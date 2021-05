Tensión en Colombia: minuto a minuto

La reacción de los famosos

Diferentes celebridades de Colombia y el mundo se han pronunciado sobre la situación en Colombia:

Justin Bieber en Instagram:

Not exactly sure of the ins and outs of what is going on but can clearly see that there is chaos in Colombia right now! Keep the people of Colombia in your prayers

Shakira en Twitter:

Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. (1/3)

Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad.

J Balvin en Twitter:

Cuando recobremos la moral muy posiblemente recupéremos La Paz . . Pero nuestros muertos nunca . No ha la violencia. !!!

Carlos Vives en Twitter:

Lo que está pasando en Colombia es muy grave. ¡Hago un llamado urgente a respetar la vida!

Radamel Falcao en Twitter:

Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica.

El grupo Garbage:

«¿¡Qué **** ocurre en Colombia!? ¡Me parece desde afuera que es una situación MUY perturbadora!».

Wtf is happening in Colombia?!?!

