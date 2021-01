California bajo alerta por fuertes vientos 1:23

(CNN) — Una serie de poderosas tormentas invernales azota el árido estado de California y ha dejado sin electricidad a más de 400.000 personas, amenazando con deslizamientos de lodo y provocando órdenes de evacuación masivas.

Las órdenes de evacuación están vigentes en partes de los condados de San Mateo, Santa Cruz y Monterey, advirtiendo de una «amenaza inmediata para la vida».

Las órdenes se producen en medio de pronósticos de que partes del área de la bahía de San Francisco y las montañas de Santa Cruz y Santa Lucía podrían ver hasta 25 centímetros de lluvia el jueves por la noche. Una advertencia de fuertes vientos también está vigente en el área de la bahía hasta el miércoles por la tarde. En todo el estado, más de 8 millones de personas están bajo alertas de inundaciones, con una combinación de lluvias torrenciales junto con la histórica nieve de las montañas azotando la región.

Los agentes del Sheriff del condado de Santa Cruz fueron de puerta en puerta, a principios de esta semana, advirtiendo a los residentes que abandonaran el área antes de las tormentas, según KSBW, afiliada de CNN.

«Por favor resguárdense en un lugar seguro y escuchen las órdenes de evacuación», instó la Oficina del Sheriff el martes en Twitter.

Potenciales y peligrosos deslizamientos de tierra

Pero no son solo los fuertes vientos y las fuertes lluvias lo que preocupa a los funcionarios. Quedan importantes cicatrices de la devastadora temporada de incendios forestales de 2020, lo que significa que existe la posibilidad de deslizamientos de tierra. En los condados de Santa Cruz y San Mateo, el CZU August Lightning Complex quemó casi 35.000 hectáreas en el otoño.

Cuando los incendios forestales consumen la tierra, destruyen la vegetación que de otro modo absorbería el agua y mantendría el suelo y los escombros en su lugar. Después de que se quemaron millones de acres en todo el estado, el año pasado, esa tierra ahora tiene un mayor riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Y los deslizamientos de tierra pueden ser extremadamente peligrosos. En promedio, matan entre 25 y 50 personas en todo Estados Unidos cada año, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). La mayoría de las muertes resultan de «desprendimientos de rocas, flujos de escombros o flujos de escombros volcánicos», según el USGS.

En enero de 2018, al menos 20 personas perdieron la vida, decenas de viviendas fueron destruidas y cientos más resultaron dañadas a raíz de los deslizamientos de tierra que devastaron Montecito.

La residente Tina Button le dijo a KSBW que su familia compró una casa rodante específicamente para situaciones como esta.

«Si tenemos que irnos, tenemos un lugar para quedarnos que no tenemos que pagar ni preocuparnos por encontrar», dijo Button. «Antes, cuando evacuamos por los incendios, no sabíamos a dónde íbamos a ir».

También se esperan fuertes nevadas

Mientras tanto, partes de la Sierra Alta pueden ver hasta 1,5 metros de nieve esta semana, y algunas áreas posiblemente verán hasta 2 metros de nieve hasta el viernes.

Caltrans, la agencia de transporte del estado, dijo que esperan «condiciones de ventisca y apagones» en partes de la Sierra.

«No podemos enfatizar esto lo suficiente: SI NO HAS LLEGADO A TU DESTINO ANTES DE LA PUESTA DEL SOL ESTA NOCHE, NO SE RECOMIENDA VIAJAR A LA SIERRA», escribió Caltrans en Twitter el martes. «Se esperan fuertes nevadas y se esperan condiciones de baja visibilidad. Por favor, toma decisiones de viaje inteligentes».

En el condado de Butte, las autoridades informaron que había comenzado a nevar y advirtieron a los residentes que «tomen todas las precauciones» al conducir.

«Recuerda reducir la velocidad, estar atento a los peligros de la carretera, como árboles caídos, cables eléctricos y otros peligros», dijo la Oficina del Sheriff del condado Butte.

— Joe Sutton y Sarah Moon, de CNN, contribuyeron a este informe.