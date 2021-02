Vivir en pareja: ¿por qué tú (o ellos) nunca encuentran nada cuando lo buscas? No es tu culpa

Vacuna contra covid-19, nueva tendencia en citas en línea 1:29

(CNN) — «¿Dónde están las estampillas?», le pregunté a mi esposa.

«No puedo creer que me estés preguntando. Están donde siempre están», gritó desde el otro lado de la habitación.

Esto no ayudó en nada en mi búsqueda. Las estampillas no estaban por ninguna parte.

Mi esposa y yo participamos en este baile, un estribillo común de pareja, no menos de tres veces por semana.

Ahora, reemplaza «estampilla» con cualquier número de otros artículos del hogar y es la misma conversación, a veces discusión, sobre cómo nunca puedo encontrar nada —¡porque ella lo movió!— y cómo no puedo encontrar nada —¡porque no busco lo suficiente!.

No importa en qué estribillo de esta eterna y malhumorada canción del cisne conyugal estés, la buena noticia es que no es tu culpa.

«Es cierto que los opuestos se atraen», dijo Susan Winter, experta en relaciones y autora de bestsellers que ha investigado ampliamente los desafíos de las relaciones y el empoderamiento personal. «Una persona desordenada a menudo se alineará con un fanático del orden. El individuo tenso y estresado se sentirá atraído por el tipo relajado y tranquilo. Es parte de nuestro proceso de equilibrio interno. Atraemos a una pareja que posee las partes de nuestra vida que son repudiadas o no descubiertas».

Para la pareja que se siente perpetuamente desalineada, cuando se trata de perder artículos del hogar o lo contrario, tener siempre que ayudar a su pareja perdida a encontrarlos, los roles que habitualmente ocupamos informan en qué persona de la pareja nos convertimos.

Hay esa persona de la pareja que termina ocupándose de las tareas del hogar y la organización más que la otra. En mi caso, mi esposa es la que se ocupa del hogar y de nuestro hijo, y yo trabajo y pago las cuentas. Intento ayudar en la casa, pero no tengo mucho tiempo disponible y no soy particularmente buena en eso [realmente]. Mi esposa, en cambio, es una lesbiana tipo Martha Stewart. Ella es increíblemente limpia y ordenada y mantiene nuestra casa muy bien organizada.

El único problema es que no sé dónde pone nada. Cuando voy a buscar una estampilla o un cucharón o esa botella de whisky, no sé a dónde lo movió. Por supuesto, si me atrevo a preguntar, ella dirá la misma línea que los cónyuges que toda la eternidad han estado escupiendo a sus seres queridos. Estoy segura de que la gente de las cavernas hizo lo mismo.

Uno de los cónyuges no pudo encontrar la piedra grande que usaron para matar su cena y le preguntó al otro a dónde la habían movido, y gritaron: «¡En el segundo cajón de la conejera, como ha sido durante los últimos 2.000 años! ¿vas a dejar de preguntarme?».

«A menudo, perder elementos es el resultado de apresurarse y tratar de realizar múltiples tareas. En la confusión para llegar al siguiente objetivo, los elementos se dejan de lado al azar», dijo Winter.

Ella recomendó que trabajemos con nuestras parejas para crear un «hogar» específico para nuestros artículos, un lugar de mutuo acuerdo donde dejamos nuestras llaves, vasos, sellos, bolas de demolición.

«Establecer un hogar para los artículos hace que encontrarlos sea fácil», dijo.

Además del tipo de pareja que trabaja mucho en trabajos que no están relacionados con el hogar, existen razones legítimas por las que las personas son olvidadizas, incluidos los déficits cerebrales y diagnósticos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH.

Jamie Hord, cofundador de Horderly Professional Organizing, en la ciudad de Nueva York, dijo que es importante que cada hogar esté configurado para ser funcional para cada miembro de la familia.

«A veces, el proceso puede ser complicado para las parejas que se organizan por su cuenta, ¡dejando a una persona en la relación sintiéndose perdida en su propia casa!», dijo ella.

Ordenar juntos: un esfuerzo conjunto

Una excelente manera para que las parejas rompan el ciclo de lo perdido y encontrado (o nunca perdido, según la otra mitad) es ordenar juntos.

«Pasar juntos por el proceso de ordenación seguramente limitará la cantidad de veces que tu pareja dice ‘hey, cariño, ¿dónde están mis zapatos’, solo para descubrir que fueron donados?», dijo Hord, en un correo electrónico.

Otro consejo del organizador profesional es etiquetar los elementos de tu casa, especialmente en los espacios compartidos, para que todos puedan encontrar lo que buscan más fácilmente. Puedes etiquetar cajones, papeleras, armarios y cualquier espacio compartido que sea con frecuencia el foco de búsqueda de objetos.

«Recuerda, el hecho de que sepas dónde está algo no significa que todos los demás en su hogar lo sepan. Las etiquetas son muy útiles para darles una sensación de conocimiento sin tener que preguntar dónde está algo todo el tiempo», dijo.

Sobre todo, una dosis de empatía y comprensión puede ser de gran ayuda para evitar el reflejo de quejarte con tu pareja cuando no puedes encontrar algo o cuando ellos no pueden encontrar algo. Trabajen juntos tanto como puedan para organizarse juntos y comunicarse al respecto. Y tengan paciencia.

«En promedio, se necesitan alrededor de dos meses para que se formen nuevos hábitos, por lo que es posible que tú o tu pareja deban acostumbrarse un poco a su nueva configuración antes que desaparezcan las preguntas tipo ‘¿dónde está mi abrigo?’, pero finalmente, el piloto automático se encenderá, y encontrar elementos en la casa será muy fácil», dijo Hord.

Por supuesto, si no puedes manejar el proceso de reorganizar todo junto, o si la vieja disputa asoma su fea cabeza, siempre puedes optar por un organizador profesional.

O puedes sobornar a tu hijo con US$ 5 para que encuentre las estampillas… solo si sabes dónde pusiste tu billetera.

— Allison Hope es escritora y nativa de Nueva York, que prefiere el humor a la tristeza, los viajes a la televisión y el café a dormir.