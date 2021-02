Minuto a minuto: el primer día del segundo juicio político a Trump

Claves para entender el juicio político



El juicio comienza hoy. Habrá hasta cuatro horas de debate y luego una votación sobre la constitucionalidad de un juicio político para un presidente que ya dejó el cargo.

Se necesita una mayoría simple para proceder. El Senado ya votó 55-45 (con cinco republicanos uniéndose a los demócratas) que el juicio es constitucional. Pero estos serán los argumentos oficiales de los fiscales de juicio político de la Cámara de Representantes que presentan el caso contra el expresidente, y serán contrarrestados por el equipo de abogados de Trump.

Hasta cuatro días de discusiones de ocho horas. Los fiscales de la Cámara de Representantes y el equipo de defensa de Trump tienen cada uno hasta 16 horas repartidas en dos días para presentar sus casos.

Los fiscales de la Cámara que abogan por el juicio político van primero. Sabemos que los directores de la Cámara de Representantes planean usar muchos videos del día de la insurrección para hacer valer sus puntos.

Un posible descanso del viernes por la tarde al domingo por la tarde. Un miembro del equipo de Trump, el abogado David Schoen, celebra el sábado judío y solicitó que el juicio se suspenda al atardecer del viernes para que se acomode a sus creencias religiosas.

El lunes por la noche retiró esa solicitud, según una persona familiarizada con la planificación del juicio. Eso probablemente conducirá a un cambio en el calendario de juicios establecido en la resolución que se aprobará el martes.

Se espera que el juicio continúe si es necesario durante el feriado federal del lunes por el Día de los Presidentes.

Hasta cuatro horas de preguntas y respuestas. Los senadores tendrán tiempo para hacer preguntas a los dos equipos legales después de que concluyan los primeros días de discusiones.

Un funcionario diferente preside. Como en el primer juicio político el año pasado, estas preguntas se envían por escrito y luego el funcionario que preside las lee en voz alta. En este caso, será el senador Patrick Leahy, veterano demócrata de Vermont, y no el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien decidió no participar ya que este caso no involucra a un presidente en funciones.

Debate sobre testigos. Después de la sesión de preguntas y respuestas, los dos equipos legales debatirán sobre la necesidad de citar testigos y documentos. El Senado votará y se requerirá una mayoría para llevar adelante estas citaciones. Aún no está claro si los fiscales del juicio político de la Cámara intentarán llamar a testigos. Tampoco está claro si un republicano se pondría del lado de los demócratas a favor de llamarlos. Trump ya ha indicado que no subirá al estrado.

Hay argumentos a favor de llamar a testigos –una rendición de cuentas completa y un juicio completo de una insurrección contra el gobierno– y en contra: el tiempo necesario para deponer testigos en el juicio político ralentizará y potencialmente enturbiará el agua para el paquete de ayuda de covid que Biden está impulsando el Congreso. Si hay testigos, ambas partes necesitarán tiempo para prepararse y será necesario llegar a un acuerdo posterior en el Senado. Todo lo que parece sugerir que no se llamará a testigos. Pero ya veremos.

Hasta cuatro horas de alegatos finales y una cantidad de tiempo no especificada para que los senadores deliberen. Luego una votación sobre el cargo de juicio político. La condena requiere que dos tercios de los senadores presentes ofrezcan votos de «culpabilidad». Normalmente, dos tercios son 67 senadores, lo que requeriría 17 votos republicanos.

Si se declara culpable a Trump, se procederá a una votación posterior sobre la posibilidad de prohibirle cargos futuros. Esto requeriría solo una mayoría simple, eso es 50 votos.

Calendario matemático. Supongamos que se usa todo el tiempo, que los senadores trabajarán ocho horas al día y que no hay testigos. Podrían terminar votando sobreel juicio político de un expresidente el Día de los Presidentes, que sería la forma poética de hacerlo.