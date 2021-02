Gwyneth Paltrow sufrió secuelas por covid-19 0:54

(CNN) –– Gwyneth Paltrow reveló que tuvo covid-19 al principio de la pandemia y todavía sufre algunos efectos del virus.

En su sitio web Goop, Paltrow escribió que tuvo «covid-19 desde el principio, y eso me dejó algo de fatiga y confusión mental».

«En enero, me hicieron algunos exámenes que mostraron niveles de inflamación realmente altos en mi cuerpo», escribió. «Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este espacio, el doctor de medicina funcional Will Cole. Después de ver todos mis resultados de laboratorio, me explicó que este era un caso en el que el camino hacia la curación iba a ser más largo de lo usual», añadió Gwyneth Paltrow.

La actriz señaló que mientras se recupera del virus, se ha centrado en comer alimentos saludables y seguir una dieta sana. En ese sentido, también se abstiene de consumir azúcar o alcohol.

«He estado cocinando mucho, y algo es realmente delicioso. El otro día hice vieiras con alcaparras crujientes y salvia, espárragos con vinagreta de tocino y unas alcachofas rellenas de hierbas y ajo. Incluso encontré una excelente kimchi sin azúcar (el kimchi daikon vegano de Madge: es increíble) y una kombucha sin azúcar. Y he estado usando muchos aminoácidos de coco en mis recetas «, escribió.

Luego añadió: «Todo lo que estoy haciendo se siente bien, como un regalo para mi cuerpo. Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago sauna infrarrojo tan seguido como puedo, todo al servicio de sanar.»

Gwyneth Paltrow también está tomando suplementos «al servicio de un intestino más saludable». Y, en el camino, incorporó algunos productos para el cuidado de la piel de Goop.