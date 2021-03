A la izquierda, el presidente Alberto Fernández en una imagen de Juan Mabromata/ Pool/Getty Images. A la derecha su par ecuatoriano, Lenín Moreno, en una fotografía de Mark Wilson/Getty Images.

(CNN Español) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador expresó este miércoles su protesta «enérgica» a la Cancillería de Argentina por unas declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno.

En una nota enviada a la Cancillería argentina a través de la embajada de Ecuador en Buenos Aires, el gobierno de Moreno «rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado».

Durante una entrevista emitida el lunes por el canal de cable argentino C5N, Fernández dijo que él no era Lenín Moreno cuando el entrevistador le preguntó sobre sus discrepancias con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la presunción de «algunos» de que rompería vínculos con ella una vez llegara al poder.

«Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imaginó no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo; no es que las tuve; las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas. No sé si en muchas, en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina», dijo.

Al parecer, Fernández se refería a la relación de Moreno con quien fue su vicepresidente, Jorge Glas.

En un comunicado, el gobierno ecuatoriano dijo que «no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente de la República del Ecuador».

CNN se comunicó con la Cancillería de Argentina e indicaron por no emitirán comentario alguno sobre la nota de protesta.

En agosto de 2017, tres meses después de asumir el cargo, Moreno retiró de sus funciones al entonces vicepresidente Jorge Glas mientras era investigado por el escándalo de Odebrecht, donde se lo vinculó con la trama de corrupción que se fraguó desde la empresa brasileña. Glas, preso desde 2017, quien también fue vicepresidente de Rafael Correa, actualmente cumple condenas por asociación ilícita, cohecho y peculado.

Agustín Milic colaboró con este informe.