1 de 11 | El Galaxy S21 Plus tiene una de las mejores características y cámaras que se pueden obtener en un celular y su diseño de vidrio y metal en color negro lo hacen verse muy imponente. (Crédito: Juan Garzon /CNN) Mira la galería → 2 de 11 | Este celular tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución QHD+ y por primera vez se puede configurar con esa resolución y una tasa de actualización de 120Hz. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 3 de 11 | En la parte trasera, el Galaxy S21 Ultra tiene cuatro cámaras en total: Una principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y dos telefotos de 10 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 4 de 11 | El módulo de las cámaras está integro al borde de metal del celular. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 5 de 11 | El módulo de las cámaras traseras sobresale de su cuerpo, más que en los otros Galaxy S21. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 6 de 11 | La parte trasera sigue siendo de vidrio, pero ahora tiene un terminado mane que lo hace sentirse más suave y no atrae tanto las huellas de los dedos. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 7 de 11 | El celular corre Android 11 con la interfaz personalizada de Samsung, One UI. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 8 de 11 | El celular se siente relativamente cómodo en la mano, pero es pesado, grueso y grande. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 9 de 11 | La cámara frontal del Galaxy S21 Ultra es de 40 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 10 de 11 | Este celular de Samsung es resistente al agua con la certificación IP68, es compatible con carga inalámbrica y puede también cargar otros dispositivos de la misma manera. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 11 de 11 | Una vista a la parte trasera del Galaxy S21 Ultra comparada con la del Galaxy S21 Plus. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

(CNN Español) — El Samsung Galaxy S21 Ultra es el celular más avanzado de la serie Galaxy S21 que corrige los principales problemas o debilidades del Galaxy S20 Ultra y da hasta un paso más para ofrecer también por primera vez dos cámaras dedicadas a hacer zoom óptico.

¿Es el Galaxy S21 Ultra el mejor celular Samsung en la actualidad? Sí, pero no significa que sea para todos.

Precio del Galaxy S21 Ultra

El precio del Galaxy S21 Ultra es de US$ 1.199 (MX$ 29.999) por 128GB de almacenamiento, US$ 1.249 (MX$ 31.499) por 256 GB y US$ 11.379 por 512 GB (que tiene 16 GB de RAM en vez de 12 GB como los otros). Aunque en Estados Unidos se venden las tres versiones, en México, Colombia y algunos otros mercados no se vende la versión de 16GB de RAM con 512GB de almacenamiento.

Samsung Galaxy S21 Ultra: características y especificaciones

Pantalla: 6,8 pulgadas (curva)

Resolución: 3.200×1.440 píxeles (WQHD+ y 120Hz)

Procesador: Snapdragon 888 (en Estados Unidos) o Exynos 2100

RAM y almacenamiento: 12GB/128 GB, 12GB/256 GB, 16GB/512 GB

MicroSD: no

Cámaras principales: 108 MP (f/1.8) con láser de enfoque automático + gran angular 12 MP (f/2.2) + telefoto 10 MP (f/2.4) con zoom óptico 3x + telefoto 10 MP (f/4.9) con zoom óptico 10x y digital hasta de 30x

Cámara frontal: 40 MP

Resistencia al agua: sí (IP68)

Batería: 5.000 mAh (25 W), carga inalámbrica y reversible

Sistema operativo: Android 11

5G: mmWave/Sub-6

Lector de huellas: En la pantalla

Otras características: sin conector de audífonos 3,5 mm, UWB, NFC (sin MST)

Tamaño: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Peso: 228 gramos

Diferencias: Galaxy S21 vs. Galaxy S21 Plus vs. Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Galaxy S21 Plus Galaxy S21 Ultra Pantalla (pulgadas) 6,2 (plana) 6,7 (plana) 6,8 (curva) Resolución (píxeles) 2.400×1.800 2.400×1.800 3.200×1.440 Almacenamiento 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB MicroSD No No No Cámaras principales 12 MP + gran angular 12 MP + telefoto 64 MP (zoom óptico 3x) 12 MP + gran angular 12 MP + telefoto 64 MP (zoom óptico 3x) 108 MP + gran angular 12 MP + telefoto (zoom óptico 3x) 10 MP + (zoom óptico 10x) 10 MP Cámara frontal 10 MP 10 MP 40 MP RAM 8GB 8GB 12GB, 16GB Batería 4.000 mAh 4.800 mAh 5.000 mAh Otras características Parte trasera de plástico, pantalla con tasa variable de 48 Hz a 120 Hz Parte trasera de vidrio, pantalla con tasa variable de 48 Hz a 120 Hz, UWB Parte trasera de vidrio, pantalla con tasa variable de 10 Hz a 120 Hz, UWB, compatibilidad con S Pen y S Pen Pro Tamaño 71,2×151,7×7,9 mm 75,6×167,5×7,8 mm 165,1×75,6×8,9 mm Peso 172 gramos 202 gramos 228 gramos Precio US$799 (MX$21.499) US$999 (MX$24.999) US$1.199 (MX$29.999)

