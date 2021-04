(Crédito: CRISTINA VEGA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hizo un comentario sobre el peso de una mujer, durante el enlace radial de este martes, que generó críticas y rechazo entre los ciudadanos. El mandatario contó que hace tiempo se le acercó una señora, a quien describió como “bastante llenita en carnes”, para decirle que tenía hambre.

“Vi a una señora, esto me gusta recordarlo, bastante llenita en carnes como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo ‘presidente tenemos hambre’, y le dije ‘usted no señora, a usted se la ve bastante gordita’. Hambre los ecuatorianos, ¡no! Por varias razones, en primer lugar, porque han tenido un gobierno responsable”, manifestó el presidente Moreno.

Este comentario generó una ola de rechazo en redes sociales. Horas más tarde, Moreno pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter a la vez que enfatizó que se trataba de una “ofensa inintencional”.

“Siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros”, indicó Moreno.

CNN contactó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia para consultar sobre la relación que hace el presidente Moreno entre el sobrepeso y la nutrición de una persona. Sin embargo, la Secom señaló que el presidente ya extendió las disculpas por su pronunciamiento y que no hará más comentarios al respecto.