1 de 9 | El celular Xiaomi Mi 11 Lite tiene características adecuadas y un diseño atractivo, aunque su parte trasera refleja todo y atrae mucho las huellas de los dedos. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 2 de 9 | Tiene una pantalla de 6,55 pulgadas con una tasa de actualización de 90Hz (Crédito: Juan Garzon /CNN). 3 de 9 | La cámara frontal de 16 megapíxeles está integrada en la pantalla a través de un orificio (Crédito: Juan Garzon /CNN) 4 de 9 | No tiene conector de audífonos, ni tampoco ranura para tarjeta microSD (Crédito: Juan Garzon /CNN). 5 de 9 | Tiene un emisor de infrarrojo para controlar televisores y otros dispositivos (Crédito: Juan Garzon /CNN). 6 de 9 | La duración de la batería del Xiaomi Mi 11 Lite es buena, especialmente considerando que es de 4,250mAh (Crédito: Juan Garzon /CNN). 7 de 9 | Tiene cámaras relativamente buenas, pero no las mejores (Crédito: Juan Garzon /CNN). 8 de 9 | Es un celular muy delgado (Crédito: Juan Garzon /CNN). 9 de 9 | El lector de huellas está ubicado en el el botón de encendido, en el borde lateral derecho (Crédito: Juan Garzon /CNN).

(CNN Español) — El Xiaomi Mi 11 Lite es un nuevo celular Android que logra un gran balance de precio, especificaciones, diseño y experiencia que podría complacer a muchos usuarios.

Precio

El precio del Xiaomi Mi 11 Lite es de 299 euros (cerca de US$ 350) por la versión con 64GB de almacenamiento, pero pagando un poco más se puede comprar la versión con 128GB de almacenamiento o hasta versión con 5G que trae un procesador más potente y se puede comprar desde 369 euros (cerca de US$ 435).

Xiaomi Mi 11 Lite: características y especificaciones

Pantalla: 6,55 pulgadas (90Hz, pero viene configurado en 60Hz)

Resolución: 2.400 x 1.080 píxeles

Tasa de actualización máxima: 90 Hz

Procesador: Snapdragon 732G

RAM: 6GB, 8GB

Almacenamiento: 64GB o 128 GB

Cámaras principales: 64 megapíxeles (f/1.9) + gran angular 8 megapíxeles (f/2.2) + telefoto 5 megapíxeles (f/2.4)

Cámara frontal: 16 megapíxeles

Resistencia al agua: sí, con la certificación IP68

Batería: 4.250m Ah (33W)

MicroSD: no

Carga inalámbrica: no

GPU: Adreno 618

Sistema operativo: Android 11

Lector de huellas: sí, lateral en botón de encendido

Otras características: sin conector de audífonos de 3,5 mm, con NFC, pantalla planta, doble bocina, emisor infrarrojo y trae cubierta y protector de pantalla en la caja

Tamaño: 160,53 x 75,72 x 6,81mm

Peso: 157 gramos

Diferencias del Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Conectividad: 5G vs. 4G

Cámara frontal de 20 megapíxeles

Procesador: Snapdragon 780G

GPU: Adreno 642

Peso: 159 gramos

Precio: Desde 369 euros (cerca de US$ 435)

Diseño

Desde que lo saqué de la caja hasta este momento, el Xiaomi Mi 11 Lite me recuerda muchísimo al Motorola Moto Z (celular de 2016) porque es muy liviano, delgado y tiene una parte trasera y frontal plana.

Esto hace que el celular se siente bien en la mano, aunque los bordes en ocasiones se sienten un poco pronunciados para mi mano.

A pesar de ser tan delgado, el módulo de cámaras trasero del Xiaomi Mi 11 Lite no sobresale mucho de su cuerpo, pero lo extraño es que el módulo está compuesto de una parte que incluye la cámara gran angular y el flash y otro componente que sobresale un poco más con las otras dos cámaras. Es posible que este diseño escalonado ayude a que el módulo se sienta aún menos salido.

publicidad

Algo tanto bueno como malo de este celular de Xiaomi está en su parte trasera porque en mi unidad de prueba es de color gris tipo espejo que aunque lo hace verse elegante, atrae muchísimo las huellas de los dedos y hace prácticamente imposible mantenerlo limpio.

