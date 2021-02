Roberta Jacobson: No es momento de llegar a la frontera 0:58

(CNN) — Estados Unidos no ha podido devolver a algunas familias migrantes a México (una política fronteriza de la era de la pandemia) luego de un cambio en la ley mexicana sobre la detención de niños, según tres funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

El cambio presenta un desafío inmediato para la administración de Biden mientras lidia con un número cada vez mayor de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Estados Unidos tiene un promedio de 3.000 detenciones al día a lo largo de la frontera sur, según dos fuentes, más que el mes anterior.

«Es una ola que seguirá siendo un desafío», dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante el transcurso de la pandemia de coronavirus, la administración de Trump se basó en una ley de salud pública para expulsar rápidamente a los migrantes, incluidos niños y solicitantes de asilo, detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, un cambio sin precedentes en la forma en que Estados Unidos había procesado previamente a los migrantes.

La administración Biden ya ha dicho que su política no es devolver a los niños migrantes no acompañados.

«La política de esta administración es no expulsar a los niños no acompañados que llegan a nuestras fronteras», dijo a CNN un vocero de la Casa Blanca. «La Patrulla Fronteriza continuará transfiriendo a los niños no acompañados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS [Departamento de Salud y Servicios Humanos] para que puedan ser atendidos adecuadamente en refugios apropiados, de acuerdo con su mejor interés».

El último cambio, informado por primera vez por The Washington Post, se aplica a las familias con niños menores de 12 años, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Algunas familias detenidas en la frontera han sido liberadas en Estados Unidos.

publicidad

Estados Unidos «tiene que encontrar caminos alternativos» para las familias que llegan al sur de Texas, donde la mayor cantidad de familias y niños llegan a la frontera, lo que significa que las familias que no regresan a México generalmente son procesadas en Estados Unidos según los protocolos anteriores al covid-19, dijo otro funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) «se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de su fuerza laboral y de aquellos con quienes se encuentran, y estamos tomando aún más precauciones debido al covid-19. Como siempre lo han hecho, el número de personas que cruzan la frontera sigue fluctuando y continuamos adaptándonos en consecuencia», dijo la agencia en un comunicado, y agregó: «Para los liberados, CBP puede trabajar con organizaciones no gubernamentales que los ayudarán a través del proceso de detención».

La cantidad de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México ha ido en aumento desde abril pasado, cuando las detenciones rondaban las 16.000. En diciembre, esa cifra ascendió a alrededor de 70.000, según cifras de Aduanas y Protección Fronteriza. El repunte se ha visto impulsado en parte por el deterioro de las condiciones en América Latina y una posible relajación percibida de la aplicación de la ley.

«Existe preocupación por problemas de capacidad inminentes», dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Estados Unidos está en conversaciones con México sobre una resolución, dijo el funcionario, y agregó que México parece estar dispuesto a trabajar con Estados Unidos.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza está construyendo estructuras de lados blandos en Donna, Texas, para proporcionar capacidad de procesamiento en el Valle del Río Grande, una de las regiones más concurridas para los cruces fronterizos ilegales, debido al cierre de un centro de procesamiento cercano debido a la renovación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tiene la tarea de cuidar a los niños migrantes, también está reabriendo una instalación en Carrizo Springs, Texas, que puede acomodar a unos 700 niños y puede ampliarse si es necesario.