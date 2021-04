Exclusivo: Cuando nos unimos es poderoso, dice Thierry Henry sobre el apagón en redes sociales

Thierry Henry abandona las redes sociales: "¿Puede ser un espacio seguro para todos?" 0:47

(CNN) – Han pasado cinco semanas desde que Thierry Henry borró sus cuentas de redes sociales y el exdelantero del Arsenal ha pasado por una variedad de emociones.

Henry tomó la decisión, a finales de marzo, luego de una serie de abusos racistas en línea dirigidos a futbolistas negros y acusó la incapacidad de las empresas de redes sociales para responsabilizar a los usuarios por sus acciones. Henry dice que no estar en Instagram o Twitter estas últimas semanas ha sido «genial».

«Al principio, ya sabes, estaba un poco de un humor extraño, debo decir, hablamos mucho durante esos momentos y pensé, la gente no se está dando cuenta de lo que está en juego aquí y del problema que tenemos en esta sociedad ahora mismo. Pero siempre estaba hablando y siempre mencioné la fuerza de la manada, y a veces, cuando estás solo para gritar algo, te sientes solo, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de las personas que no tienen voz. Me refiero a las personas que han sido abusadas, acosadas por su apariencia, por lo que creen, por el color de su piel en las redes sociales».

«Tal vez si salgo de las redes sociales, como saben, y defiendo a las personas que tal vez no tienen voz, tal vez puedas crear una ola porque salgo de las redes sociales. A la gente le gustaría saber por qué, y querían saber por qué. Pero después de eso, hubo un pequeño período en el que pensé: ‘Bueno, es una pena que la gente no esté reaccionando'».

A pesar de que Twitter e Instagram, que es propiedad de Facebook, anunciaron recientemente medidas para tratar de combatir el problema, el abuso racista en línea de los futbolistas negros ha continuado.

Cuando Henry tomó la decisión de eliminar sus cuentas de redes sociales por primera vez, el exfutbolista –de 43 años– le dijo a CNN que esperaba inspirar a otros a tomar una posición contra el abuso racista y el acoso en línea. Cinco semanas después, sus acciones ciertamente han tenido el efecto deseado.

A partir de las 3 p.m., hora de Londres, del viernes 30 de abril, los clubes de la Premier League, la English Football League, la Women’s Super League y el Women’s Championship, junto con los órganos rectores del juego y organizaciones como Kick It Out, participan en un «apagón» de tres días en las redes sociales.

Algunas de las emisoras de medios más grandes del Reino Unido, como Sky Sports y BT Sport, también participarán en el cierre, que finalizará a las 11:59 p.m. el lunes 3 de mayo.

«Si puede tener un pequeño impacto y tener un impacto […] para eso, necesitas la fuerza del paquete», dice Henry. Entonces, cuando vi que sucedió recientemente, en realidad me alegré, pero estaba pensando en todas esas personas que han estado esperando eso durante mucho tiempo. Es una gran herramienta, como hablamos, pero la gente lo usa a veces como arma.

Me gusta el hecho de que la gente realmente se dé cuenta de que cuando nos unimos, es […] poderoso. Me di cuenta de que tal vez el hecho de que yo saliera podría crear una pequeña ola en los medios y lo hizo, y hacer que la gente respondiera algunas preguntas.

Así que, ahora , cuando vi lo que ha estado sucediendo y lo que va a pasar el fin de semana, pensé: ‘Está bien, está bien, es un comienzo, es un comienzo’. Mucha gente está, no estoy diciendo que se despierte porque todos lo sabían, pero ahora hablan en voz alta y tienen la misma energía que pusieron en la Superliga. Parece que estamos obteniendo valentía para tratar de hacer que esas grandes empresas respondan a las preguntas que tenemos, y sé que no es fácil también de su lado, pero ese es su trabajo».

Desde que se anunció el boicot, tanto Twitter como Facebook han reiterado su deseo de eliminar el abuso de todo tipo de sus plataformas.

«No queremos abusos discriminatorios en Instagram o Facebook», dijo un portavoz de Facebook a CNN. «Compartimos el objetivo de abordarlo y responsabilizar a las personas que lo comparten. Para ello, actuamos sobre el contenido y las cuentas que infringen nuestras reglas y cooperamos con las fuerzas del orden cuando recibimos una solicitud legal válida. Estamos comprometidos con la lucha contra el odio y el racismo en nuestra plataforma, pero también sabemos que estos problemas son más grandes que nosotros, por lo que esperamos continuar nuestro trabajo con socios de la industria para abordar el problema, tanto en línea como fuera de línea».

Cuando CNN le preguntó sobre la ausencia continua de Henry de su plataforma, un portavoz de Twitter le dijo a CNN: «El comportamiento racista, el abuso y el acoso no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro servicio y, junto con nuestros socios en el fútbol, ​​condenamos el racismo en todas sus formas. Estamos decididos en nuestro compromiso de garantizar que la conversación sobre fútbol en nuestro servicio sea segura para los fanáticos, los jugadores y todos los involucrados en el juego. El racismo es un problema social profundo y complejo y todos tienen un papel que desempeñar.

Estamos comprometidos en hacer nuestra parte y seguimos trabajando en estrecha colaboración con socios valiosos en el fútbol, ​​el gobierno y la policía, junto con el grupo de trabajo convocado por ‘Kick It Out’ para identificar formas de abordar este problema de manera colectiva, tanto en línea como fuera de las redes sociales «.

Según Twitter, ha intentado ponerse en contacto con Henry y agradecería la oportunidad de hablar con él. CNN entiende que Instagram ha estado en contacto continuo con el representante de Henry, antes de que abandonara las redes sociales y desde entonces.

Henry le dijo a CNN que no ha hablado directamente con nadie en Instagram, pero asegura que la empresa de redes sociales se ha puesto en contacto con sus representantes. Henry declinó la oportunidad de reunirse con alguien en Instagram, que siempre ha mantenido que la prioridad para las empresas de redes sociales es tomar medidas para poner fin al abuso.

«Como les dije, tenemos tantas, tantas discusiones. Solo quiero acción. Eso es todo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Decirme qué publicaste recientemente? ¿Qué va a ser: una discusión, por cierto, o simplemente vas a contar yo lo que iba a pasar».

Henry dice que el cierre es una medida bienvenida, pero advierte contra la complacencia. Él comprende que seguirá siendo una batalla cuesta arriba y admite que es posible que nunca la vea llegar a buen término, pero es inquebrantable en su compromiso con la pelea.

“Qué está haciendo el mundo del fútbol inglés en este momento y qué va a pasar el fin de semana, la gente me pregunta: ‘¿Es suficiente, el fin de semana?’ Y yo dije: ‘Es un comienzo’. Ya sabes, no puedes ser demasiado codicioso por no tener nada que hacer», dice.

«Es un comienzo. Pero sí, tenemos una voz, tenemos una voz por completo. De hecho, podemos concienciar a la gente de nuestra desaprobación y esperar que las cosas puedan cambiar. Si no haces nada, nada cambiará. Como siempre he dicho, ya sabes, si intentas hacer algo, puedes tener éxito o no», pero estás concienciando a la gente y, en el camino, tendrás un impacto.

«Tal vez no este año, tal vez no en dos años, tal vez no en tres años. Tal vez no lo veamos, pero tienes que hacer algo mientras estás pasando».