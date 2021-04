(CNN) — El helicóptero Ingenuity se está preparando para su histórico vuelo en Marte el lunes si todo sale según lo planeado. El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta tendrá lugar a las 3:30 am ET el 19 de abril, según la NASA.

A diferencia de lo que pasó con el compañero de viaje del helicóptero, el rover Perseverance, que aterrizó en Marte el 18 de febrero, con el vuelo no podremos ver imágenes ni saber si tuvo éxito inmediatamente.

El equipo del helicóptero estará bajo el control de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, el lunes por la mañana temprano para recibir y analizar los primeros datos del intento de vuelo del Ingenuity.

La cobertura en vivo estará disponible en el sitio web de la NASA el lunes por la mañana a partir de las 6:15 am ET, y una sesión informativa posterior al vuelo está programada para las 2 pm ET del lunes por la tarde.

El vuelo estaba originalmente programado para el 11 de abril, pero cambió después de que se descubrió un problema de secuencia de comandos cuando el helicóptero pasó por un sistema de comprobaciones previas al vuelo con su software.

Ingenuity realizó una prueba de alta velocidad de sus rotores el 10 de abril, pero la secuencia de comandos terminó antes debido a que expiró un temporizador de vigilancia. Este final temprano de la prueba ocurrió cuando el helicóptero estaba tratando de cambiar la computadora de vuelo del modo de vuelo previo al vuelo.

El equipo del helicóptero determinó una solución de software que cambiará la forma en que se inician los dos controladores de vuelo del helicóptero. Esto debería facilitar la transición de la verificación previa al vuelo tanto para el hardware como para el software.

El equipo del helicóptero recibió datos el 16 de abril que mostraban que el helicóptero completó con éxito su prueba de giro rápido.

Ahora, el helicóptero necesita volar de forma autónoma a través de la fina atmósfera marciana, sin la ayuda de sus equipos en la Tierra.

Primer vuelo

Ingenuity, que es una demostración de tecnología, volará durante unos 40 segundos en total el lunes. El helicóptero de 2 kilos hará girar sus dos hélices de 1,2 metros, se elevará 3 metros en el aire, flotará, hará un giro, tomará una foto y volverá a aterrizar en Marte.

Si este primer vuelo tiene éxito, Ingenuity podría volar hasta cuatro veces más durante las próximas semanas.

El pequeño helicóptero ha marcado varios hitos hasta ahora, como mover sus hélices y sobrevivir a las gélidas noches en Marte.

Las señales de radio tardan 15 minutos y 27 segundos en cruzar la brecha actual entre la Tierra y Marte, que se extiende por 278,4 millones de kilómetros.

«Marte es difícil no solo cuando aterrizas, sino cuando intentas despegar y volar también», dijo MiMi Aung, gerente de proyectos de Ingenuity en JPL, en un comunicado. «Tiene una gravedad significativamente menor, pero menos del 1% de la presión de nuestra atmósfera en su superficie. Pon esas cosas juntas y tendrás un vehículo que exige que todas las entradas sean correctas».

Capturando el primer vuelo

El rover Perseverance, que ayuda al helicóptero y su equipo de misión en la Tierra a comunicarse entre sí, recibirá las instrucciones de vuelo del JPL. El rover enviará esos planos al helicóptero. Perseverance estará estacionado en un mirador a 65 metros de distancia del helicóptero para que pueda ver el vuelo con seguridad y capturar imágenes y videos.

Después de algunas pruebas iniciales de las hélices antes del vuelo, Ingenuity hará girar los rotores y realizará su vuelo. Las pruebas previas al vuelo permitirán al helicóptero configurar las hélices para ayudarlo a levantarse.

«Debería llevarnos unos seis segundos subir a nuestra altura máxima para este primer vuelo», dijo Håvard Grip, líder de control de vuelo de Ingenuity en JPL, en un comunicado. «Cuando alcancemos los 3 metros, Ingenuity entrará en un vuelo estacionario que debería durar, si todo va bien, unos 30 segundos».

Durante este vuelo estacionario, el helicóptero capturará imágenes 30 veces por segundo para ingresar a la computadora de navegación, asegurándose de que Ingenuity permanezca nivelado y en el medio de su campo de aire de 10 por 10 metros.

Ingenuity utilizará una segunda cámara de mayor resolución apuntando hacia el horizonte para capturar imágenes cada vez que el helicóptero esté en el aire.

Una vez que el helicóptero aterriza en Marte, enviará datos a la Tierra a través del rover.

Es probable que las imágenes en blanco y negro de menor resolución de la cámara de navegación del helicóptero estén disponibles primero, seguidas de la imagen en color al día siguiente. El rover también enviará imágenes y videos de varias de sus cámaras. Perseverance ha estado practicando la captura de video del helicóptero a medida que ha probado sus hélices en los últimos días.

«Los hermanos Wright solo tuvieron un puñado de testigos presenciales de su primer vuelo, pero afortunadamente el momento histórico fue capturado en una gran fotografía», dijo Michael Watkins, director de JPL, en un comunicado. «Ahora, 117 años después, podemos brindar una oportunidad maravillosa para compartir los resultados del primer intento de vuelo controlado y motorizado en otro mundo a través de nuestros fotógrafos robóticos en Marte».

Esa primera imagen en blanco y negro de la cámara de navegación del helicóptero es clave porque «eso nos ayudará a localizar dónde aterrizó el helicóptero», dijo Tim Canham, líder de operaciones de Ingenuity en JPL.

Grip, el piloto principal de Ingenuity, analizará los primeros datos devueltos por el helicóptero para determinar si se elevó, flotó, giró y aterrizó con éxito.

«El propósito principal de este proyecto es obtener datos de ingeniería detallados que permitan ver el rendimiento del vehículo, y luego esos datos puedan ser utilizados por proyectos futuros para fabricar helicópteros aún más grandes y mejores», dijo Canham.

Vuelos futuros

Los miembros del equipo de Ingenuity están nerviosos pero emocionados mirando hacia este momento histórico, para el que se han estado preparando durante los últimos ocho años.

Hay cuatro posibilidades para el lunes: éxito total, éxito parcial, insuficiente o falta de datos, o fracaso, dijo Aung.

«Desde el primer día de este proyecto, nuestro equipo ha tenido que superar una amplia gama de desafíos técnicos aparentemente insuperables», dijo Aung. «Hemos llegado tan lejos con una actitud de nunca darnos por vencidos, muchos amigos de muchas disciplinas técnicas diferentes y una agencia a la que le gusta convertir ideas extravagantes en realidad».

Después del primer vuelo, Ingenuity tendrá un «día de descanso» para recargarse usando su panel solar. El equipo utilizará los datos enviados por el helicóptero esa semana para planificar su próximo vuelo.

La cadencia entre vuelos se acortará progresivamente. Ingenuity podría volar cuatro días después del primer vuelo, luego tres días después del segundo vuelo y así sucesivamente. En los últimos vuelos, el helicóptero se elevará hasta 5 metros y realizará movimientos laterales de hasta 15 metros hacia afuera y hacia atrás.

«Una vez que lleguemos al cuarto y quinto vuelo, nos divertiremos», dijo Aung. «Realmente queremos superar los límites. No todos los días puedes probar un helicóptero en Marte. Por eso queremos ser muy aventureros».