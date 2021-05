Residentes dicen que metro de México ya tenía problemas 1:35

(CNN Español) — La Línea 12 del metro de Ciudad de México, en la que colapsó un tramo elevado el lunes, tiene un historial de irregularidades en su construcción, operación y mantenimiento en las que se habían advertido consecuencias que ahora son fatales.

La llamada “línea dorada” es la infraestructura más reciente del metro que comunica al oriente con el poniente de la capital de México, pero desde su concepción en 2007, los actores políticos y las empresas que formaron parte de su construcción han sido cuestionados por sus constantes fallas, según lo consignado por la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa de la Línea 12 de STC Metro.

El accidente fatal del lunes es la mayor consecuencia, hasta ahora, de la obra cuyo convenio de licitación alcanzó US$ 871 millones (17,583 millones de pesos mexicanos), pero a su inauguración, 10 meses después de lo pactado, sumó otros US$ 126 millones (2.538 millones de pesos mexicanos), según cifras de la Comisión Investigadora.

La línea de 20 estaciones —aunque originalmente se proyectaron 23 estaciones—, fue construida por el consorcio integrado por las empresas mexicanas ICA, la mayor empresa de ingeniería del país y que ha construido varias de las líneas del metro, y Carso Infraestructura y Construcción, una firma del multimillonario Carlos Slim, así como Alstom Mexicana, una subsidiaria de la empresa francesa Alstom especializada en la fabricación de trenes, como indica la Comisión Investigadora.

Desde antes de su inauguración, en octubre de 2012, cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, actualmente canciller, el gobierno federal realizó docenas de observaciones sobre la obra, como la elección de rodadura férrea en lugar de neumática.

La línea estuvo en funcionamiento hasta marzo de 2014, cuando un tramo fue suspendido debido a que los trenes no eran compatibles con las vías, por lo que durante 11 meses se realizaron las obras de cambio.

El consorcio constructor dijo a legisladores federales en su momento que comunicó al Sistema de Transporte Colectivo y Proyecto Metro, la instancia estatal encargada del proyecto, de 27 evidencias sobre la problemática del desgaste ondulatorio de los rieles y de la diferencia en la compra de trenes de los originalmente planteados desde el 13 de diciembre de 2013.

Ebrard dijo por separado a diputados que dicho informe era inexacto y “no hay motivo y no me parece justo que se mencione que la razón por la cual falla la obra es por irregularidades y corrupción, cuando el órgano autónomo de fiscalización del Congreso de la Unión dice lo contrario”.

La obra había sido certificada por un consorcio integrado por las empresas DB International GmbH, ILF Beratende Ingenieure y TUV-SUD Rail GmbH. ¿Qué paso? Según el Congreso de la Ciudad de México, se cometieron irregularidades en la planeación y construcción e incluso fallas en el trazo.

“Hasta que no se haga un peritaje no podemos saber qué es lo que pasó… no podemos especular”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaun, en conferencia de prensa este martes tras el accidente que ha dejado 24 muertos y 79 heridos.

“Creo que sí fue falla de la obra civil”, dijo el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, a Radio Fórmula este martes.

El 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7,1 propició el cierre de seis estaciones de la Línea 12, evidenciando dudas sobre la solidez de la obra, ya que un tren descarriló.

El resultado de una revisión desveló que una columna fue dañada en el tramo que colapsó en la víspera, según un informe del metro.

Carso Infraestructura y Construcción dijo a través de un vocero en una llamada telefónica que “esperará al peritaje oficial”, al tiempo que se “solidariza con las familias de las personas fallecidas, así como con las personas que resultaron lesionadas y con sus familias”.