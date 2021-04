Bernie Madoff, famoso estafador financiero, murió en la cárcel 2:15

Nueva York (CNN Business) — Bernard (Bernie) Madoff, el hombre detrás del esquema Ponzi más notorio de la historia, murió a los 82 años mientras cumplía una sentencia de 150 años en una prisión federal.

Fue arrestado el 11 de diciembre de 2008 por estafar miles de millones de dólares a miles de inversores. Se declaró culpable tres meses después de cargos de fraude.

Madoff cumplía su mandato en el Complejo Correccional Federal Butner de seguridad media en Carolina del Norte y su liberación estaba programada para el 14 de noviembre de 2139.

El escándalo de Madoff ha aparecido en los titulares durante años, pero todavía hay muchas cosas que la gente no conoce del mayor esquema Ponzi (un fraude tipo pirámide) de la historia.

1. Las víctimas de Madoff están cerca de recuperar su dinero.

Irving Picard, el fideicomisario designado por el tribunal en el caso Madoff, ha recuperado más de US$14.400 millones de los US$ 20.000 millones en activos robados. De esa cifra, US$ 13.600 millones se han devuelto a los inversores hasta ahora.

Eso incluye los casi US$ 850 millones en anticipos en efectivo a las víctimas que fueron proporcionados por la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores.

La última distribución en febrero de 2021 le dio a cada cliente aproximadamente el 70% del monto de su reclamo permitido, a menos que ya estuviera completamente satisfecho.

La mayor parte del dinero que han recaudado los abogados de Picard provino de acuerdos con antiguos inversores que retiraron más de la firma de Madoff de lo que depositaron. Aunque muchos de estos inversores afirman no haber sabido nada del esquema Ponzi, el fideicomisario los está demandando por beneficiarse de él.

Un fondo separado del Departamento de Justicia en diciembre de 2020 les dio a las víctimas US$ 488 millones. Los pagos totales del Fondo de Víctimas Madoff alcanzaron más de US$ 3.000 millones, y el gobierno planea distribuir los US$ 4.000 millones completos.

«El dolor experimentado por las víctimas del fraude del Sr. Madoff no disminuye con su muerte, ni nuestro trabajo en nombre de sus víctimas ha terminado. Mi equipo legal y yo estamos comprometidos a continuar identificando y recuperando los fondos robados del Sr. Madoff y devuélvalos a sus legítimos dueños», dijo Picard en un comunicado tras la muerte de Madoff.

2. Incluso ahora, nadie sabe cuándo comenzó el plan de Madoff

Nadie ha podido probar cuándo Madoff comenzó a robar a los inversores. El propio Madoff hizo afirmaciones contradictorias sobre cuándo comenzó el crimen. Le dijo a CNN Business en una entrevista de 2013 que todo comenzó en 1987, pero luego dijo que el plan comenzó en 1992. Algunos informes dicen que el crimen épico de Madoff pudo haber comenzado ya en la década de 1960, cuando empezó a trabajar en Wall Street.

El exgerente de cuentas de Madoff, Frank DiPascali, Jr., dijo en su testimonio ante el tribunal que se habían cometido delitos financieros «desde que tengo memoria». Comenzó a trabajar en la firma en 1975.

3. Madoff en realidad no robó US$ 65.000 millones.

Su esquema Ponzi a menudo se conoce como un crimen de US$ 65.000 millones. De hecho, en realidad robó US$ 20.000 millones en fondos principales que se invirtieron con él. Su firma generó extractos de cuenta que les decían a los inversionistas que obtuvieron retornos por un valor total de US$ 65.000 millones, pero esos retornos nunca existieron. Entonces, en lo que respecta a las personas que habían confiado los ahorros de toda su vida a Madoff, realmente perdieron US$ 65.000 millones; es solo que dos tercios de ese dinero fueron producto de la imaginación de Bernie.

4. Los abogados se han embolsado alrededor de US$ 800 millones limpiando el desorden de Madoff.

Picard y su empresa tienen la tarea de rastrear los activos robados de Madoff y redistribuirlos a sus víctimas. Esta es una empresa internacional masiva, gran parte de la cual se ha subcontratado a otros bufetes de abogados. Pero más de una década después de iniciada su tarea, Picard y su firma, Baker & Hostetler, habían ganado casi 1.000 millones de dólares en honorarios legales, informó law.com en 2018.

5. La vida en prisión no es tan mala, dijo Madoff . Pero no podía dormir.

En la entrevista de 2013 con CNN Business, el estafador de 75 años dijo que tenía un trabajo por el que ganaba US$ 40 al mes limpiando teléfonos y computadoras durante «unas pocas horas al día». Creía que sus compañeros de prisión lo respetaban y dijo que pasaba gran parte de su tiempo leyendo periódicos y novelas.

Dijo que se despertaba temprano – 4:30 am – no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía dormir. Estaba obsesionado, dijo, por el suicidio de su hijo mayor Mark, quien se ahorcó el 11 de diciembre de 2010, el segundo aniversario del arresto de su padre.

«Fui responsable de la muerte de mi hijo Mark y eso es muy, muy difícil», dijo. «Vivo con eso».

En 2020, Madoff solicitó a la corte la liberación anticipada debido a su condición médica. Fue rechazado por los fiscales y rechazado por el juez que originalmente lo condenó a 150 años.

Nota del editor: esta historia se publicó originalmente el 11 de diciembre de 2013 y fue actualizada.