamente necesarias. Este es el momento de actuar con prudencia y cuidado».

La senadora republicana Susan Collins de Maine dijo en un comunicado el domingo por la noche que ella también tenía reservas sobre el plan de Biden y quería que estuviera mejor enfocado.

«Parece prematuro considerar un paquete de este tamaño y alcance», dijo Collins.

Dada la urgencia de la situación, los demócratas ya están preparando un plan para utilizar una táctica de procedimiento poco común y controvertida conocida como reconciliación para aprobar partes importantes del paquete si los republicanos intentan bloquearlo o diluirlo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los donantes en una llamada de Zoom el jueves que estaba lista para aprobar el proyecto de ley en dos semanas usando esa táctica, dijo una fuente a CNN.

El problema de usar la reconciliación para aprobar el proyecto de ley con una estrecha mayoría demócrata es que podría frustrar las esperanzas de Biden de un plan bipartidista y retrasar sus planes a largo plazo para desactivar el veneno en Washington.

Pero la búsqueda de apoyo de los republicanos también podría obligar al nuevo presidente a diluir sus ambiciones para la medida de alivio de covid y hacerla menos exitosa, una consideración seria al comienzo de una presidencia que se definirá por su capacidad para poner fin a la pandemia y restaurar la economía.

Los republicanos se dividen tanto con Trump como con Biden

La voluntad de algunos republicanos de demostrar buena fe a las propuestas de Biden también está en duda. Varios miembros importantes del Congreso ya lo han acusado de destrozar sus propios llamados a la unidad en su discurso de toma de posesión al firmar decretos como volver a unirse al acuerdo climático de París y detener la construcción del muro fronterizo de Trump.

Sin embargo, tales objeciones reflejan un desprecio por los resultados de la elección. Biden obtuvo una clara victoria en el Colegio Electoral y acumuló siete millones de votos más que Trump, por lo que puede reclamar un mandato para sus primeras acciones.

El estado de ánimo entre los partidos difícilmente mejora con una disputa cada vez más tensa entre el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y su homólogo republicano, Mitch McConnell, sobre cómo funcionará la cámara 50-50.

Las aspiraciones de Biden se ven desafiadas por una extraordinaria confluencia de fuerzas políticas en ebullición en sus primeros días en el cargo, todas las cuales se evidenciaron en un fin de semana esclarecedor que predijo los temas políticos del año.

Los demócratas de la Cámara entregarán el lunes el único artículo de juicio político contra Trump al Senado, alegando incitación a la insurrección. Eso pondrá en marcha un proceso ceremonial que culminará con el juicio a partir de la semana del 8 de febrero. Cuanto más tiempo pase, menos probable parece que haya 17 senadores republicanos dispuestos a aportar la mayoría de dos tercios necesaria para condenar al expresidente y prohibirle que tenga un cargo público en el futuro.

«Creo que el juicio es estúpido. Creo que es contraproducente. Ya tenemos un fuego en llamas en este país y es como tomar un montón de gasolina y echarlo encima del fuego», dijo el senador de Florida Marco Rubio en «Fox Noticias del domingo».

Rubio es uno de los republicanos que enfrenta un nuevo giro de un viejo dilema sobre Trump. ¿Están mejor atendidos sus intereses políticos votando para castigar al expresidente por incitar a una insurrección contra el Congreso y un intento de robar las elecciones? ¿O el poder de Trump en el partido sigue siendo tan fuerte que invitan a una reacción violenta al condenar al expresidente?

Rubio está listo para la reelección en 2022 y ya tiene que lidiar con preguntas sobre si teme un desafío en primarias de la hija del expresidente, Ivanka.

Romney le dijo a CNN que creía que el comportamiento de Trump de incitar a una turba era un delito que se puede impugnar. Pero el senador republicano Mike Rounds de Dakota del Sur dijo en «Meet the Press» de NBC que el tema era «discutible» porque creía que era inconstitucional juzgar a un expresidente que tuvo un juicio político, un argumento emergente entre los legisladores republicanos.

Pero una de los gerentes del juicio político de la Cámara Demócrata, la representante Madeleine Dean de Pensilvania, dijo en «State of the Union» que Trump debe pagar un precio por acciones que no tienen parangón en la historia de Estados Unidos.

«Es un crimen presidencial extraordinariamente atroz. Y debemos seguir adelante», dijo Dean.