Diseño

El Samsung Galaxy S21 Ultra tiene una diseño parecido a los otros celulares de Samsung, S21, pero con módulo de cámaras trasero más grande, es más grueso y pesado.

El Galaxy S21 Ultra tiene una pantalla curva de 6,8 pulgadas con una resolución WQHD+ (120Hz), mientras que los otros celulares de la serie tienen una pantalla plana con resolución Full HD+ (120Hz).

La pantalla del Galaxy S21 Ultra con resolución Full HD+ y una tasa de actualización de 120Hz ofrece una excelente experiencia y es difícil notar la diferencia en el uso regular si la configuras en WQHD+.

La curvatura del Galaxy S21 Ultra porque lo hace sentirse como un celular más prémium y hace que el contenido también se vea un poco más inmersivo.

Por otra parte, el lector de huellas (ultrasónico) integrado en la pantalla también mejoró de manera considerable para desbloquear el celular de manera más efectiva, o al menos con menos detecciones fallidas.

El Samsung Galaxy S21 con S Pen

El Samsung Galaxy S21 Ultra es el primer celular de la serie Galaxy S que es compatible con el S Pen, pero en la actualidad es más limitado que el S Pen incluido en los Galaxy Note de los últimos años y no puede ser almacenado directamente en el cuerpo del celular.

Samsung lanzará un S Pen Pro que traer las funciones de Bluetooth, pero es aún más grande.

Rendimiento

Las especificaciones o características del Galaxy S21 Ultra permiten que el celular sea fluido en todo lo que haces, pero esperábamos una mejora más grande en comparación con los Note 20 y la anterior generación. De todas maneras, en algunas ocasiones el Galaxy S21 Ultra ha sido más fluido que el Galaxy S21 Plus, posiblemente porque tiene más RAM.

En cuanto a 5G, todo depende de la cobertura en que estás y otros favores, pero logramos frecuentemente velocidades superiores a los 150 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida en AT&T, y 75 Mbps de bajada y 7 Mbps de subida en T-Mobile, en el área de la bahía de San Francisco.

Pruebas de rendimiento

Geekbench 5: 1.098/3.198

3DMark Sling Shot Unlimited: 8.021

Duración de batería

La duración de la batería del Galaxy S21 Ultra fue generalmente de todo un día sin muchos problemas, un poco más que el Galaxy S21 Plus si el Ultra se mantiene configurado en resolución Full HD+.

En el uso diario logramos obtener entre 6 a 8 horas de pantalla con frecuencia, pero se redecue un poco cuando el celular está configurado a WQHD+ y 120Hz. De esta manera, el Galaxy S21 Plus ofrece mejor duración de batería.

Cámaras

El Samsung Galaxy S21 Ultra cuenta con cuatro cámaras traseras y una frontal, las cuales son sin duda unas de las mejores.

Observaciones de las cámaras

Desempeño parecido a las del Galaxy Note 20 Ultra con algunas pequeñas mejoras

Tiene modo macro automático

Corrige los problemas de enfoque del S20 Ultra

Tiene mejor zoom 3x y 10x que los otros S21 y el Note 20 Ultra (Note 20 Ultra tiene mejor zoom 5x)

Se puede desactivar el suavizado de rostros

Modo de retrato más efectivo, pero nos gusta más el del Pixel 5

Conclusión

El Galaxy S21 Ultra es el mejor celular Samsung en la actualidad si estás dispuesto a pagar su alto costo.

Este celular Android corrige los principales de problemas de la cámara de 108 megapíxeles del S20 Ultra, pero remueve la ranura microSD y MST.

Las cámaras del S21 Ultra son un poco mejores que las del Note 20 Ultra, pero en el uso general la diferencia de la experiencia no es muy diferente y el Note ofrece mejor experiencia con el S Pen.

Sin embargo, el precio del Galaxy S21 Ultra no hacen que sea el celular para todos a pesar de ser el más avanzado de la serie Galaxy S21. En la mayoría de casos, tampoco creemos que valga la pena actualizarse si tienes un S20.