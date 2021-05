Fiscales generales piden detener propuesta de Instagram para adolescentes.

(CNN) — Los planes de Facebook de lanzar una versión de Instagram para niños menores de 13 años siguen recibiendo críticas.

Este lunes, 44 fiscales generales firmaron una carta dirigida al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, instándole a abandonar los planes de un Instagram destinado a los usuarios más jóvenes, citando preocupaciones de salud mental y privacidad. La carta llega menos de un mes después de que grupos de defensoría de la seguridad infantil y el Congreso expresaran preocupaciones similares.

«El uso de las redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de los niños, que no están preparados para afrontar los desafíos de tener una cuenta en las redes sociales», dice la última carta. «Además, Facebook no ha protegido históricamente el bienestar de los niños en sus plataformas. Los fiscales generales tienen interés en proteger a nuestros ciudadanos más jóvenes, y los planes de Facebook de crear una plataforma en la que se anime a los niños menores de 13 años a compartir contenidos en línea son contrarios a ese interés».

Facebook afirma que este servicio daría a los padres un mayor control sobre la actividad en línea de sus hijos.

«Como todos los padres saben, los niños ya están en línea. Queremos mejorar esta situación ofreciendo experiencias que den a los padres visibilidad y control sobre lo que hacen sus hijos», dijo un portavoz de Facebook en una declaración a CNN Business. «Estamos desarrollando estas experiencias en consulta con expertos en desarrollo infantil, seguridad y salud mental de los niños y defensores de la privacidad.

«También esperamos trabajar con legisladores y reguladores, incluidos los fiscales generales del país. Además, hoy nos comprometemos a no mostrar anuncios en ninguna experiencia de Instagram que desarrollemos para menores de 13 años».

El portavoz también señaló que Facebook es patrocinador fundador de un nuevo Laboratorio de Bienestar Digital en el Hospital Infantil de Boston para comprender mejor el efecto de la tecnología digital en los niños.

En marzo, Buzzfeed News obtuvo un memorando interno de Instagram en el que se afirmaba que la empresa había «identificado el trabajo con los jóvenes como una prioridad para Instagram» y que estaba avanzando en sus planes para crear una versión específicamente destinada a los niños. Esto se produjo dos días después de una publicación en el blog de la empresa, titulada «Continuación de la seguridad de Instagram para los miembros más jóvenes de nuestra comunidad», en la que se afirmaba que era necesario hacer más para combatir el abuso, el acoso y otros problemas que se producen en la plataforma.

Durante una audiencia en el Congreso en marzo, se le preguntó a Zuckerberg sobre los planes de la empresa para crear una versión de Instagram para los usuarios más jóvenes. «Me parece muy preocupante que se dirija a esta franja de edad concreta, de 13 años o menos, teniendo en cuenta los servicios gratuitos, ¿cómo va a ganar dinero exactamente?», preguntó el congresista republicano de Florida Gus Bilirakis.

«¿O acaso están tratando de monetizar a nuestros niños también y hacerlos adictos a temprana edad?». Zuckerberg dijo que la plataforma está todavía «en una fase inicial de nuestra reflexión» y que «está claro que hay un gran número de personas menores de 13 años que querrían utilizar un servicio como Instagram».

Instagram no permite formalmente que los usuarios menores de 13 años entren en la plataforma. Pero como no hay una verificación estricta de la edad, algunos usuarios más jóvenes tienen cuentas. Aunque un servicio más seguro podría en teoría adaptarse mejor a ese público sin explotar, la carta de los fiscales generales expresa una gran preocupación en torno a la privacidad, señalando que los niños «pueden no apreciar plenamente qué contenido es apropiado para ellos para compartir con otros, la permanencia del contenido que publican en una plataforma en línea, y quién tiene acceso a lo que comparten en línea. Además, son demasiado jóvenes para entender la complejidad de lo que encuentran en Internet», dice la carta.

No sería la primera vez que Facebook muestra interés en desarrollar una versión infantil de uno de sus servicios. Su aplicación de mensajería Messenger Kids está dirigida a usuarios de seis a doce años.