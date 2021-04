(CNN Español) — Adolfo De Obarrio, el exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, fue detenido en Italia por una alerta emitida por Interpol que ordenó su localización y arresto para ser extraditado a Panamá, según confirmó a CNN el abogado de De Obarrio, Víctor Collado.

Horas antes, en un breve comunicado y sin entrar en detalles, la Cancillería de Panamá informó que De Obarrio está detenido en una cárcel de la ciudad de Milán desde la noche del miércoles 7 de abril, de acuerdo con información que recibió de las autoridades italianas.

En un comunicado, la Policía de Italia describe al exfuncionario como un ciudadano italopanameño de 39 años, requerido desde 2019 por la Justicia de Panamá para que enfrente cargos por supuesto blanqueo de capitales.

En conversación telefónica con CNN, Víctor Collado, abogado de Adolfo De Obarrio en Panamá, dijo que su cliente ya tiene defensa en Italia. Explicó además que hasta el momento desconocían qué caso motivó la detención.

Las acusaciones contra Adolfo De Obarrio, exsecretario de Martinelli

De Obarrio trabajó como secretario privado del entonces presidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien ejerció el poder entre 2009 y 2014. El abogado detalló que sobre su cliente pesan 6 procesos relacionados con el hoy desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada, mochilas escolares, bolsas con alimentos y granos, entre otros. También se lo señala por presunto enriquecimiento injustificado.

publicidad

La defensa de Adolfo De Obarrio en Panamá niega las acusaciones. Asegura que hay contradicciones en las declaraciones de quienes lo señalan y que, a cambio, estas mismas personas a su entender han logrado trato preferencial. También dijo que su cliente se fue del país al considerar que no había garantías para someterse a procesos.

CNN pidió comentarios y detalles sobre la detención de De Obarrio al Ministerio Público y al Órgano Judicial de Panamá. El Ministerio Público mencionó que no puede brindarlos porque los casos ya están bajo la jurisdicción del Órgano Judicial. Este último no da detalles hasta que no haya una resolución.