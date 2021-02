Fauci: “Era doloroso cuando la gente calificaba de farsa la pandemia mientras los hospitales estaban rebasados de pacientes”

Fauci habla sobre el perjuicio de la desinformación en la pandemia 0:49

(CNN) — El principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., el doctor Antony Fauci, reflexionó sobre la muerte de 500.000 estadounidenses por covid-19, y dijo que las divisiones políticas contribuyeron al número de muertos.

Dijo a CNN que hay que luchar contra el virus “de manera unificada y no tener ningún tipo de división de ideología política que se interponga en el camino de lo que estamos tratando de hacer. Eso no es lo único que realmente fue un problema. Pero sí es algo que me pareció realmente perjudicial”.

¿Llevaremos mascarillas en 2022? Anthony Fauci responde 0:59

Fauci también describió «varios puntos bajos» durante el curso de la pandemia de coronavirus. “Me duele intelectualmente cuando veo cosas como pedirle a la gente que haga el tipo de actividades que sabes que funcionan: el uso de la máscara, la separación física”, dijo.

Agregó que fue «doloroso» para él ver que, mientras los hospitales en muchas regiones estaban abrumados con pacientes de covid-19, la gente seguía calificando la pandemia como una farsa o una noticia falsa. “Quiero decir, ¿cómo puedes decir eso cuando la gente en tu propio estado, tu propia ciudad, tu propio condado está muriendo? Eso simplemente me dejó atónito y todavía es igual”, dijo.

“Y aquí estamos hoy, viendo que 500.000 estadounidenses han muerto hasta ahora. Quiero decir, esa es la prueba de lo que realmente ha estado sucediendo. No puedes negar eso».