El Xiaomi Mi 11 Lite tiene doble bocina que ofrecen una calidad de sonido relativamente buena, pero la carencia de bajos es muy notoria.

MIUI 12, interfaz personaliza de Android 11 ofrece buen detalle y animaciones en iconos, al igual que ofrece una buena experiencia. Sin embargo, me parece que en el panel de notificaciones me parece que no hay mucho espacio para notificaciones y en el modo oscuro algunos apps presentan alguno problemas.

Rendimiento

El Xiaomi Mi 11 Lite no es un teléfono insignia y en gran parte por eso no tiene el procesador más avanzado de Qualcomm (Snpadragon 888). A pesar de esto, el procesador Snapdragon 732G que integra este celular de Xiaomi me sorprendió porque ofrece un buen desempeño en toda clase de condiciones y creo que su pantalla de 90Hz ayuda con esto. Tan solo ten en cuenta que el celular viene configurado a 60Hz de manera predeterminada y ahí sí se siente más lento.

En comparación con celulares con el procesador Snapdragon 888 como el Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra y el OnePlus 9 Pro, la principal diferencia la noté abriendo apps y ejecutando muchas apps a la vez.

En el uso general el celular de Xiaomi responde bien y si es más lento como lo muestran sus pruebas, pero en el uso general la diferencia no es tan grande como uno se imaginaría.

Geekbench 5

Xiaomi Mi 11 Lite: 549 / 1.506

OnePlus 9: 1.121 / 3.617

Galaxy S21 Ultra: 1.098 / 3.198

3DMark Sling Dot Unlimited

Xiaomi Mi 11 Lite: 3,422

OnePlus 9: 7.862

Galaxy S21 Ultra: 8.021

Duración de batería

A pesar de que el Xiaomi Mi 11 Lite es un celular delgado y liviano, la duración de la batería me duró sin muchos problemas todo un día de uso. Esto representó mucho más que inclusive el OnePlus 9 Pro que es mucho más costoso y hasta más que Galaxy S21 Ultra que tiene una batería de mayor capacidad (5.000mAh) y es aún más costoso.

Sinceramente, no creo que la duración de la batería sea una preocupación para la mayoría de usuarios con este celular de Xiaomi.

Cámaras

El Xiaomi Mi 11 Lite tiene en total tres cámaras traseras que ofrecen unos resultados relativamente buenos. Sin embargo, el Pixel 4a que tiene un precio similar ofrece mejores resultados, especialmente en situaciones con poca luz.

De todas maneras, en ocasiones el Mi 11 Lite sorprende con las buenas fotos que logra en buenas condiciones, pero en otras las imágenes terminan perdiendo un poco de detalle y haciéndolas un poco más planas que, por ejemplo, ese celular de Google mencionado.

Conclusión

El Xiaomi Mi 11 Lite es un celular relativamente bueno, bonito y barato que puede satisfacer las principales necesidades de muchos usuarios, ofreciendo un diseño ligero y atractivo, una duración de batería que no decepciona, unas cámaras suficientemente buenas para capturar momentos memorables en condiciones adecuadas, un rendimiento bueno y un precio atractivo.

La principal decepción para muchos será la carencia de ranura microSD y de puerto de audífonos, algo que en este rango de precio aún se sigue esperando en un celular.

Además, me gustaría que la interfaz evolucionara un poco más y que las cámaras fueran mejores (sobre todo en condiciones con poca luz).

En general, el Xiaomi Mi 11 Lite es actualmente una buena opción en el mercado, pero es posible que tenga más sentido invertir un poco más para comprar la versión 5G que ofrece un mejor desempeño, o esperar a otros celulares que pronto estarán llegando con procesadores Snapdragon de la serie 800 que posiblemente no tendrían un precio muy diferente. Otro contendiente sería el Galaxy A52 que año tras año se posiciona entre los mejores.