(CNN Español) — Una sensación paralizante, dolor intenso, contracciones incontrolables en los músculos, entre otras: estos son los efectos que podría sufrir una persona que recibe una descarga de una pistola eléctrica, también conocida como ‘taser’. Pero, ¿qué son exactamente y cómo funcionan?



Este tipo de arma que es usada por parte de las autoridades en varios países ha sido protagonista de múltiples polémicas.

Es un arma de electrochoque que al ser usada sobre el cuerpo de una persona o animal la incapacita temporalmente.

Un ‘taser’ dispara dardos electrificados o también puede ser presionada directamente contra una persona para inmovilizarla. Los dardos que dispara pueden o no penetrar la piel, dice la compañía que los fabrica.

Las descargas eléctricas producidas descontrolan los músculos del cuerpo y pueden llegar a causar dolor intenso.

Expertos médicos afirman que, si una persona recibe una descarga de un dardo taser cerca del pecho, un posible resultado es un aumento dramático en el ritmo cardiaco de la persona. Por ejemplo, si alguien en reposo tiene desde 72 latidos por minuto podría llegar hasta 220 latidos por minuto tras la descarga.

En sus documentos judiciales, la compañía que los fabrica, informa que el voltaje de «carga máxima» de un taser en el rango de impacto es de hasta 40.000 voltios, pero es un promedio de 600 voltios durante el disparo, según CNN.

