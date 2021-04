Apple anuncia su actualización iOS 14.5 1:01

(CNN Business) — Apple lanzó este lunes una importante función de privacidad que les permitirá a los usuarios de iOS decidir cómo quieren que se manejen sus datos personales, una medida que ha preocupado a algunas empresas, incluida Facebook.

Los usuarios de iOS ahora deben otorgar permiso explícito para que las aplicaciones rastreen su comportamiento y vendan a los anunciantes sus datos personales, como edad, ubicación, hábitos de gasto e información de salud. Si bien muchas aplicaciones han permitido a las personas administrar o excluirse de esto durante años, generalmente está enterrado en la configuración del usuario y las locuaces políticas de privacidad.

La nueva función Transparencia de seguimiento de aplicaciones, ahora disponible como una actualización del software iOS 14,5, marcará el comienzo de una ola de conciencia sobre la privacidad, especialmente a medida que las solicitudes de permiso comienzan a llegar desde aplicaciones que la gente nunca pensó que las estaban rastreando.

Ahora se requiere que los desarrolladores pregunten a los usuarios a través de una alerta emergente si pueden «rastrear su actividad en las aplicaciones y sitios web de otras empresas». Las personas que opten por no participar verán menos anuncios personalizados. El desarrollador de la aplicación controla cuándo aparece el mensaje. Y una vez que un usuario hace su elección, puede cambiar de opinión en la configuración.

Aunque algunos datos pueden ayudar a los usuarios a organizar sus recorridos, etiquetar fotos o rastrear ubicaciones para que una tienda cercana pueda ofrecer descuentos, «algunas aplicaciones tienen más rastreadores integrados de los que necesitan», dijo Apple en un video publicado en YouTube, el lunes. «Recopilan miles de datos sobre ti para crear un perfil digital que vender a otros. Estos terceros usan tu perfil para dirigirse a ti con anuncios y también pueden usarlo para predecir e influir en tus comportamientos y decisiones».

«Esto ha estado sucediendo sin tu conocimiento o permiso. Tu información está a la venta. Te has convertido en el producto», dijo Apple en el video.

El esfuerzo de Apple ha afectado a algunas empresas que dependen del seguimiento de datos para dirigirse a los usuarios con publicidad personalizada. Facebook, que obtiene casi todos sus ingresos a través de la publicidad, advirtió a los inversionistas en agosto que los cambios en el software de Apple podrían dañar su negocio si la gente comienza a optar por no rastrear.

«La gente va a tener un poco de furia y optará por no participar para que Facebook venda sus datos», dijo Mike Audi, fundador y director ejecutivo de TIKI, un servicio que permite a los usuarios ver qué datos y cómo las empresas están rastreando ellos en línea. «El resultado es que es posible que las marcas con las que realmente queremos compartir nuestros datos ya no obtengan los datos en los que confían para brindarte una experiencia de cliente fluida e hiperpersonalizada».

En diciembre, Facebook publicó anuncios en The New York Times, Wall Street Journal y The Washington Post en los que formulaba sus objeciones en torno a cómo el cambio causará un daño «devastador» a millones de pequeñas empresas que anuncian en su plataforma, muchas de las cuales están lidiando con las consecuencias de la pandemia. También realizó un evento de prensa para sacar a relucir las pequeñas empresas que se oponen al cambio y presentó un nuevo hashtag para discutirlo.

Apple se burló del requisito en su Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en junio. La compañía ha trabajado para posicionarse como defensora de la privacidad del consumidor, describiendo los cambios como derivados de su creencia de que «la privacidad es un derecho humano fundamental».

Apple agregó nuevas etiquetas en diciembre a su App Store que explican qué tipo de datos de usuario se recopilan y comparten para cada aplicación, desde información financiera y de ubicación hasta historial de navegación y compras.

El impacto comercial de la privacidad de datos de Apple

Los expertos en datos dicen que las grandes empresas, como Facebook y otras marcas conocidas, tendrán que trabajar para navegar por los cambios, pero son las pequeñas y medianas empresas las que pueden no tener ciertos recursos, como equipos e ingenieros de análisis dedicados, que podría tener más dificultades para llegar a clientes potenciales.

«Muchas pequeñas empresas aprovechan el intercambio de datos para orientar y medir anuncios en Facebook e Instagram», dijo Eric Schmitt, analista director sénior de la firma de investigación de mercado Gartner. «Es justo decir que los beneficios de la publicidad digital para algunas de estas empresas disminuirán».

Facebook ha intentado promocionar los beneficios de la recopilación de datos antes del cambio de privacidad de Apple. «Aceptar estas indicaciones no da como resultado que Facebook recopile nuevos tipos de datos. Solo significa que podemos continuar brindando a las personas mejores experiencias», escribió en una publicación de blog, en febrero.

Mientras tanto, Google anunció cambios en sus políticas publicitarias antes de la nueva función de Apple, a principios de este año, y señaló que ya no usará ciertos identificadores para publicidad, como mostrarle un anuncio de una bicicleta que has buscado anteriormente. «Estamos trabajando duro para comprender y cumplir con las pautas de Apple para todas nuestras aplicaciones en la App Store», dijo la compañía en ese momento.

Varios estudios muestran que cuando se les da la oportunidad de optar por no vender o compartir sus datos, muchas personas tomarán ese camino. Pero es probable que las empresas se adapten.

«Estoy seguro de que las empresas, especialmente Facebook, saldrán bien después de que se eliminen las funciones de seguimiento de la aplicación», dijo Daniel Barber, director ejecutivo de la empresa de gestión de datos DataGrill. «El cambio estimula la innovación, y espero que Facebook, las empresas de tecnología publicitaria y cualquier otra empresa afectada por esto encuentren nuevas formas innovadoras de comunicarse con sus audiencias».

Dijo que una mayor conciencia sobre la privacidad de los datos también podría ejercer más presión sobre los funcionarios del Gobierno para desarrollar un proyecto de ley federal para proteger la privacidad del usuario.

El cambio de iOS de Apple marca el comienzo de un futuro más transparente, ya que los consumidores estarán aún más conscientes de cómo las aplicaciones manejan sus datos.

«La parte más emocionante es que los usuarios comenzarán a esperar y exigirán más control sobre sus datos», dijo Audi.» La forma más rápida de lograr que una empresa haga un cambio es que sus usuarios se enojen».